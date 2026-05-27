Пройдите по историческим уголкам Пскова и погрузитесь в его тысячелетнюю историю.Увидите крупнейшую крепость своего времени, церковные обители, где с 15 века не гаснут свечи, и церковь, которой восхищался Ле Корбюзье.

Узнаете о ратных подвигах защитников города и битвах за Псковскую землю. А ещё услышите, как связаны Гоголь и городские легенды. Осмотрите снаружи и внутри самую большую и мощную крепость Руси - Псковский кремль. Прогуляетесь по старинным кварталам, оцените мощную фортификацию и памятники оборонительного зодчества. Познакомитесь с колоритом гражданской архитектуры прошлых веков, увидите грандиозные купеческие палаты, узнаете историю их постройки и судьбу владельцев. Проследите хроники города от основания до наших дней. Раскроются городские тайны и легенды, в которых вы узнаете сюжеты произведений Гоголя. Узнаете, как появились псковские пословицы и при чём тут праздники и слухи. А ещё увидите место важнейшего для Руси события - осады и штурма Пскова войсками Стефана Батория

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Псковский кремль и насладиться прогулками по старинным кварталам в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет больше времени провести на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. Эти месяцы могут быть привлекательны для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.