Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Псков - город с богатым прошлым и удивительными историями на каждом углу.В ходе индивидуальной экскурсии вы узнаете о губернском периоде, увидите здания XIX - начала ХХ веков, которые сохранили свой

неповторимый облик. Ваш личный гид расскажет о знаменитых людях, которые оставили свой след в истории города, и о традициях, которые живы до сих пор. Прогулка по набережной реки Великая откроет чарующие виды на Мирожский монастырь и район Завеличье. Вы познакомитесь с культурной жизнью Пскова, его вечевыми традициями и самоуправлением. Экскурсия завершится в одной из уютных кофеен, где вы сможете насладиться ароматным капучино и обсудить увиденное. Экскурсия пешеходная, без дополнительных расходов, и проводится опытным гидом из нашей команды

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Пскову - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться пешими прогулками по городу и его живописным окрестностям. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальное время года прогулка возможна, но следует быть готовым к более холодной погоде и возможным осадкам.

Сейчас август — это идеальное время.