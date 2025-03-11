На экскурсии по Псковскому кремлю и Запсковью вы узнаете о становлении города, прогуляетесь по Довмонтову городу и Вечевой площади. Вас ждут загадочные кромские псы и тайны древних храмов. Увидите скульптуру «Щит и меч», иконы и захаб. Погрузитесь в атмосферу вечевой республики и насладитесь панорамным видом на слияние рек. Это уникальная возможность познакомиться с историей Пскова и его архитектурными памятниками

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Описание экскурсии

Довмонтов город. Вы увидите уникальное пространство, которое краеведы называют псковскими Помпеями.

Довмонтова стена, Довмонтова башня и меч Довмонта. Разгадаем загадку этого необычного имени. Вы узнаете, кем же был этот Довмонт и почему в его честь назвали город?

Храмы Рождественской батареи, пострадавшие от петровских преобразований и хранящие удивительный мир древних фресок.

Композиция «Щит и меч». В центре скульптуры, посвящённой Ледовому побоищу, символ Пскова — хищный, лютый зверь. Мы внимательно рассмотрим композицию и поговорим о псковской геральдике.

Икона «Троица», выполненная по эскизу талантливого художника Евгения Климова мастерами знаменитой фабрики Villeroy-Boch города Метлах в Германии.

Великие ворота и длинный коридор захаба. Вы услышите о захабе, который служил ловушкой для врагов и государственной тюрьмой. И попробуете отыскать вход в загадочные каменные погреба.

Вечевая площадь — политический центр Господина Пскова. Здесь собирались мужи для решения важнейших государственных вопросов. Соберёмся на площади и мы с вами. Постоим перед домом Святой Троицы, обсудим, что такое вечевая степень и где висел знаменитый вечник.

Троицкий собор. История его появления уходит в далёкий десятый век, во времена княгини Ольги. Внутри собора вы полюбуетесь барочным иконостасом и особо почитаемыми иконами. А также узнаете, как юная псковичка познакомилась с киевским князем Игорем.

Зелейные палаты, дом причта и трапезная «Архондарик» — расшифруем эти загадочные названия.

Кромские клети и Кутний костёр (башня Кутекрома). Представим себе клети, которые не сохранились до наших дней. И выясним, как выглядели кромские собаки, надёжно охранявшие стратегические запасы республики.

Смотровая площадка. Вы полюбуетесь панорамным видом на слияние реки Псковы с Великой и исторический район Запсковье. Здесь же устроим фотосессию в завершении экскурсии.

Вы узнаете:

о становлении и развитии Пскова с древнейших времён до позднего Средневековья

псковской вечевой республике и Господине Пскове — именно так называли государство летописцы

кто принимал участие в вече, какие вопросы обсуждались и почему вече прекратило своё существование

Организационные детали