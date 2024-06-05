1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: Центральный вход в Псковский Кремль
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 740₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
750₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Яркая история большого Пскова
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Начало: На площади Ленина
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Псков древний и современный: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Пскова: от древнего Кремля до современного города. Узнайте о ключевых событиях и героях, которые формировали Псков
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
6 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Прогулка по историческим уголкам Пскова, знакомство с крепостью, церковными обителями и легендами. Узнайте, как связаны Гоголь и городские истории
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
Завтра в 10:00
10 июня в 22:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
1 час
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков - прогулка по губернскому городу с личным гидом
Откройте для себя Псков в уникальной пешеходной экскурсии с персональным рассказом о его истории и культуре
Начало: Октябрьская площадь, Главпочтамт
11 июня в 17:00
13 июня в 20:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
Начало: У входа в Кремль
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища
Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами
Начало: На площади Ленина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля
Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов
Начало: на Октябрьском проспекте
16 июня в 08:00
18 июня в 08:30
4 800₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье
Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
4 670₽ за всё до 20 чел.
Групповая
3 часа
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Псковский Кром: путешествие в сердце древней истории
Погрузитесь в атмосферу средневековья, открывая тайны Псковского кремля в компании опытного гида
Начало: У входа на территорию Кремля
29 июня в 10:00
30 июня в 17:00
2 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды
Начало: В вашем отеле или по договоренности
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории
Начало: У главного входа в Кремль
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Псков: от кремля до археологических находок
Погрузитесь в удивительный мир Пскова: от мощных стен кремля до тайн древних храмов и археологических открытий
Начало: На площади Ленина
18 июня в 10:00
21 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по историческому Пскову
Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии
Начало: В районе Кремля
Завтра в 08:00
12 июня в 08:30
3 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Псков древний и самобытный
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах
Начало: Октябрьский проспект
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 160₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен
Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен
Начало: На улице Советская
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
750₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Экспресс-знакомство с Псковом: история, архитектура и уникальные места
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу древнего Пскова, увидеть его главные достопримечательности и узнать малоизвестные факты всего за 1 час
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
7 часов
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Псков средневековый, губернский, современный
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У памятника А.С. Пушкину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 325₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков сквозь столетия
Погулять вокруг древней крепости, подняться на башни и насладиться фантастическими панорамами
Начало: У башни Высокая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Псков: историческое путешествие по древнему городу
Псков ждет вас! Откройте величие крепостей, соборов и архитектурных ансамблей в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции
Узнать о жизни губернского города и разобраться в хитросплетениях его истории
Начало: Ул. Ленина 1
Сегодня в 12:00
16 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Узнать историю Псковской земли, побывать в древних цитаделях и почувствовать дух Средневековья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 250₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
Проехать от Псковского Крома до горы Соколиха и открыть вехи истории на групповой экскурсии
Начало: В центре города
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
650₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Пскову
Узнать о городе, попробовать себя в роли стрит-фотографов и стать героями атмосферных снимков
Начало: на площади Ленина
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
Познакомиться с историей одной из самых мощных и неприступных цитаделей Европы 16 века
Начало: На Милицейской улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Групповая
4 часа
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
На автобусно-пешеходной прогулке в мини-группе услышать увлекательные рассказы и легенды
Начало: На площади Ленина
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
1 490₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Чарующий Псков
Погулять по старинным улицам и погрузиться в историю города на обзорной экскурсии
Начало: У гостиницы Октябрьская
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий5 июня 2024Экскурсия очень интересная, глубокая, насыщенная историческими фактами. Все преподнесено доступным языком, понравилось всем: нам с женой и детям (10 и 13 лет).
- ммарина5 июня 2024Организация на отлично, понравилось всё, очень много истории и не много начинаешь теряться. . Но после экскурсии получила на почту
- ААнтон5 июня 2024Содержательная эксурсия, достаточно плотная, почти максимум того, что можно уложить в два с половиной - три часа. Экскурсовод Анна очень доброжелательна и внимательна к экскурсантам. Экскурсия хорошо подходит для первого знакомства с Псковом.
- ННаталия4 июня 2024Вместе с Павлом ощутили дух Пскова, его очарование. За время экскурсии посетили необычные исторические места, красивые природные уголки, услышали много интересного и познавательного. Огромный респект такому классному гиду.
- ААлла4 июня 2024Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.
- ИИлья4 июня 2024Экскурсия замечательная, для нас получилось прогуляться два с половиной часа пешком совсем необременительно. Отдельно спасибо экскурсоводу Ирине, история и байки про Псков именно в такой пропорции, чтобы было познавательно и в то же время интересно.
- ЕЕлена4 июня 2024Мы посетили экскурсию с детьми 10 и 13 лет! Никита замечательно всё рассказал и показал. Очень интересно, профессионально, грамотно. Нам очень понравилось. Спасибо, Никита!
- ММариа4 июня 2024Замечтательная экскурсия, отличается от многих экскурсоводов пониманием истории, подход не любительский, а профессиональный, про это без навязывания штампов и каких- то убеждений, факты истории, всё очень интересно!
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсовод Ирина -замечательная рассказчица.
- ММария3 июня 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Материал отложился в голове. Получили ответы на все вопросы, даже не по теме материала.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Самое главное»
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