Шаг в прошлое: по Пскову без спешки

Почувствовать дух древнего города и познакомиться с его легендами

5
6 отзывов
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Ответы на вопросы
Вы пройдёте по историческим уголкам Пскова и погрузитесь в его тысячелетнюю историю.

Увидите крупнейшую крепость своего времени, церковные обители, где с 15 века не гаснут свечи, и церковь, которой восхищался Ле Корбюзье. Узнаете о ратных подвигах защитников города и битвах за Псковскую землю. А ещё услышите, как связаны Гоголь и городские легенды.
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы осмотрите снаружи и внутри самую большую и мощную крепость Руси — Псковский кремль. Прогуляетесь по старинным кварталам, оцените мощную фортификацию и памятники оборонительного зодчества. Познакомитесь с колоритом гражданской архитектуры прошлых веков, увидите грандиозные купеческие палаты, узнаете историю их постройки и судьбу владельцев. Проследите хроники города от основания до наших дней.

Я раскрою городские тайны и легенды, в которых вы узнаете сюжеты произведений Гоголя. Расскажу, как появились псковские пословицы и при чём тут праздники и слухи. А ещё покажу, где произошло важнейшее для Руси событие — осада и штурм Пскова войсками Стефана Батория.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход на территорию Кремля с экскурсией для группы до 5 человек — 600 рублей
  • По запросу можно скорректировать маршрут

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
25 сен 2023
Инна, удивительный экскурсовод, отлично владеющая материалом. Она любит свой город и гордится его историей. Инна очень тактичный и внимательный человек. Речь, подача материала, темп, все было на высоком уровне. Маршрут составлен идеально, мы неспешно прошли по самым интересным местам Пскова, услышали много интересных исторических фактов, дополненных историями о людях которые родились или жили в Пскове и творили во благо России. Прогулка с Инной была для нашей семьи отличным подарком к дню свадьбы (43 года). Спасибо большое. Желаем всем псковичам процветания, сохранения своей истории и новых открытий. Обязательно приедем еще.
У
14 сен 2023
Спасибо большое нашему экскурсоводу Инне. Очень интересная подача экскурсии, что три часа пролетели очень быстро. Наше путешествие и познание о Пскове проходило под дождем, но никто не обращал внимание когда экскурсовод с трепетом рассказывала о достопримечательностях города. Видно с какой любовью она относится к истории своего города и передавала нам это отношение. Нам очень понравилось и друзьям своим рекомендуем этого экскурсовода. Спасибо за путешествие в историю Руси.
Спасибо большое нашему экскурсоводу Инне. Очень интересная подача экскурсии, что три часа пролетели очень быстро. НашеСпасибо большое нашему экскурсоводу Инне. Очень интересная подача экскурсии, что три часа пролетели очень быстро. НашеСпасибо большое нашему экскурсоводу Инне. Очень интересная подача экскурсии, что три часа пролетели очень быстро. НашеСпасибо большое нашему экскурсоводу Инне. Очень интересная подача экскурсии, что три часа пролетели очень быстро. НашеСпасибо большое нашему экскурсоводу Инне. Очень интересная подача экскурсии, что три часа пролетели очень быстро. НашеСпасибо большое нашему экскурсоводу Инне. Очень интересная подача экскурсии, что три часа пролетели очень быстро. НашеСпасибо большое нашему экскурсоводу Инне. Очень интересная подача экскурсии, что три часа пролетели очень быстро. Наше
Владимир
15 авг 2023
Спасибо Инне за очень познавательное и интересное знакомство с Псковом. Отличный солнечный день и масса интересной информации о городе!
Юлия
11 авг 2023
Это была просто потрясающая экскурсия! У Инны превосходно продуман маршрут, так много интересных фактов, историй!
Инна не только великолепный, знающий и любящий свое дело и родной край человек, но и очень чуткая, внимательная девушка! Мы с супругом еще больше полюбили Псков благодаря этой экскурсии! Посмотрели не только ключевые, важные исторические места, но и открыли для себя новые, в которых раньше не бывали! Огромное спасибо Инне!!!!
А
11 авг 2023
Экскурсия была познавательной, при этом экскурсовод ориентировалась на пожелания группы (в группе были дети).
Заявленная тема экскурсии раскрыта полностью, профессионально.
Взрослые и дети остались довольны.
Большое спасибо за экскурсию!
Рекомендуем.
Наталья
8 авг 2023
Очень понравилась экскурсия, экскурсовод замечательная!! Интересно, не торопливо и очень комфортно было. Инна любит свое дело и это чувствуется! Молодец! И спасибо большое за прекрасную историю этого замечательного города) Псков наша любовь 💘
Очень понравилась экскурсия, экскурсовод замечательная!! Интересно, не торопливо и очень комфортно было. Инна любит свое делоОчень понравилась экскурсия, экскурсовод замечательная!! Интересно, не торопливо и очень комфортно было. Инна любит свое делоОчень понравилась экскурсия, экскурсовод замечательная!! Интересно, не торопливо и очень комфортно было. Инна любит свое дело

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