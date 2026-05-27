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Шаг в прошлое: по Пскову без спешки

Прогулка по историческим уголкам Пскова, знакомство с крепостью, церковными обителями и легендами. Узнайте, как связаны Гоголь и городские истории
Пройдите по историческим уголкам Пскова и погрузитесь в его тысячелетнюю историю.

Увидите крупнейшую крепость своего времени, церковные обители, где с 15 века не гаснут свечи, и церковь, которой восхищался Ле Корбюзье.
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Узнаете о ратных подвигах защитников города и битвах за Псковскую землю. А ещё услышите, как связаны Гоголь и городские легенды. Осмотрите снаружи и внутри самую большую и мощную крепость Руси - Псковский кремль.

Прогуляетесь по старинным кварталам, оцените мощную фортификацию и памятники оборонительного зодчества.

Познакомитесь с колоритом гражданской архитектуры прошлых веков, увидите грандиозные купеческие палаты, узнаете историю их постройки и судьбу владельцев. Проследите хроники города от основания до наших дней. Раскроются городские тайны и легенды, в которых вы узнаете сюжеты произведений Гоголя. Узнаете, как появились псковские пословицы и при чём тут праздники и слухи. А ещё увидите место важнейшего для Руси события - осады и штурма Пскова войсками Стефана Батория

5
46 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Псковский кремль
  • 📜 Исторические кварталы
  • 🕍 Церковные обители
  • 🏛 Купеческие палаты
  • 📖 Легенды и тайны
  • ⚔️ Ратные подвиги

Лучшее время для посещения

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сен
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Лучше всего посетить Псковский кремль и насладиться прогулками по старинным кварталам в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет больше времени провести на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. Эти месяцы могут быть привлекательны для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки

Что можно увидеть

  • Псковский кремль
  • Церковные обители
  • Церковь, которой восхищался Ле Корбюзье
  • Купеческие палаты

Описание экскурсии

Вы осмотрите снаружи и внутри самую большую и мощную крепость Руси — Псковский кремль. Прогуляетесь по старинным кварталам, оцените мощную фортификацию и памятники оборонительного зодчества. Познакомитесь с колоритом гражданской архитектуры прошлых веков, увидите грандиозные купеческие палаты, узнаете историю их постройки и судьбу владельцев. Проследите хроники города от основания до наших дней.

Я раскрою городские тайны и легенды, в которых вы узнаете сюжеты произведений Гоголя. Расскажу, как появились псковские пословицы и при чём тут праздники и слухи. А ещё покажу, где произошло важнейшее для Руси событие — осада и штурм Пскова войсками Стефана Батория.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход на территорию Кремля с экскурсией для группы до 5 человек — 600 рублей
  • По запросу можно скорректировать маршрут

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 258 туристов
Приветствую вас, гости нашего города! Меня зовут Инна. Я окончила Санкт-Петербургский государственный университет, а затем получила образование по ведению деятельности в сфере внутреннего туризма и успешно прошла аттестацию экскурсоводов. Приглашаю
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вас на увлекательную экскурсию по одному из самых древних и живописных городов России. Во время нашей прогулки я познакомлю вас с историческими событиями, архитектурными и природными достопримечательностями и героями, прославившими наш край. Буду рада интересующимся слушателям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
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1
3
2
1
А
Экскурсия превзошла наши ожидания. Инна помогла взглянуть по новому на историю города Пскова и вклад жителей в сохранении страны в целом. Помогла найти ответы на интересующие вопросы. Однозначно рекумендую обращаться.
Экскурсия превзошла наши ожидания. Инна помогла взглянуть по новому на историю города Пскова и вклад жителей
Экскурсия превзошла наши ожидания. Инна помогла взглянуть по новому на историю города Пскова и вклад жителей
Экскурсия превзошла наши ожидания. Инна помогла взглянуть по новому на историю города Пскова и вклад жителей
Инна
Инна
Ответ организатора:
Анатолий, спасибо за отзыв!
Возвращайтесь снова!
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О
Инна влюбила нас в город, в людей! Совершенно чудная Экскурсия, которая дает понимание устройства города, жителей и их богатой истории. Точно вернемся🙏
Инна влюбила нас в город, в людей! Совершенно чудная Экскурсия, которая дает понимание устройства города, жителей
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А
Путешествие в город Псков для нас неразрывно связано со знакомством с Инной! Незабываемая встреча и масса положительных эмоций от общения! Интересный рассказ об истории Пскова, много исторических фактов из прошлого,
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видовые локации для чудесных фотографий, а так же полезные рекомендации по посещению других мест в городе. Инна очень интересный, чуткий и внимательный экскурсовод и человек! Экскурсия у нас получилась комбинированная, включающая в себя пешую прогулку и автомобильную! Много шутили и смеялись, время пролетело очень быстро, и не хотелось расставаться. Было комфортно и душевно знакомиться с таким замечательным городом! Рекомендуем экскурсии с Инной по городу и области! Дорогая Инна, спасибо Вам огромное, за все! До встречи!!!

Инна
Инна
Ответ организатора:
Благодарю, Анастасия, за добрые слова в мой адрес и дружескую атмосферу, в которой мы провели время вместе.
Очень надеюсь, до встречи! 🌷
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Алла
Я думаю, что для таких гидов, как Инна, оценки 5 просто недостаточно! это не просто серьезный профессионал, глубоко погруженный в тему, но и человек, который постоянно обновляет и пополняет свои
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знания, перманентно учится и в курсе тематических научных трендов. Бонусом к высокой компетентности Инны - ее интеллигентность, очарование, исключительная тактичность. Через 5 минут знакомства стало ясно, что мы на одной волне. Особое удовольствие испытали от прекрасной грамотной русской речи. Псков - невероятный город с великим прошлым и богатейшим историческим наследием. И осознать это нам помогла чудесная Инна! Обязательно вернемся, т. к. понимаем, что здесь для нас осталось еще очень много «белых» пятен. И изучать их будем только с Инной! Спасибо!

Инна
Инна
Ответ организатора:
Алла, благодарю Вас за высокую оценку моей работы и за тёплые слова!
До новых встреч!
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Ольга
Милая, приятная, интеллигентная Инна вызвала расположение к себе не только тем, что она очень душевный и светлый человек, но и тем, какой она прекрасный гид. То с каким уважением, страстью
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и любовью рассказывала о своём родном городе вызывает восхищение и заставляет проникнуться историей Пскова и буквально влюбиться в этот город. 3 с лишним часа пролетели незаметно для нашей группы из четырёх взрослых человек. Мы были полностью поглощены захватывающей экскурсией! Очень рады, что с нами была Инна. С большим удовольствием вернёмся в Псков ещё и с радостью встретимся с Инной на других экскурсиях.

Милая, приятная, интеллигентная Инна вызвала расположение к себе не только тем, что она очень душевный и
Милая, приятная, интеллигентная Инна вызвала расположение к себе не только тем, что она очень душевный и
Милая, приятная, интеллигентная Инна вызвала расположение к себе не только тем, что она очень душевный и
Милая, приятная, интеллигентная Инна вызвала расположение к себе не только тем, что она очень душевный и
Милая, приятная, интеллигентная Инна вызвала расположение к себе не только тем, что она очень душевный и
Милая, приятная, интеллигентная Инна вызвала расположение к себе не только тем, что она очень душевный и
Милая, приятная, интеллигентная Инна вызвала расположение к себе не только тем, что она очень душевный и
Милая, приятная, интеллигентная Инна вызвала расположение к себе не только тем, что она очень душевный и+1
Милая, приятная, интеллигентная Инна вызвала расположение к себе не только тем, что она очень душевный и
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В
Были на экскурсии в марте, я и сын, 10 лет.
Инна - это любовь с первого взгляда! Потрясающий рассказчик, отвечает на все, даже самые заковыристые вопросы маленького любителя истории. Видно, что человек влюблен в свой город и его историю! Спасибо огромное, мы с радостью приедем еще!
Инна
Инна
Ответ организатора:
Валерия, благодарю Вас за высокую оценку моей деятельности!
Приезжайте снова, буду очень рада!
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