Тур выходного дня по Псковской области

Приглашаем Вас познакомиться с основными жемчужинами Пскова в нашем экскурсионном туре выходного дня

5
3 отзыва
Приглашаем Вас познакомиться с основными жемчужинами Пскова в нашем экскурсионном туре выходного дня.
Тур выходного дня по Псковской области
Тур выходного дня по Псковской области
Тур выходного дня по Псковской области
Тур выходного дня по Псковской области
Тур выходного дня по Псковской области
Тур выходного дня по Псковской области
Тур выходного дня по Псковской области
Тур выходного дня по Псковской области
Тур выходного дня по Псковской области
Тур выходного дня по Псковской области
Тур выходного дня по Псковской области
Тур выходного дня по Псковской области
Ближайшие даты:
01
июл
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июл
22
июл
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июл
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • традиционные экскурсии – мы посетим музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», Изборск, Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь;
  • семейный отдых в уютной русской глубинке – в поездку можно отправиться всей семьей и приобщиться к русской истории;
  • атмосфера полного спокойствия – тишина и нетронутая природа, дикие пляжи и густые хвойные леса Талабских островов.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по городу Пскову

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона №16 (Табличка «Псков 3 дня»).

Завтрак в кафе в центре города.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни,  памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по городу ПсковуОбзорная экскурсия по городу ПсковуОбзорная экскурсия по городу ПсковуОбзорная экскурсия по городу ПсковуОбзорная экскурсия по городу Пскову
2 день
Пушкинские горы

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее — заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято — Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Пушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горы
3 день
Музей-заповедник «Изборск»

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск. 

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:30 Возвращение в г. Псков. 

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.

Музей-заповедник «Изборск»Музей-заповедник «Изборск»Музей-заповедник «Изборск»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

РазмещениеСтоимость после 12 мая
Оазис
Двухместный
Взрослый на основном месте8 020
Взрослый на дополнительном месте7 420
Одноместное размещение10 140
Ребёнок 3—17 лет на основном месте7 420
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте6 820
Арль
Стандарт
Взрослый на основном месте8 250
Взрослый на дополнительном месте7 850
Одноместное размещение10 610
Ребёнок 3—17 лет на основном месте7 650
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте7 250
Old City
Стандартный
Взрослый на основном месте8 490
Взрослый на дополнительном месте8 090
Одноместное размещение9 910
Ребёнок 3—17 лет на основном месте7 890
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте7 490
Чемодан
Стандарт
Взрослый на основном месте9 430
Взрослый на дополнительном месте8 430
Одноместное размещение11 550
Ребёнок 3—17 лет на основном месте8 830
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте7 830
Каркушин Дом
Стандартный
Взрослый на основном месте10 020
Взрослый на дополнительном месте8 120
Одноместное размещение12 970
Ребёнок 3—17 лет на основном месте9 420
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте7 520
Октябрьская
Одноместный стандартный
Взрослый на основном месте11 310
Двухместный стандартный
Взрослый на основном месте10 720
Взрослый на дополнительном месте8 320
Ребёнок 3—17 лет на основном месте10 120
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте7 720
Рижская
Стандартный одноместный
Взрослый на основном месте11 080
Стандартный двухместный
Взрослый на основном месте10 600
Взрослый на дополнительном месте10 400
Ребёнок 3—17 лет на основном месте10 000
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте9 800
Фаворит
Стандартный
Взрослый на основном месте10 840
Взрослый на дополнительном месте9 140
Одноместное размещение14 490
Ребёнок 3—17 лет на основном месте10 240
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте8 540
Золотая набережная
Комфорт
Взрослый на основном месте10 600
Взрослый на дополнительном месте8 000
Одноместное размещение14 130
Ребёнок 3—17 лет на основном месте10 000
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте7 400
Двор Подзноева (бизнес корпус)
Standart бизнес корпус
Взрослый на основном месте12 310
Взрослый на дополнительном месте9 360
Одноместное размещение16 840
Ребёнок 3—17 лет на основном месте11 710
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте8 760
Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
Standart корпус студии и апартаменты
Взрослый на основном месте12 720
Взрослый на дополнительном месте9 420
Одноместное размещение18 140
Ребёнок 3—17 лет на основном месте12 120
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте8 820
Двор Подзноева (главный корпус)
Standart главный корпус
Взрослый на основном месте13 600
Взрослый на дополнительном месте10 060
Одноместное размещение19 200
Ребёнок 3—17 лет на основном месте13 000
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте9 460
Покровский
Standart
Взрослый на основном месте13 310
Взрослый на дополнительном месте9 610
Одноместное размещение18 840
Ребёнок 3—17 лет на основном месте12 710
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте9 010
Old Estate Hotel & SPA
Стандарт улучшенный
Взрослый на основном месте13 080
Взрослый на дополнительном месте9 380
Одноместное размещение19 560
Ребёнок 3—17 лет на основном месте12 480
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте8 780

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12:00)
  • 2-х разовое питание (3 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменить количество дней в программе?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
З
17 июня 2022
Поездка прошла замечательно, столько приятных впечатлений. Экскурсии проводила замечательный экскурсовод. Спасибо большое
Н
8 июня 2022
Спасибо Вам за такой интересный тур. Успеха Вам во всем.
Н
5 июня 2022
Тур "Псков 3 дня" очень интересный, насыщенный. Есть возможность прикоснуться к страницам истории России, а путешествие по Пушкинским местам показывает красоту русской природы.

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