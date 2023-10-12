Зимние выходные в Пскове

5
3 отзыва
Программа по дням
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Проникнитесь атмосферой новогоднего Пскова. Насладитесь прогулками по древнему Кремлю, Довмонтову городу и купеческим палатам.

Свежий морозец российской глубинки, хрустящий снег и белокаменные храмы и часовни — полноеумиротворение, словно время здесь замедлилось и остановилось.
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Зимние выходные в Пскове
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Очарование Пскова
Очарование Пскова
Окунемся в атмосферу зимнего города, увидим Псковский кремль, купеческие палаты, храмы и часовни
По Пушкинским местам
По Пушкинским местам
Посетим музей-усадьбу великого поэта и прогуляемся по усадебному парку
Тайны древнего Изборска
Тайны древнего Изборска
Услышим невероятную историю Изборской крепости и чудотворных Словенских ключей

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пскову

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона №16, табличка «Зимние каникулы в Пскове».

Завтрак в кафе в центре города.

«Очарование провинциального городка» — экскурсия по городу Пскову:

  • Кремль, захаб, стены и башни кремля;
  • Довмонтов город;
  • Троицкий собор;
  • Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома;
  • Варлаамовская башня и стены окольного города;
  • купеческие палаты;
  • храмы и часовни;
  • памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе.

14:00 Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.

Экскурсия по ПсковуЭкскурсия по ПсковуЭкскурсия по ПсковуЭкскурсия по Пскову
2 день

По местам А.С. Пушкина

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

По местам А.С. ПушкинаПо местам А.С. ПушкинаПо местам А.С. ПушкинаПо местам А.С. Пушкина
3 день

Знакомство с Изборском и Печорами

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в г. Изборск.

Экскурсия в музее-заповеднике «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:15 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, с отправлением 19:25.

Знакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и Печорами

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

2-мест. номер

1-мест. номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (14–17 лет) на основное место

Ребенок (14–17 лет) на доп. место

Оазис 2**

13 960

17 730

12 360

13 810

12 210

Old City

14 550

18 080

13 550

14 400

13 400

Арль

14 550

19 260

13 550

14 400

13 400

Октябрьская 3**

15 020

15 500

12 420

14 870

12 270

Рижская 3**

14 780

15 260

14 180

14 630

14 030

Фаворит 3**

17 250

23 140

14 250

17 100

14 100

Каркушин Дом 3**

16 190

21 020

12 290

16 040

12 140

Золотая набережная 3**

17 370

22 670

13 870

17 220

13 720

Двор Подзноева 3**

19 780

27 610

14 530

19 630

14 380

Двор Подзноева 3+ **

20 130

28 310

14 580

19 980

14 430

Двор Подзноева 4**

22 130

32 310

14 880

21 980

14 730

Покровский 4**

19 960

27 960

14 160

19 810

14 010

OLD ESTATE 4**

21 250

30 550

16 350

21 100

16 200

Скидка для детей до 14 лет — 450 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Оазис»

2 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»

Отель «Old City»

2 ночи

В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.

В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Чемодан»

2 ночи

Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».

В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.

Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.

Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»

Отель «Арль»

2 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Отель «Двор Подзноева»

2 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

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Отель «Покровский»

2 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

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Отель «OLD ESTATE»

2 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12:00)
  • 2-разовое питание (3 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины)
  • Страховка (необязательно)
  • Иные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Сколько человек в группе и на чем будем передвигаться?

В туре четыре экскурсионных дня.

На каждый экскурсионный день может быть разное количество человек в группе:

  • Минимально — 1;
  • Максимально — 40;

Для групп более 18 человек используются экскурсионные автобусы Хайгер, Мерседес, Скания, Неоплан, Зонг Тонг, Ивеко (до 30 человек), Манн, Анкай.

Для групп от 7 до 18 человек используются микроавтобусы: Мерседес и Фольцваген.

Для групп от 3 до 7 чел используются минивэны: Фоьцваген, Форд, Тойота, Рено.

Для групп 1–2 человека используются легковые автомобили: Киа, Тойота, Шевроле, Фольцваген, Хендай.

На все экскурсии свободная рассадка.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы.
В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
12 окт 2023
Организация на высшем уровне. Размещение, питание отличное. Экскурсоводы- профессионалы.
Е
11 окт 2023
Организация отличная- всё четко по времени, продуманный трансфер. Более того, когда одна из нас была вынуждена пропустить первый день тура по вынужденным обстоятельствам, турфирма организовала и трансфер на второй день, и по сути, компенсировала экскурсию, пропущенную в первый день, объединив с другой группой, так что мы ничего не потеряли. Заселение в гостиницу прошло чётко и быстро. Программа была неутомительная и насыщена.
Е
25 сен 2023
Сопровождение тура организовано очень хорошо. Приехали в дождь, так нам даже зонтики дали, автобусы удобные, всегда вовремя. Но вот обеды, когда на выезде, неудачные, невкусно, долго. Общее впечатление на 5, спасибо.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анжела Суреновна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось.
Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации обедов в туре.

Мы надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

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