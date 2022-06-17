Преимущества этого путешествия:
08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.
Встреча с гидом у вагона №16 (Табличка «Псков 3 дня»).
Завтрак в кафе в центре города.
Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее — заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято — Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:30 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 2 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:
|Размещение
|Стоимость после 12 мая
|Оазис
|Двухместный
|Взрослый на основном месте
|8 020
|Взрослый на дополнительном месте
|7 420
|Одноместное размещение
|10 140
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|7 420
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|6 820
|Арль
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|8 250
|Взрослый на дополнительном месте
|7 850
|Одноместное размещение
|10 610
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|7 650
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|7 250
|Old City
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|8 490
|Взрослый на дополнительном месте
|8 090
|Одноместное размещение
|9 910
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|7 890
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|7 490
|Чемодан
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|9 430
|Взрослый на дополнительном месте
|8 430
|Одноместное размещение
|11 550
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|8 830
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|7 830
|Каркушин Дом
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|10 020
|Взрослый на дополнительном месте
|8 120
|Одноместное размещение
|12 970
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|9 420
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|7 520
|Октябрьская
|Одноместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|11 310
|Двухместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|10 720
|Взрослый на дополнительном месте
|8 320
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|10 120
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|7 720
|Рижская
|Стандартный одноместный
|Взрослый на основном месте
|11 080
|Стандартный двухместный
|Взрослый на основном месте
|10 600
|Взрослый на дополнительном месте
|10 400
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|10 000
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|9 800
|Фаворит
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|10 840
|Взрослый на дополнительном месте
|9 140
|Одноместное размещение
|14 490
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|10 240
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|8 540
|Золотая набережная
|Комфорт
|Взрослый на основном месте
|10 600
|Взрослый на дополнительном месте
|8 000
|Одноместное размещение
|14 130
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|10 000
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|7 400
|Двор Подзноева (бизнес корпус)
|Standart бизнес корпус
|Взрослый на основном месте
|12 310
|Взрослый на дополнительном месте
|9 360
|Одноместное размещение
|16 840
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|11 710
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|8 760
|Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
|Standart корпус студии и апартаменты
|Взрослый на основном месте
|12 720
|Взрослый на дополнительном месте
|9 420
|Одноместное размещение
|18 140
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|12 120
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|8 820
|Двор Подзноева (главный корпус)
|Standart главный корпус
|Взрослый на основном месте
|13 600
|Взрослый на дополнительном месте
|10 060
|Одноместное размещение
|19 200
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|13 000
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|9 460
|Покровский
|Standart
|Взрослый на основном месте
|13 310
|Взрослый на дополнительном месте
|9 610
|Одноместное размещение
|18 840
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|12 710
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|9 010
|Old Estate Hotel & SPA
|Стандарт улучшенный
|Взрослый на основном месте
|13 080
|Взрослый на дополнительном месте
|9 380
|Одноместное размещение
|19 560
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|12 480
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|8 780
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».