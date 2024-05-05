Музей Пушкина – туры в Пскове

Найдено 3 тура в категории «Музей Пушкина» в Пскове, цены от 11 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 930 за человека
Путешествие по Пскову 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие по Пскову 3 дня
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 11 670 за человека
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Начало: Г. Псков
28 апр в 10:00
9 мая в 10:00
от 29 460 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
    Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.
    Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!
  • В
    Валерия
    13 марта 2024
    Путешествие по Пскову 3 дня
    Замечательная гид Светлана Анатольевна. Спасибо ей большое за интересные экскурсии!
  • С
    Светлана
    14 февраля 2024
    Путешествие по Пскову 3 дня
    Здравствуйте. Организацией поездки очень довольны. Гостиница отличная. Гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Спасибо мы всем очень довольны. Спасибо за отлично организованные выходные.
  • А
    Анна
    7 ноября 2023
    Путешествие по Пскову 3 дня
    Хотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программа. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне Стерлядкиной за профессионализм, интересные повествования, ценные советы и любовь к своему краю. Впечатления от поездки остались прекрасные!
    Хотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программаХотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программа
  • А
    Анна
    15 июля 2023
    Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
    Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса! К сожалению тур не совсем рассчитан на детей от 4 лет.
    читать дальше

    Детям 5 и 7 лет было тяжело выдерживать экскурсии, много приходилось ходить в течение дня, а рассказы гида не интересовали(что естественно для ребёнка). Вторая часть отдыха в загородном отеле Плесков понравилась абсолютно всем, дети восторге от площадок, батутов и бассейна. А какая природа! 😍 В общем отдых во Пскове однозначно советуем всей семьёй. Исторические памятники, шикарная природа. Отдельно для размещения рекомендую отель Арль, минималистичные номера, вкусные завтраки в приятном интерьере.

    Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!
  • Е
    Елена
    25 июня 2023
    Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
    Прекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской земли, побывали в музеях и
    читать дальше

    храмах, нагулялись по необыкновенно красивым местам! А завершилось все необыкновенным отдыхом на берегу Псковского озера. Потрясающий воздух, тёплая вода и масса возможностей для активного отдыха!

    Прекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской землиПрекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской землиПрекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской землиПрекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской землиПрекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской землиПрекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской земли
  • О
    Оксана
    26 сентября 2022
    Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
    В сентябре с подругой путешествовали по Псковской области с отдыхом на Псковском озере. Тур информативный и вместе с тем не
    читать дальше

    перегруженный. В тур включены интересные экскурсии, в ходе которых мы прикоснулись к истории нашей родины и узнали много новой информации о Псковской области. От отдыха на озере получили огромный энергетический заряд. Прекрасная природа. Чуткое отношение персонала. Было немного прохладно и нам любезно предоставили обогреватель и дали чайник. Питание отличное. Организация тура прекрасная. Сопровождающие нас экскусоводы грамотные и приятные собеседники. Организация тура отличная. Все перемещения выполнялись вовремя. Впечатления великолепные. Огромная благодарность организаторам, экскурсоводам и водителям.

  • В
    Василий
    26 мая 2022
    Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
    СПАСИБО за внимание к нашему путешествию! НАМ все понравилось, впредь будем стараться искать контакты с Вами!
  • В
    Вера
    16 мая 2022
    Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
    Добрый день, Псковская земля очень богата на историю Руси и события, проходившие на ней. Практически жили в той истории каждый день. Псков, Изборск, Асково- Печерский монастырь- древние города-крепости, монастыри Руси. Чуточку больше места на сувениры, все очень плотно по программе.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Музей Пушкина»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
  2. Путешествие по Пскову 3 дня
  3. Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Музей Пушкина" можно забронировать 3 тура от 11 670 до 32 930. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Пскове на 2024 год по теме «Музей Пушкина», 9 ⭐ отзывов, цены от 11670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам