Пройдите по историческим уголкам Пскова и погрузитесь в его тысячелетнюю историю.
Увидите крупнейшую крепость своего времени, церковные обители, где с 15 века не гаснут свечи, и церковь, которой восхищался Ле Корбюзье.
Увидите крупнейшую крепость своего времени, церковные обители, где с 15 века не гаснут свечи, и церковь, которой восхищался Ле Корбюзье.
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Псковский кремль
- 📜 Исторические кварталы
- 🕍 Церковные обители
- 🏛 Купеческие палаты
- 📖 Легенды и тайны
- ⚔️ Ратные подвиги
Лучшее время для посещения
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Лучше всего посетить Псковский кремль и насладиться прогулками по старинным кварталам в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет больше времени провести на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. Эти месяцы могут быть привлекательны для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Псковский кремль
- Церковные обители
- Церковь, которой восхищался Ле Корбюзье
- Купеческие палаты
Описание экскурсии
Вы осмотрите снаружи и внутри самую большую и мощную крепость Руси — Псковский кремль. Прогуляетесь по старинным кварталам, оцените мощную фортификацию и памятники оборонительного зодчества. Познакомитесь с колоритом гражданской архитектуры прошлых веков, увидите грандиозные купеческие палаты, узнаете историю их постройки и судьбу владельцев. Проследите хроники города от основания до наших дней.
Я раскрою городские тайны и легенды, в которых вы узнаете сюжеты произведений Гоголя. Расскажу, как появились псковские пословицы и при чём тут праздники и слухи. А ещё покажу, где произошло важнейшее для Руси событие — осада и штурм Пскова войсками Стефана Батория.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на территорию Кремля с экскурсией для группы до 5 человек — 600 рублей
- По запросу можно скорректировать маршрут
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 258 туристов
Приветствую вас, гости нашего города! Меня зовут Инна. Я окончила Санкт-Петербургский государственный университет, а затем получила образование по ведению деятельности в сфере внутреннего туризма и успешно прошла аттестацию экскурсоводов. Приглашаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия превзошла наши ожидания. Инна помогла взглянуть по новому на историю города Пскова и вклад жителей в сохранении страны в целом. Помогла найти ответы на интересующие вопросы. Однозначно рекумендую обращаться.
Инна
Ответ организатора:
Анатолий, спасибо за отзыв!
Возвращайтесь снова!
Возвращайтесь снова!
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О
Инна влюбила нас в город, в людей! Совершенно чудная Экскурсия, которая дает понимание устройства города, жителей и их богатой истории. Точно вернемся🙏
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А
Путешествие в город Псков для нас неразрывно связано со знакомством с Инной! Незабываемая встреча и масса положительных эмоций от общения! Интересный рассказ об истории Пскова, много исторических фактов из прошлого,
Инна
Ответ организатора:
Благодарю, Анастасия, за добрые слова в мой адрес и дружескую атмосферу, в которой мы провели время вместе.
Очень надеюсь, до встречи! 🌷
Очень надеюсь, до встречи! 🌷
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Я думаю, что для таких гидов, как Инна, оценки 5 просто недостаточно! это не просто серьезный профессионал, глубоко погруженный в тему, но и человек, который постоянно обновляет и пополняет свои
Инна
Ответ организатора:
Алла, благодарю Вас за высокую оценку моей работы и за тёплые слова!
До новых встреч!
До новых встреч!
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Милая, приятная, интеллигентная Инна вызвала расположение к себе не только тем, что она очень душевный и светлый человек, но и тем, какой она прекрасный гид. То с каким уважением, страстью
+1
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В
Были на экскурсии в марте, я и сын, 10 лет.
Инна - это любовь с первого взгляда! Потрясающий рассказчик, отвечает на все, даже самые заковыристые вопросы маленького любителя истории. Видно, что человек влюблен в свой город и его историю! Спасибо огромное, мы с радостью приедем еще!
Инна - это любовь с первого взгляда! Потрясающий рассказчик, отвечает на все, даже самые заковыристые вопросы маленького любителя истории. Видно, что человек влюблен в свой город и его историю! Спасибо огромное, мы с радостью приедем еще!
Инна
Ответ организатора:
Валерия, благодарю Вас за высокую оценку моей деятельности!
Приезжайте снова, буду очень рада!
Приезжайте снова, буду очень рада!
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