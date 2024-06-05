В Виталий Яркая история большого Пскова Экскурсия очень интересная, глубокая, насыщенная историческими фактами. Все преподнесено доступным языком, понравилось всем: нам с женой и детям (10 и 13 лет).

м марина Яркая история большого Пскова читать дальше материал по рассказу, и посмотрев его уже начинаешь понимать всё лучше. Спасибо большое, что мы не только побыли на экскурсии, но и стали богаче в знаниях своей истории. Организация на отлично, понравилось всё, очень много истории и не много начинаешь теряться. . Но после экскурсии получила на почту

А Антон Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова Содержательная эксурсия, достаточно плотная, почти максимум того, что можно уложить в два с половиной - три часа. Экскурсовод Анна очень доброжелательна и внимательна к экскурсантам. Экскурсия хорошо подходит для первого знакомства с Псковом.

Н Наталия Яркая история большого Пскова Вместе с Павлом ощутили дух Пскова, его очарование. За время экскурсии посетили необычные исторические места, красивые природные уголки, услышали много интересного и познавательного. Огромный респект такому классному гиду.

А Алла Секреты и удивительные истории Пскова Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.

И Илья Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова Экскурсия замечательная, для нас получилось прогуляться два с половиной часа пешком совсем необременительно. Отдельно спасибо экскурсоводу Ирине, история и байки про Псков именно в такой пропорции, чтобы было познавательно и в то же время интересно.

Е Елена Псков и его кремль: погружение в Средневековье Мы посетили экскурсию с детьми 10 и 13 лет! Никита замечательно всё рассказал и показал. Очень интересно, профессионально, грамотно. Нам очень понравилось. Спасибо, Никита!

М Мариа По древнему Пскову с историком Замечтательная экскурсия, отличается от многих экскурсоводов пониманием истории, подход не любительский, а профессиональный, про это без навязывания штампов и каких- то убеждений, факты истории, всё очень интересно!

Е Елена Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова Экскурсовод Ирина -замечательная рассказчица.