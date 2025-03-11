5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура Кремля
- 🗝️ Тайны Довмонтова города
- 🎨 Древние фрески храмов
- 📜 История вечевой республики
- 📸 Живописные виды для фото
Что можно увидеть
- Довмонтов город
- Довмонтова стена
- Храмы Рождественской батареи
- Композиция «Щит и меч»
- Троицкий собор
- Зелейные палаты
Описание экскурсии
Довмонтов город. Вы увидите уникальное пространство, которое краеведы называют псковскими Помпеями.
Довмонтова стена, Довмонтова башня и меч Довмонта. Разгадаем загадку этого необычного имени. Вы узнаете, кем же был этот Довмонт и почему в его честь назвали город?
Храмы Рождественской батареи, пострадавшие от петровских преобразований и хранящие удивительный мир древних фресок.
Композиция «Щит и меч». В центре скульптуры, посвящённой Ледовому побоищу, символ Пскова — хищный, лютый зверь. Мы внимательно рассмотрим композицию и поговорим о псковской геральдике.
Икона «Троица», выполненная по эскизу талантливого художника Евгения Климова мастерами знаменитой фабрики Villeroy-Boch города Метлах в Германии.
Великие ворота и длинный коридор захаба. Вы услышите о захабе, который служил ловушкой для врагов и государственной тюрьмой. И попробуете отыскать вход в загадочные каменные погреба.
Вечевая площадь — политический центр Господина Пскова. Здесь собирались мужи для решения важнейших государственных вопросов. Соберёмся на площади и мы с вами. Постоим перед домом Святой Троицы, обсудим, что такое вечевая степень и где висел знаменитый вечник.
Троицкий собор. История его появления уходит в далёкий десятый век, во времена княгини Ольги. Внутри собора вы полюбуетесь барочным иконостасом и особо почитаемыми иконами. А также узнаете, как юная псковичка познакомилась с киевским князем Игорем.
Зелейные палаты, дом причта и трапезная «Архондарик» — расшифруем эти загадочные названия.
Кромские клети и Кутний костёр (башня Кутекрома). Представим себе клети, которые не сохранились до наших дней. И выясним, как выглядели кромские собаки, надёжно охранявшие стратегические запасы республики.
Смотровая площадка. Вы полюбуетесь панорамным видом на слияние реки Псковы с Великой и исторический район Запсковье. Здесь же устроим фотосессию в завершении экскурсии.
Вы узнаете:
- о становлении и развитии Пскова с древнейших времён до позднего Средневековья
- псковской вечевой республике и Господине Пскове — именно так называли государство летописцы
- кто принимал участие в вече, какие вопросы обсуждались и почему вече прекратило своё существование
Организационные детали
- Входной билет в кремль входит в стоимость экскурсии
- Я выдаю радиогиды, чтобы вам было слышно каждое слово из моего рассказа
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
|Дети 7-16 лет
|1001 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно