Алёна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Нестандартный маршрут, или Псков пару веков назад

В маршрут войдут знаковые здания города тех времен, когда он был столицей ⭐️ Псковской губернии: среди них казенные и частные учебные заведения, народный дом им. Пушкина, тюремный замок 🏰 и купеческие дома. Я расскажу о «благочиниях» городской полиции и покажу места, где располагались бордели, так похожие на описанные в произведениях Достоевского и Куприна. За 3 часа вы поймете, почему Псков похож на Петербург.

Жизнь и атмосфера губернского Пскова

Сюжетов будет много: и история 📖 гастролей Шаляпина, и появление первых трамваев, и жизнь немцев в Пскове. Они начали активно переселяться в наш город 🏙️ в 1763 году, начинали свое дело и служили Пскову. Вы узнаете, какие направления экономики были немецкими, кто и где продавал лучшие пирожные и парфюмерию, деликатесы и пиво. И конечно, мы поговорим о судьбах людей, живших в этих нарядных псковских домах. Один из них вы даже посетите — за чашечкой чая узнаете о хозяйке того времени и об интерьере, который восстановлен максимально точно.

Организационные детали

Чаепитие в мещанском доме (чай, варенье, печенье) оплачивается отдельно.