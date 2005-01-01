Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

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Псков — прогулка по губернскому городу

Пройти по колоритным старинным улицам, ощутить дух прошлого и узнать о местной жизни

О'александръ
О'александръ – Гид из Пскова
Псков покорит вас уютом, многовековой историей 📖, чарующими панорамами и органичным сочетанием древности и современности.

Вы рассмотрите сохранившиеся дома прошлых столетий, погуляете по набережной и увидите знаменитый Мирожский монастырь.

А я расскажу о местных традициях, знаменитых людях и культурных событиях.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Псков — прогулка по губернскому городу
Псков — прогулка по губернскому городу

Что вас ожидает

Псков сквозь века
Вы погрузитесь в атмосферу губернского Пскова XIX — начала ХХ веков и узнаете самое интересное о его укладе жизни и архитектуре, людях и событиях, легендах и сплетнях. А также рассмотрите государственные и частные здания того времени: почтамт, полицейскую управу, учебные заведения, дом вице-губернатора и особняк предводителя дворянства. Я раскрою их богатую историю 📖 и поясню, как они вписаны в жизнь современного города.

Идиллический Псков
Псков — невероятно живописное место. Вы пройдете вдоль древней крепостной стены, погуляете по набережной реки Великая и полюбуетесь чудесным видом на район Завеличье и Мирожский монастырь 12 века. Я не дам вам заскучать и расскажу о традициях древнего вечевого города, местных органах самоуправления, становлении земства, благотворительности и культурной жизни. Завершится прогулка 👣 в одной из кофеен города за чашкой ароматного капучино.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Псков — прогулка по губернскому городу
Псков — прогулка по губернскому городу
Псков — прогулка по губернскому городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
О'александръ
О'александръ
Привет! Меня зовут О’александръ, мне 33 года, я гид и трэвел-консультант. За моими плечами опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведенных экскурсий по России, Беларуси и Европе. Псков — это моя большая любовь, которой я с радостью поделюсь с вами.
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