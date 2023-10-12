Свежий морозец российской глубинки, хрустящий снег и белокаменные храмы и часовни — полноеумиротворение, словно время здесь замедлилось и остановилось.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Пскову
08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.
Встреча с гидом у вагона №16, табличка «Зимние каникулы в Пскове».
Завтрак в кафе в центре города.
«Очарование провинциального городка» — экскурсия по городу Пскову:
- Кремль, захаб, стены и башни кремля;
- Довмонтов город;
- Троицкий собор;
- Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома;
- Варлаамовская башня и стены окольного города;
- купеческие палаты;
- храмы и часовни;
- памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе.
14:00 Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.
По местам А.С. Пушкина
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Знакомство с Изборском и Печорами
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в г. Изборск.
Экскурсия в музее-заповеднике «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:15 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, с отправлением 19:25.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
2-мест. номер
1-мест. номер
Доп. место для взрослого
Ребенок (14–17 лет) на основное место
Ребенок (14–17 лет) на доп. место
Оазис 2**
13 960
17 730
12 360
13 810
12 210
Old City
14 550
18 080
13 550
14 400
13 400
Арль
14 550
19 260
13 550
14 400
13 400
Октябрьская 3**
15 020
15 500
12 420
14 870
12 270
Рижская 3**
14 780
15 260
14 180
14 630
14 030
Фаворит 3**
17 250
23 140
14 250
17 100
14 100
Каркушин Дом 3**
16 190
21 020
12 290
16 040
12 140
Золотая набережная 3**
17 370
22 670
13 870
17 220
13 720
Двор Подзноева 3**
19 780
27 610
14 530
19 630
14 380
Двор Подзноева 3+ **
20 130
28 310
14 580
19 980
14 430
Двор Подзноева 4**
22 130
32 310
14 880
21 980
14 730
Покровский 4**
19 960
27 960
14 160
19 810
14 010
OLD ESTATE 4**
21 250
30 550
16 350
21 100
16 200
Скидка для детей до 14 лет — 450 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Оазис»
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
Отель «Old City»
В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.
В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Чемодан»
Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».
В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.
Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.
Отель «Арль»
К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.
В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.
Отель «Фаворит»
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель «Золотая набережная»
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель «Двор Подзноева»
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Отель «Покровский»
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Отель «OLD ESTATE»
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице (расчетный час 12:00)
- 2-разовое питание (3 завтрака, 3 обеда)
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (ужины)
- Страховка (необязательно)
- Иные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Псков
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Сколько человек в группе и на чем будем передвигаться?
В туре четыре экскурсионных дня.
На каждый экскурсионный день может быть разное количество человек в группе:
- Минимально — 1;
- Максимально — 40;
Для групп более 18 человек используются экскурсионные автобусы Хайгер, Мерседес, Скания, Неоплан, Зонг Тонг, Ивеко (до 30 человек), Манн, Анкай.
Для групп от 7 до 18 человек используются микроавтобусы: Мерседес и Фольцваген.
Для групп от 3 до 7 чел используются минивэны: Фоьцваген, Форд, Тойота, Рено.
Для групп 1–2 человека используются легковые автомобили: Киа, Тойота, Шевроле, Фольцваген, Хендай.
На все экскурсии свободная рассадка.
- Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?
Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.
Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.
В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы.
В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
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Мы надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!