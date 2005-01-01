Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Что вас ожидает

Псков сквозь века

Вы погрузитесь в атмосферу губернского Пскова XIX — начала ХХ веков и узнаете самое интересное о его укладе жизни и архитектуре, людях и событиях, легендах и сплетнях. А также рассмотрите государственные и частные здания того времени: почтамт, полицейскую управу, учебные заведения, дом вице-губернатора и особняк предводителя дворянства. Я раскрою их богатую историю 📖 и поясню, как они вписаны в жизнь современного города.

Идиллический Псков

Псков — невероятно живописное место. Вы пройдете вдоль древней крепостной стены, погуляете по набережной реки Великая и полюбуетесь чудесным видом на район Завеличье и Мирожский монастырь 12 века. Я не дам вам заскучать и расскажу о традициях древнего вечевого города, местных органах самоуправления, становлении земства, благотворительности и культурной жизни. Завершится прогулка 👣 в одной из кофеен города за чашкой ароматного капучино.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.