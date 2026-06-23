Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Откройте для себя Псков в уникальной пешеходной экскурсии с персональным рассказом о его истории и культуре
Псков - город с богатым прошлым и удивительными историями на каждом углу.
В ходе индивидуальной экскурсии вы узнаете о губернском периоде, увидите здания XIX - начала ХХ веков, которые сохранили свой читать дальшеуменьшить
неповторимый облик.
Ваш личный гид расскажет о знаменитых людях, которые оставили свой след в истории города, и о традициях, которые живы до сих пор. Прогулка по набережной реки Великая откроет чарующие виды на Мирожский монастырь и район Завеличье. Вы познакомитесь с культурной жизнью Пскова, его вечевыми традициями и самоуправлением.
Экскурсия завершится в одной из уютных кофеен, где вы сможете насладиться ароматным капучино и обсудить увиденное. Экскурсия пешеходная, без дополнительных расходов, и проводится опытным гидом из нашей команды
🕰 Погружение в атмосферу губернского Пскова XIX - начала ХХ веков
🏛 Уникальные исторические здания и архитектура
🌉 Прогулка по живописной набережной реки Великая
🏰 Виды на древнюю крепостную стену и Мирожский монастырь
☕ Завершение экскурсии в уютной кофейне с чашкой ароматного капучино
Лучшее время для посещения
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июн
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Лучшее время для прогулки по Пскову - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться пешими прогулками по городу и его живописным окрестностям. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальное время года прогулка возможна, но следует быть готовым к более холодной погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мирожский монастырь
Древняя крепостная стена
Почтамт
Полицейская управа
Учебные заведения
Дом вице-губернатора
Особняк предводителя дворянства
Описание экскурсии
Псков сквозь века
Вы погрузитесь в атмосферу губернского Пскова XIX — начала ХХ веков и узнаете самое интересное о его укладе жизни и архитектуре, людях и событиях, легендах и сплетнях. А также рассмотрите государственные и частные здания того времени: почтамт, полицейскую управу, учебные заведения, дом вице-губернатора и особняк предводителя дворянства. Я раскрою их богатую историю и поясню, как они вписаны в жизнь современного города.
Идиллический Псков
Псков — невероятно живописное место. Вы пройдете вдоль древней крепостной стены, погуляете по набережной реки Великая и полюбуетесь чудесным видом на район Завеличье и Мирожский монастырь 12 века. Я не дам вам заскучать и расскажу о традициях древнего вечевого города, местных органах самоуправления, становлении земства, благотворительности и культурной жизни. Завершится прогулка в одной из кофеен города за чашкой ароматного капучино.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Октябрьская площадь, Главпочтамт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4130 туристов
Я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с коллегами: нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
Татьяна
Прогулялись с Александром по губернскому городу Пскову. Прекрасные впечатления от экскурсии. Благодаря артистизму и знаниям гида погрузились в старые времена, живо представили себе, каким был Псков в 19-начале 20 века, читать дальшеуменьшить
познакомились заочно с его обитателями и нравами. Прогулка получилась очень живая и неутомительная, по пути заглянули в приятную кофейню, в стенах которой, во время отдыха, экскурсия не прерывалась. Было очень кстати. Большое спасибо Александру, такая прогулка служит отличным дополнениям к традиционному посещению Крома и старинных церквей, лучше помогает понять город, полюбить его.
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Т
Татьяна
Экскурсию по губернскому городу нам провела Наталия. Отличный гид, с удовольствием прогулялись вместе с ней по историческому центру Пскова, услышали историю многих зданий! Спасибо большое!
О'александръ
Ответ организатора:
Уважаемая Татьяна, спасибо за теплый отзыв о прогулке по губернскому Пскову! Мы очень рады, что экскурсия с Натальей Павловной оставила читать дальшеуменьшить
у вас такие приятные впечатления.
С удовольствием передадим ваши добрые слова Наталье — для наших гидов искренняя благодарность является лучшей наградой.
Будем рады видеть вас снова на других наших экскурсиях — в Пскове еще много интересных маршрутов и историй!
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Алексей
Замечательная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Очень понравилось. Рекомендую сходить.
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Елена
Наша прогулка с Натальей была просто невероятной! Это одна из лучших экскурсий за последние годы на которой нам довелось побывать. А путешественники и экскурсанты мы бывалые, к тому же не читать дальшеуменьшить
первый раз в Пскове.
Прогулка-погружение в историю и детали губернского города, архитектуру, легенды, быт и дух псковичей. Авторские истории в деталях и чуткий взгляд на город и его жителей.
Экскурсия для тех, кто ищет более глубокие знания и образы. 3 часа с небольшим кофейным пит-стопом пролетели на одном дыхании. Не хотелось прощаться. Спасибо, полюбили Псков ещё больше!
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В
Виктория
Добрый день Экскурсию проводила гид Татьяна Очень энергичная, живая с хорошей энергетикой девушка Интересная подача фактов о городе, его истории и жизни в нем в настоящее время Экскурсия в 2,5 часа прошла интересно, а главное запоминающе Еще раз большое спасибо 🙏
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О
ОЛЬГА
Самые лучшие экскурсии получаются когда гид любит свое дело,Александр именно такой гид.
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