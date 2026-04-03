Алёна проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно в полной мере насладиться прогулками по старинным улочкам Пскова и посещением исторических мест.

Убедитесь, что Псков — это не только седая древность: на этой экскурсии вы увидите нарядный город 18-20 вв. Гуляя по старым улочкам, полюбуетесь архитектурой, услышите о развитии центра губернии и откроете хитросплетения судеб. А еще нас ждут в гости на чаепитие в мещанском доме, где вы познакомитесь с бытом эпохи и рассмотрите раритетные вещи.

Описание экскурсии

Нестандартный маршрут, или Псков пару веков назад

В маршрут войдут знаковые здания города тех времен, когда он был столицей Псковской губернии: среди них казенные и частные учебные заведения, народный дом им. Пушкина, тюремный замок и доходные купеческие дома. Я расскажу о «благочиниях» городской полиции и покажу места, где располагались бордели, так похожие на описанные в произведениях Достоевского и Куприна. За 3 часа вы поймете, почему Псков напоминает Петербург.

Жизнь и атмосфера губернского Пскова

Сюжетов будет много: чрезвычайно неприятные обстоятельства, при которых Пушкин познакомился с Псковом, чем солнце русской поэзии шокировал псковскую публику, почему псковских барышень он назвал несносными; история гастролей оперного певца Шаляпина; история белой эмиграции — поэта Северянина и других; появление первых трамваев; и жизнь прибалтийских немцев в Пскове — они активно переселяись в наш город в 1763 году, начинали свое дело и служили Пскову. Вы узнаете, какие направления экономики были немецкими, кто и где продавал лучшие пирожные и парфюмерию, деликатесы и пиво. И конечно, мы поговорим о судьбах людей, живших в этих старых псковских домах. Один из них мы посетим — за чашечкой чая узнаете о хозяйке того времени и об интерьере, который восстановлен максимально точно.

Чтобы вы ощутили вдохновение и обаяние русской провинции, я добавлю поэтическое отступление.

Организационные детали

Чаепитие в мещанском доме (чай, варенье, печенье) оплачивается отдельно.