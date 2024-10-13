И Инна

Были на экскурсии 13.10.24 г. Спасибо большое, всей команде туроператора, а особенно Полине Аркадьевне! Прекрасный экскурсовод, глубоко знающий историю своей области! Доступно, просто и грамотно (особенно важно в НАШЕ непростое время) донести исторические факты, основанные на фактах!

Рекомендуем всем, особенно тем, у кого есть дети!

С огромным уважением, девушка с молодой командой🥰