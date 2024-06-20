2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции
Узнать о жизни губернского города и разобраться в хитросплетениях его истории
Начало: Ул. Ленина 1
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Еврейский Псков
Где были и куда делись синагоги, что такое черта оседлости и кто такие кантонисты
Начало: Октябрьский проспект, сквер у памятника С.М. Киров...
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса
Начало: В Изборске, в музее «Дом в Броду»
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 июня 2024Благодарим Алёну за увлекательное путешествие и историю губернского Пскова! Были на экскурсии с группой из 12 подростков - и дети,
- ВВиктория7 мая 2024Замечательная экскурсия с большим профессионалом, любящим и знающим свой город! Спасибо большое! Надеюсь, что вернусь еще хотя бы раз и прогуляюсь вместе по городу.
- еелена11 февраля 2024Рекомендую всем, кто уже не первый раз во Пскове и хочет увидеть что то новое и интересное. Алена отличный рассказчик, профессионал своего дела. . Время пролетает быстро и незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Нескучные экскурсии»
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