Почувствовать дух древнего города и познакомиться с его легендами
Вы пройдёте по историческим уголкам Пскова и погрузитесь в его тысячелетнюю историю.
Увидите крупнейшую крепость своего времени, церковные обители, где с 15 века не гаснут свечи, и церковь, которой восхищался Ле Корбюзье. Узнаете о ратных подвигах защитников города и битвах за Псковскую землю. А ещё услышите, как связаны Гоголь и городские легенды.
Увидите крупнейшую крепость своего времени, церковные обители, где с 15 века не гаснут свечи, и церковь, которой восхищался Ле Корбюзье. Узнаете о ратных подвигах защитников города и битвах за Псковскую землю. А ещё услышите, как связаны Гоголь и городские легенды.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы осмотрите снаружи и внутри самую большую и мощную крепость Руси — Псковский кремль. Прогуляетесь по старинным кварталам, оцените мощную фортификацию и памятники оборонительного зодчества. Познакомитесь с колоритом гражданской архитектуры прошлых веков, увидите грандиозные купеческие палаты, узнаете историю их постройки и судьбу владельцев. Проследите хроники города от основания до наших дней.
Я раскрою городские тайны и легенды, в которых вы узнаете сюжеты произведений Гоголя. Расскажу, как появились псковские пословицы и при чём тут праздники и слухи. А ещё покажу, где произошло важнейшее для Руси событие — осада и штурм Пскова войсками Стефана Батория.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на территорию Кремля с экскурсией для группы до 5 человек — 600 рублей
- По запросу можно скорректировать маршрут
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 29 туристов
Приветствую вас, гости нашего города! Меня зовут Инна. Я окончила Санкт-Петербургский государственный университет, а затем получила образование по ведению деятельности в сфере внутреннего туризма. Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по одному из самых древних и живописных городов России. Во время нашей прогулки я познакомлю вас с историческими событиями, архитектурными и природными достопримечательностями и героями, прославившими наш край. Буду рада интересующимся слушателям!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
25 сен 2023
Инна, удивительный экскурсовод, отлично владеющая материалом. Она любит свой город и гордится его историей. Инна очень тактичный и внимательный человек. Речь, подача материала, темп, все было на высоком уровне. Маршрут составлен идеально, мы неспешно прошли по самым интересным местам Пскова, услышали много интересных исторических фактов, дополненных историями о людях которые родились или жили в Пскове и творили во благо России. Прогулка с Инной была для нашей семьи отличным подарком к дню свадьбы (43 года). Спасибо большое. Желаем всем псковичам процветания, сохранения своей истории и новых открытий. Обязательно приедем еще.
У
Ульянкина
14 сен 2023
Спасибо большое нашему экскурсоводу Инне. Очень интересная подача экскурсии, что три часа пролетели очень быстро. Наше путешествие и познание о Пскове проходило под дождем, но никто не обращал внимание когда экскурсовод с трепетом рассказывала о достопримечательностях города. Видно с какой любовью она относится к истории своего города и передавала нам это отношение. Нам очень понравилось и друзьям своим рекомендуем этого экскурсовода. Спасибо за путешествие в историю Руси.
Владимир
15 авг 2023
Спасибо Инне за очень познавательное и интересное знакомство с Псковом. Отличный солнечный день и масса интересной информации о городе!
Юлия
11 авг 2023
Это была просто потрясающая экскурсия! У Инны превосходно продуман маршрут, так много интересных фактов, историй!
Инна не только великолепный, знающий и любящий свое дело и родной край человек, но и очень чуткая, внимательная девушка! Мы с супругом еще больше полюбили Псков благодаря этой экскурсии! Посмотрели не только ключевые, важные исторические места, но и открыли для себя новые, в которых раньше не бывали! Огромное спасибо Инне!!!!
Инна не только великолепный, знающий и любящий свое дело и родной край человек, но и очень чуткая, внимательная девушка! Мы с супругом еще больше полюбили Псков благодаря этой экскурсии! Посмотрели не только ключевые, важные исторические места, но и открыли для себя новые, в которых раньше не бывали! Огромное спасибо Инне!!!!
А
Анна
11 авг 2023
Экскурсия была познавательной, при этом экскурсовод ориентировалась на пожелания группы (в группе были дети).
Заявленная тема экскурсии раскрыта полностью, профессионально.
Взрослые и дети остались довольны.
Большое спасибо за экскурсию!
Рекомендуем.
Заявленная тема экскурсии раскрыта полностью, профессионально.
Взрослые и дети остались довольны.
Большое спасибо за экскурсию!
Рекомендуем.
Наталья
8 авг 2023
Очень понравилась экскурсия, экскурсовод замечательная!! Интересно, не торопливо и очень комфортно было. Инна любит свое дело и это чувствуется! Молодец! И спасибо большое за прекрасную историю этого замечательного города) Псков наша любовь 💘
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