Окунитесь в прошлое славного города Пскова и его окрестностей! Вы исследуете кремль с его Помпеями, знаковой Вечевой площадью и одним из самых древних русских храмов.
Окажетесь на Жеравьей горе, где познакомитесь с хорошо сохранившимся памятником оборонного зодчества 14–17 столетий. И побываете в большом мужском монастыре с захватывающей многовековой историей.
Окажетесь на Жеравьей горе, где познакомитесь с хорошо сохранившимся памятником оборонного зодчества 14–17 столетий. И побываете в большом мужском монастыре с захватывающей многовековой историей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Псковский Кром (Псковский кремль)
- Вы прогуляетесь по территории кремля и услышите его историю — мы расскажем, как он смог пережить более 20 осад
- Увидите Довмонтов город — каменную постройку 13 века, так называемые псковские Помпеи. Мы объясним, откуда появилось такое название
- Пройдётесь по Вечевой площади — символу свободы и демократии
- Рассмотрите Троицкий собор — один из самых ранних христианских храмов на Руси
Изборская крепость
- Вы оцените красоту каменной крепости на Жеравьей горе и увидите природные источники — Словенские ключи
- Рассмотрите могилу известного варяга Трувора
- Услышите легенду про основателя Изборска
- Узнаете, почему враги называли этот город железным
Псково-Печерский монастырь
- Мы расскажем, как это место стало уникальной крепостью и не потеряло своей святости
- Вы узнаете, сколько штурмов выдержал монастырь и какие земли защитил
- Выясните, почему у входа в обитель стоит карета императрицы Анны Иоанновны и при чём тут снег
Примерный тайминг экскурсии
09:00 — встреча группы и экскурсия по Псковскому Крому
11:15 — дорога в Старый Изборск
12:00 — экскурсия по Изборской крепости
14:00 — дорога в Печоры
14:30 — обед (по желанию)
15:30 — экскурсия по Псково-Печерскому монастырю
17:30–18:30 — дорога в Псков
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение гида; трансфер на автобусе, микроавтобусе или минивэне; все входные билеты и пожертвования по маршруту
- Дополнительные расходы (по желанию): комплексный обед в кафе — 600 ₽ за чел.
- По запросу после экскурсии можем отвезти вас на вокзал — детали и цены уточняйте в переписке
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Пскова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 2502 туристов
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, весёлой прогулкой (насколько это позволяет музейнаяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
13 окт 2024
Были на экскурсии 13.10.24 г. Спасибо большое, всей команде туроператора, а особенно Полине Аркадьевне! Прекрасный экскурсовод, глубоко знающий историю своей области! Доступно, просто и грамотно (особенно важно в НАШЕ непростое время) донести исторические факты, основанные на фактах!
Рекомендуем всем, особенно тем, у кого есть дети!
С огромным уважением, девушка с молодой командой🥰
Рекомендуем всем, особенно тем, у кого есть дети!
С огромным уважением, девушка с молодой командой🥰
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