Алёна проводит ещё 1 экскурсию

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Псков — Петербург в миниатюре

Узнать о жизни губернского города и уловить обаяние русской провинции

Алёна
Алёна – Гид из Пскова
Убедитесь, что Псков — это не только седая древность: на этой экскурсии 🧭 вы увидите нарядный город 🏙️ 18-20 вв.

Гуляя по старым улочкам, полюбуетесь архитектурой, услышите о развитии центра губернии и откроете хитросплетения судеб.

А еще нас ждут в гости на чаепитие в мещанском доме, где вы познакомитесь с бытом эпохи и рассмотрите раритетные вещи.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Псков — Петербург в миниатюре
Псков — Петербург в миниатюре

Что вас ожидает

Нестандартный маршрут, или Псков пару веков назад
В маршрут войдут знаковые здания города тех времен, когда он был столицей ⭐️ Псковской губернии: среди них казенные и частные учебные заведения, народный дом им. Пушкина, тюремный замок 🏰 и купеческие дома. Я расскажу о «благочиниях» городской полиции и покажу места, где располагались бордели, так похожие на описанные в произведениях Достоевского и Куприна. За 3 часа вы поймете, почему Псков похож на Петербург.

Жизнь и атмосфера губернского Пскова
Сюжетов будет много: и история 📖 гастролей Шаляпина, и появление первых трамваев, и жизнь немцев в Пскове. Они начали активно переселяться в наш город 🏙️ в 1763 году, начинали свое дело и служили Пскову. Вы узнаете, какие направления экономики были немецкими, кто и где продавал лучшие пирожные и парфюмерию, деликатесы и пиво. И конечно, мы поговорим о судьбах людей, живших в этих нарядных псковских домах. Один из них вы даже посетите — за чашечкой чая узнаете о хозяйке того времени и об интерьере, который восстановлен максимально точно.

Организационные детали

Чаепитие в мещанском доме (чай, варенье, печенье) оплачивается отдельно.

Псков — Петербург в миниатюре
Псков — Петербург в миниатюре
Псков — Петербург в миниатюре
Псков — Петербург в миниатюре
Псков — Петербург в миниатюре
Псков — Петербург в миниатюре
Псков — Петербург в миниатюре
Псков — Петербург в миниатюре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Алёна
Меня зовут Алёна. Я окончила Псковский пединститут. Со студенческих лет показываю гостям Псков и рассказываю о событиях, произошедших на этой земле, их причинах и последствиях. Работаю в образовательном туристическом центре, который занимается повышением квалификации гидов, активно сотрудничаю со школьниками. До встречи!
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Алёна проводит ещё 1 экскурсию

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