Т Татьяна Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.

В Валерия Путешествие по Пскову 3 дня Замечательная гид Светлана Анатольевна. Спасибо ей большое за интересные экскурсии!

С Светлана Путешествие по Пскову 3 дня Здравствуйте. Организацией поездки очень довольны. Гостиница отличная. Гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Спасибо мы всем очень довольны. Спасибо за отлично организованные выходные.

А Анна Путешествие по Пскову 3 дня Хотела поблагодарить за прекрасную организацию тура! Всем очень довольны! Прекрасно организован трансфер, вкусное питание, чудесная программа. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне Стерлядкиной за профессионализм, интересные повествования, ценные советы и любовь к своему краю. Впечатления от поездки остались прекрасные!

А Анна Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере читать дальше Детям 5 и 7 лет было тяжело выдерживать экскурсии, много приходилось ходить в течение дня, а рассказы гида не интересовали(что естественно для ребёнка). Вторая часть отдыха в загородном отеле Плесков понравилась абсолютно всем, дети восторге от площадок, батутов и бассейна. А какая природа! 😍 В общем отдых во Пскове однозначно советуем всей семьёй. Исторические памятники, шикарная природа. Отдельно для размещения рекомендую отель Арль, минималистичные номера, вкусные завтраки в приятном интерьере. Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса! К сожалению тур не совсем рассчитан на детей от 4 лет.

Е Елена Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере читать дальше храмах, нагулялись по необыкновенно красивым местам! А завершилось все необыкновенным отдыхом на берегу Псковского озера. Потрясающий воздух, тёплая вода и масса возможностей для активного отдыха! Прекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской земли, побывали в музеях и

О Оксана Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере читать дальше перегруженный. В тур включены интересные экскурсии, в ходе которых мы прикоснулись к истории нашей родины и узнали много новой информации о Псковской области. От отдыха на озере получили огромный энергетический заряд. Прекрасная природа. Чуткое отношение персонала. Было немного прохладно и нам любезно предоставили обогреватель и дали чайник. Питание отличное. Организация тура прекрасная. Сопровождающие нас экскусоводы грамотные и приятные собеседники. Организация тура отличная. Все перемещения выполнялись вовремя. Впечатления великолепные. Огромная благодарность организаторам, экскурсоводам и водителям. В сентябре с подругой путешествовали по Псковской области с отдыхом на Псковском озере. Тур информативный и вместе с тем не

В Василий Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области СПАСИБО за внимание к нашему путешествию! НАМ все понравилось, впредь будем стараться искать контакты с Вами!