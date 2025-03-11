Псковский кремль и ближнее Запсковье

Узнайте о зарождении Пскова, пройдите по Довмонтову городу и насладитесь видом на слияние рек. Впечатления и исторические факты ждут вас
На экскурсии по Псковскому кремлю и Запсковью вы узнаете о становлении города, прогуляетесь по Довмонтову городу и Вечевой площади. Вас ждут загадочные кромские псы и тайны древних храмов. Увидите скульптуру «Щит и меч», иконы и захаб. Погрузитесь в атмосферу вечевой республики и насладитесь панорамным видом на слияние рек. Это уникальная возможность познакомиться с историей Пскова и его архитектурными памятниками
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура Кремля
  • 🗝️ Тайны Довмонтова города
  • 🎨 Древние фрески храмов
  • 📜 История вечевой республики
  • 📸 Живописные виды для фото
Псковский кремль и ближнее Запсковье
Псковский кремль и ближнее Запсковье
Псковский кремль и ближнее Запсковье
Ближайшие даты:
23
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мая
Время начала: 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Довмонтов город
  • Довмонтова стена
  • Храмы Рождественской батареи
  • Композиция «Щит и меч»
  • Троицкий собор
  • Зелейные палаты

Описание экскурсии

Довмонтов город. Вы увидите уникальное пространство, которое краеведы называют псковскими Помпеями.

Довмонтова стена, Довмонтова башня и меч Довмонта. Разгадаем загадку этого необычного имени. Вы узнаете, кем же был этот Довмонт и почему в его честь назвали город?

Храмы Рождественской батареи, пострадавшие от петровских преобразований и хранящие удивительный мир древних фресок.

Композиция «Щит и меч». В центре скульптуры, посвящённой Ледовому побоищу, символ Пскова — хищный, лютый зверь. Мы внимательно рассмотрим композицию и поговорим о псковской геральдике.

Икона «Троица», выполненная по эскизу талантливого художника Евгения Климова мастерами знаменитой фабрики Villeroy-Boch города Метлах в Германии.

Великие ворота и длинный коридор захаба. Вы услышите о захабе, который служил ловушкой для врагов и государственной тюрьмой. И попробуете отыскать вход в загадочные каменные погреба.

Вечевая площадь — политический центр Господина Пскова. Здесь собирались мужи для решения важнейших государственных вопросов. Соберёмся на площади и мы с вами. Постоим перед домом Святой Троицы, обсудим, что такое вечевая степень и где висел знаменитый вечник.

Троицкий собор. История его появления уходит в далёкий десятый век, во времена княгини Ольги. Внутри собора вы полюбуетесь барочным иконостасом и особо почитаемыми иконами. А также узнаете, как юная псковичка познакомилась с киевским князем Игорем.

Зелейные палаты, дом причта и трапезная «Архондарик» — расшифруем эти загадочные названия.

Кромские клети и Кутний костёр (башня Кутекрома). Представим себе клети, которые не сохранились до наших дней. И выясним, как выглядели кромские собаки, надёжно охранявшие стратегические запасы республики.

Смотровая площадка. Вы полюбуетесь панорамным видом на слияние реки Псковы с Великой и исторический район Запсковье. Здесь же устроим фотосессию в завершении экскурсии.

Вы узнаете:

  • о становлении и развитии Пскова с древнейших времён до позднего Средневековья
  • псковской вечевой республике и Господине Пскове — именно так называли государство летописцы
  • кто принимал участие в вече, какие вопросы обсуждались и почему вече прекратило своё существование

Организационные детали

  • Входной билет в кремль входит в стоимость экскурсии
  • Я выдаю радиогиды, чтобы вам было слышно каждое слово из моего рассказа
Остались вопросы?

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Дети 7-16 лет1001 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсии: у входа в библиотеку ИМ.И.И. Василёва (бывший кинотеатр) «Октябрь» (пл. Ленина, 3) рядом с Кремлём
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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1
Д
11 мар 2025
Это была отличная экскурсия, проведенная увлеченным и знающим человеком, к тому же вовлеченным в процесс! Владимир провел экскурсию так, что наше желание повторного посещения Пскова только укрепилось. Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно, мы обогатились интересной информацией и увидели много интересного))
М
9 мар 2025
Замечательная экскурсия! Время пролетело максимально незаметно, Владимир - просто чудесный рассказчик! Очень удачный маршрут, можно увидеть много знаковых мест Пскова, но при этом не устать, а только зарядиться энергией и желанием посетить Псков ещё раз:)
Т
5 мар 2025
Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо Владимиру за интересный, познавательный и насыщенный рассказ, настоящего профессионала и Псковича! 3, 5 часа пролетело незаметно! Обязательно рекомендую! 👍
Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо Владимиру за интересный, познавательный и насыщенный рассказ, настоящего профессионала и Псковича!Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо Владимиру за интересный, познавательный и насыщенный рассказ, настоящего профессионала и Псковича!Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо Владимиру за интересный, познавательный и насыщенный рассказ, настоящего профессионала и Псковича!Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо Владимиру за интересный, познавательный и насыщенный рассказ, настоящего профессионала и Псковича!
М
10 фев 2025
Совершенно прекрасный экскурсовод, с широчайшим кругозором, археолог, увлеченный своим делом. Всем рекомендую!
М
9 янв 2025
Были с семьей в Пскове впервые. Владимир провел нам экскурсию по Псковскому Крому. Сплошной восторг! Мы много путешествуем по стране и очень редко встречаем экскурсоводов действительно глубоко погруженных в тему
читать дальше

свей экскурсии: знание истории Руси и города, в частности, выше всех похвал! Грамотная русская речь и широкий кругозор Владимира создают впечатление полного погружения в историю Пскова и разных периодов его жизни. Также Владимир прислал несколько полезных ссылок по посещению интересных мест города. Еще раз спасибо, Владимир!

С
7 янв 2025
Владимир - отличный гид, прекрасно владеет материалом, интересно подает информацию, почти три часа экскурсии пролетели очень незаметно, несмотря на прохладную погоду, маршрут небольшой, но тщательно продуманный. Наша небольшая группа осталась в восторге, всем рекомендуем и если еще вернется в Псков, то экскурсии только с Владимиром.
И
30 ноя 2024
Бронировал экскурсию жене. Ей очень понравилось, одни приятные впечатления! 👍

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