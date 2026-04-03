Алёна проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно в полной мере насладиться прогулками по старинным улочкам Пскова и посещением исторических мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Казенные и частные учебные заведения
Народный дом им. Пушкина
Тюремный замок
Доходные купеческие дома
Описание экскурсии
Нестандартный маршрут, или Псков пару веков назад
В маршрут войдут знаковые здания города тех времен, когда он был столицей Псковской губернии: среди них казенные и частные учебные заведения, народный дом им. Пушкина, тюремный замок и доходные купеческие дома. Я расскажу о «благочиниях» городской полиции и покажу места, где располагались бордели, так похожие на описанные в произведениях Достоевского и Куприна. За 3 часа вы поймете, почему Псков напоминает Петербург.
Жизнь и атмосфера губернского Пскова
Сюжетов будет много: чрезвычайно неприятные обстоятельства, при которых Пушкин познакомился с Псковом, чем солнце русской поэзии шокировал псковскую публику, почему псковских барышень он назвал несносными; история гастролей оперного певца Шаляпина; история белой эмиграции — поэта Северянина и других; появление первых трамваев; и жизнь прибалтийских немцев в Пскове — они активно переселяись в наш город в 1763 году, начинали свое дело и служили Пскову. Вы узнаете, какие направления экономики были немецкими, кто и где продавал лучшие пирожные и парфюмерию, деликатесы и пиво. И конечно, мы поговорим о судьбах людей, живших в этих старых псковских домах. Один из них мы посетим — за чашечкой чая узнаете о хозяйке того времени и об интерьере, который восстановлен максимально точно.
Чтобы вы ощутили вдохновение и обаяние русской провинции, я добавлю поэтическое отступление.
Организационные детали
Чаепитие в мещанском доме (чай, варенье, печенье) оплачивается отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выставочного зала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1213 туристов
Приветствую вас, дорогие мои путешественники! Меня зовут Алёна. Псков — мой родной город. Я гид-экскурсовод с 7-летним опытом. Имею профильное образование и необходимые аккредитации. Не люблю стандартные и скучные экскурсии-тексты. читать дальшеуменьшить
Я рассказываю о живом городе, исторических событиях, людях с привязкой к сегодняшнему дню. Учитываю ваши вкусы, интересы и детское восприятие. Псков — это город-сказка с героическим прошлым и замечательными людьми! Здесь замедляется время, сюжеты из прошлого оживают и начинается погружение в историю. Приглашаю вас на прогулку — и он станет для вас понятным и приятным городом. Ведь Псков — это по любви.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
Очень понравилась экскурсия. Интересные факты про Псков. Маршрут очень порадовал, прошлись по незнакомым улочкам. Спасибо огромное.
Алёна
Ответ организатора:
Наталья, благодарю Вас за такой теплый отзыв и любовь к Пскову♥️ Жду вновь! По Пскову можно гулять бесконечно!
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О
Ольга
Добрый день. Прошу прощения за поздний отзыв. Были в ноябре девушками 40+, все остались очень довольны) Необычно, не заезженная тематика, посмотрели Псков с необычной стороны, очень интересный рассказчик. Рекомендуем для взрослой аудитории)))
Алёна
Ответ организатора:
Ольга, благодарю за высокую оценку! ♥️ Очень приятно рассказывать о любимом Пскове любознательным и позитивным путешественникам!
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Н
Наталия
Москва и Санкт-Петербург никогда не были провинциальными городами, а хотелось почувствовать атмосферу провинциального, но не захолустного города. Экскурсия «… обаяние русской провинции” с гидом Аленой оправдала наши надежды. Несомненный профессионализм, читать дальшеуменьшить
благожелательное отношение к слушателям, любовь к городу и истории все это в полной мере присуще Алёне. Поскольку 2,5 часа совсем мало, чтобы охватить все пласты века 18-19, слушатель все же должен быть подготовленным).
+2
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К
Ксения
Всегда приятно открывать для себя новый город в формате экскурсии - прогулки. Алена - легкий и интересный собеседник, знающий и любящий свой город. Благодаря Алене Псков очаровал своей самобытностью, неторопливостью и зеленым раздольем, оставив щемящее чувство горечи от утраченного былого.
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Светлана
Погода была шикарная, солнечная. Алёна прекрасный рассказчик, очень приятно слушать, интересно и легко. Экскурсия в целом понравилась. Чуть-чуть не хватило объема, но все равно понравилась прогулка
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Виктория
Замечательная экскурсия с большим профессионалом, любящим и знающим свой город! Спасибо большое! Надеюсь, что вернусь еще хотя бы раз и прогуляюсь вместе по городу.
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