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Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 930₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Пскову 3 дня
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 11 670₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Начало: Г. Псков
28 апр в 10:00
9 мая в 10:00
от 29 460₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна5 мая 2024Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.
- ВВалерия13 марта 2024Замечательная гид Светлана Анатольевна. Спасибо ей большое за интересные экскурсии!
- ССветлана14 февраля 2024Здравствуйте. Организацией поездки очень довольны. Гостиница отличная. Гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Спасибо мы всем очень довольны. Спасибо за отлично организованные выходные.
- ААнна7 ноября 2023Хотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программа. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне Стерлядкиной за профессионализм, интересные повествования, ценные советы и любовь к своему краю. Впечатления от поездки остались прекрасные!
- ААнна15 июля 2023Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса! К сожалению тур не совсем рассчитан на детей от 4 лет.
- ЕЕлена25 июня 2023Прекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской земли, побывали в музеях и
- ООксана26 сентября 2022В сентябре с подругой путешествовали по Псковской области с отдыхом на Псковском озере. Тур информативный и вместе с тем не
- ВВасилий26 мая 2022СПАСИБО за внимание к нашему путешествию! НАМ все понравилось, впредь будем стараться искать контакты с Вами!
- ВВера16 мая 2022Добрый день, Псковская земля очень богата на историю Руси и события, проходившие на ней. Практически жили в той истории каждый день. Псков, Изборск, Асково- Печерский монастырь- древние города-крепости, монастыри Руси. Чуточку больше места на сувениры, все очень плотно по программе.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Музей Пушкина»
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