Создать из глины методом отминки традиционный изразец, расписать его акриловыми красками и увезти с собой кусочек традиций Псковских земель — вот что я вам предлагаю на моём мастер-классе.
Расскажу об истории изразцов и помогу на каждом этапе творчества — от лепки до покрытия изделия защитным лаком.
Описание мастер-класса
Я предложу вам выбрать одну из нескольких уникальных гипсовых форм. Методом отминки вы создадите из глины изразец — точную реплику псковской археологической находки 16 века.
Затем вы получите уже готовый аналогичный обожённый изразец, который распишете акриловыми красками, придадите яркости и глубины узорам, а затем покроете защитным лаком.
В итоге вы увезёте с собой красиво оформленное изделие — уникальную часть истории, созданную своими руками.
Организационные детали
- Подходит для взрослых и детей от 6 лет
- В стоимость включены все материалы для лепки и росписи (глина, краски, лак)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Киселёва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 246 туристов
Занимаюсь художественной керамикой больше 15 лет. Когда-то жила в большом городе, но много лет назад переехала на Псковщину. Теперь живу на хуторе с мужем и тремя дочками, руковожу небольшой керамической
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Н
Изначально хотелось сделать своими руками сувенир на память об Пскове! Все сложилось! Елена рассказала и показала, как сделать настоящий псковский изразец. А дальше, чуть-чуть усердия, творческой фантазии и все готово! От души рекомендую это мероприятие к посещению! Интересно будет и детям и взрослым!
Елена
Ответ организатора:
Наталия, благодарю за отзыв! У вас получился чудесный лев!
П
Так получилось, что на мастер-классе я оказалась совершенно одна) Елена не стала отменять мероприятие и приехала из области для работы, мне было очень приятно) Мастер-класс оказался интересным и информативным, я осталась очень довольна)
В
Спасибо за мастер-класс, всё понравилось. Все необходимые материалы были предоставлены. Понравилась возможность забрать творение сразу.
Елена
Ответ организатора:
Вера, спасибо за отзыв! Пусть Псковский изразец напоминает о нашем городе и зовёт приехать еще!)
Н
Спасибо Елене за мастер-класс по росписи изразца! Нам все понравилось!
Елена
Ответ организатора:
Наталья, благодарю за отзыв! Рада, что мой МК вам понравился!
Входит в следующие категории Пскова
