Вы пройдёте по историческим уголкам Пскова и погрузитесь в его тысячелетнюю историю. Увидите крупнейшую крепость своего времени, церковные обители, где с 15 века не гаснут свечи, и церковь, которой восхищался Ле Корбюзье. Узнаете о ратных подвигах защитников города и битвах за Псковскую землю. А ещё услышите, как связаны Гоголь и городские легенды.

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Описание

Что вас ожидает

Вы осмотрите снаружи и внутри самую большую и мощную крепость Руси — Псковский кремль. Прогуляетесь по старинным кварталам, оцените мощную фортификацию и памятники оборонительного зодчества. Познакомитесь с колоритом гражданской архитектуры прошлых веков, увидите грандиозные купеческие палаты, узнаете историю их постройки и судьбу владельцев. Проследите хроники города от основания до наших дней.

Я раскрою городские тайны и легенды, в которых вы узнаете сюжеты произведений Гоголя. Расскажу, как появились псковские пословицы и при чём тут праздники и слухи. А ещё покажу, где произошло важнейшее для Руси событие — осада и штурм Пскова войсками Стефана Батория.

Организационные детали