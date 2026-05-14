Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Вы узнаете о псковских князьях: например, чем прославился литовский Довмонт и почему его именем назван город внутри города. Осмотрите остатки древних храмов, выясните, почему их было именно 18 и как это число в сакральном смысле использовал мастер Кирилл, возводивший Троицкий собор. Услышите знаменитую легенду «о трех лучах» и поймете, почему княгиня Ольга, вопреки расхожему мнению, не являлась основательницей поселения у слияния двух рек.
Я расскажу, где находилась первая псковская «таможня», склад временного хранения и «банковские ячейки» того времени. Также вы услышите любопытную историю единственного местного «коррупционера», укравшего из казны баснословную сумму.
Славное военное прошлое
Как городу удалось выдержать десятки осад? Что такое захаб и какую роль он играл в сражениях с врагом? Зачем Петр I велел снять купола с храмов в восточной стороне Кремля и засыпать утрамбованной землей, и почему их так и не удалось восстановить? Об этом и не только — на нашей встрече!
Другие увлекательные факты
Кроме того, я поделюсь удивительной историей надвратной иконы Святой Троицы и расскажу, как она связана с фашистской Германией. Отвечу на самый популярный вопрос путешественников: действительно ли крепостные стены — немые свидетели событий тысячелетней давности или это новодел? Объясню, в чем особенность псковского строительного материала и многое другое.
Организационные детали
Монастырь предоставляет юбки и платки, но можно взять свои
Сбор музея — 700 ₽ с группы до 5 человек, от 5 до 10 — 1200 ₽
Посещение территории Кремля с животными запрещено
Возможно увеличение продолжительности экскурсии за дополнительную плату — подробности уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на территорию Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 2329 туристов
Меня зовут Денис. Я родился в Санкт-Петербурге, но с раннего детства живу в Пскове, знаю и люблю здесь каждый уголок. Всю жизнь увлекаюсь историей, каждый день продолжаю пополнять копилку своих читать дальшеуменьшить
знаний из самых разных источников. Дипломированный экскурсовод. В туристических поездках и на прогулках стараюсь найти к каждому гостю индивидуальный подход, доступным и понятным языком рассказать увлекательные истории о событиях и людях. Мои экскурсии для тех, кто хочет не просто любоваться архитектурными памятниками, а погрузиться в атмосферу суровой красоты псковской земли.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Любовь
Денис просто супер экскурсовод! Адаптируется к группам всех возрастов. Своими рассказами с неординарными подходами к событиям, личностям захватывает и не отпускает до конца экскурсии. Время пролетело незаметно, хочется еще раз окунуться в эту сказочную быль Псковский Кром. С п а с и б о!!!
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Вероника
Денис относится к числу гидов, которые не рассказывают факты из общедоступных источников, а выискивают "изюминки" о своих любимых местах. Я так много узнала об истории Пскова, его Кремля и главного читать дальшеуменьшить
Троицкого собора, о псковичах и их правителях, что нужно время, чтобы это "переварить". Спасибо, Денис, что с такой любовью и энтузиазмом делитесь своими историческими познаниями. Фотографий, к сожалению, нет, некогда было фотографировать. Да и сам главный собор весь в лесах, а внутри как-то неудобно фотографировать, храм все-таки, люди с Богом общаться приходят. А гида очень рекомендую - не пожалеете, человек с детства изучает историю родного города и чувством юмора не обделён.
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Дарья
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, очень много новых фактов узнали о Пскове и не только! Все непринуждённо, с юмором, 1.5,нет,даде два часа пролетели просто незаметно)) спасибо огромное
Денис
Ответ организатора:
Спасибо большое, Дарья! 🌹 Всегда приятно вести экскурсию, когда сами туристы активные и с юмором 🤗 Приезжайте ещё!
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В
Валерия
Легкая подача очень серьезных исторических сведений. Благодарим
Денис
Ответ организатора:
Спасибо вашей команде за участие! Буду ждать ещё в таком или расширенном составе 😁
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М
Мария
интересный нестандартный рассказ. Подходит для взрослых и детей 12+
Денис
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв, Мария! Жду снова!
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Л
Любовь
Экскурсия понравилась, Денис загрузил информацией, которую подавал в необычайном для нас стиле. Первые минуты привыкали к его неформальному формату изложения, так как привыкли слушать по-классике. Рекомендую с удовольствием для молодежи!
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