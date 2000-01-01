Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Псковский Кром: многовековая история в деталях

Динамичная и познавательная экскурсия по кремлю — никаких домыслов и только интересные факты!

Начать знакомство с городом лучше всего с прогулки по территории Псковского кремля.

Именно «здесь начинается Россия», и я покажу, что это не просто красивый слоган.

Вы услышите истории о древнерусских князьях, сакральных символах и удивительных эпизодах из жизни Пскова.

Поразитесь его военному прошлому.

И проникнетесь духом средневекового города-государства.
Псковский Кром: многовековая история в деталях
Псковский Кром: многовековая история в деталях
Псковский Кром: многовековая история в деталях
Псковский Кром: многовековая история в деталях
Псковский Кром: многовековая история в деталях
Псковский Кром: многовековая история в деталях
Псковский Кром: многовековая история в деталях

Что вас ожидает

Секреты древнего Крома

Вы узнаете о псковских князьях: например, чем прославился литовский Довмонт и почему его именем назван город внутри города. Осмотрите остатки древних храмов, выясните, почему их было именно 18 и как это число в сакральном смысле использовал мастер Кирилл, возводивший Троицкий собор. Услышите знаменитую легенду «о трех лучах» и поймете, почему княгиня Ольга, вопреки расхожему мнению, не являлась основательницей поселения у слияния двух рек.

Миниатюра комплекса: наглядная история

Вы детально рассмотрите большой макет древнего Кремля и узнаете, как жил средневековый Псков. Я расскажу, где находилась первая псковская «таможня», склад временного хранения и «банковские ячейки» того времени. Также вы услышите любопытную историю единственного местного «коррупционера», укравшего из казны баснословную сумму.

Славное военное прошлое

Как городу удалось выдержать десятки осад? Что такое захаб и какую роль он играл в сражениях с врагом? Зачем Петр I велел снять купола с храмов в восточной стороне Кремля и засыпать утрамбованной землей, и почему их так и не удалось восстановить? Об этом и не только — на нашей встрече.

Другие увлекательные факты

Кроме того, я поделюсь удивительной историей надвратной иконы Святой Троицы и расскажу, как она связана с фашистской Германией. Отвечу на самый популярный вопрос путешественников: действительно ли крепостные стены — немые свидетели событий тысячелетней давности или это новодел? Объясню, в чем особенность псковского строительного материала, а также покажу закованного в камень «свидетеля» времен, когда это место было дном океана.

Организационные детали

  • Вход на макет оплачивается отдельно — 100 руб. /человека
  • Женщинам, планирующим посетить Троицкий собор, лучше взять с собой платок
🚩 Начало и место завершения: у входа на территорию Кремля
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Меня зовут Денис. Я родился в Санкт-Петербурге, но с раннего детства живу в Пскове, знаю и люблю здесь каждый уголок. Всю жизнь увлекаюсь историей, каждый день продолжаю пополнять копилку своих знаний из самых разных источников. Дипломированный экскурсовод. В туристических поездках и на прогулках стараюсь найти к каждому гостю индивидуальный подход, доступным и понятным языком рассказать увлекательные истории о событиях и людях. Мои экскурсии для тех, кто хочет не просто любоваться архитектурными памятниками, а погрузиться в атмосферу суровой красоты псковской земли.
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