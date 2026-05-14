Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Начать знакомство с городом лучше всего с прогулки по территории Псковского кремля. Именно «здесь начинается Россия», и я покажу, что это не просто красивый слоган. Вы услышите истории о древнерусских князьях, сакральных символах и удивительных эпизодах из жизни Пскова. Поразитесь его военному прошлому. И проникнетесь духом средневекового города-государства.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты древнего Крома

Вы узнаете о псковских князьях: например, чем прославился литовский Довмонт и почему его именем назван город внутри города. Осмотрите остатки древних храмов, выясните, почему их было именно 18 и как это число в сакральном смысле использовал мастер Кирилл, возводивший Троицкий собор. Услышите знаменитую легенду «о трех лучах» и поймете, почему княгиня Ольга, вопреки расхожему мнению, не являлась основательницей поселения у слияния двух рек.

Я расскажу, где находилась первая псковская «таможня», склад временного хранения и «банковские ячейки» того времени. Также вы услышите любопытную историю единственного местного «коррупционера», укравшего из казны баснословную сумму.

Славное военное прошлое

Как городу удалось выдержать десятки осад? Что такое захаб и какую роль он играл в сражениях с врагом? Зачем Петр I велел снять купола с храмов в восточной стороне Кремля и засыпать утрамбованной землей, и почему их так и не удалось восстановить? Об этом и не только — на нашей встрече!

Другие увлекательные факты

Кроме того, я поделюсь удивительной историей надвратной иконы Святой Троицы и расскажу, как она связана с фашистской Германией. Отвечу на самый популярный вопрос путешественников: действительно ли крепостные стены — немые свидетели событий тысячелетней давности или это новодел? Объясню, в чем особенность псковского строительного материала и многое другое.

Организационные детали