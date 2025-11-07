Мои заказы

Званый ужин на хуторе близ Изборска

Погрузитесь в атмосферу деревенской жизни на хуторе близ Изборска. Насладитесь традиционными блюдами и узнайте секреты жизни вдали от города
Званый ужин на хуторе близ Изборска - это уникальная возможность познакомиться с деревенской жизнью и насладиться блюдами из разных стран. Гостям предлагается попробовать ржаной хлеб на закваске и сезонные блюда
из местных продуктов. Ужин сопровождается увлекательными рассказами о жизни в деревне и секретах кулинарии. Посетители смогут увидеть столярную мастерскую, винодельню и кухню для заготовления сезонной еды. Также есть возможность приобрести домашние продукты и напитки

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Уникальные блюда из разных стран
  • 🏡 Атмосфера деревенской жизни
  • 🥖 Домашний ржаной хлеб на закваске
  • 📚 Увлекательные истории о жизни в деревне
  • 🛍️ Возможность приобрести домашние продукты
Что можно увидеть

  • Музей-усадьба народа сето

Описание экскурсии

Вы посетите лесной хутор в 10 км от Изборска, недалеко от музея-усадьбы народа сето.

К вашему приезду я намелю муки, испеку ржаной хлеб на закваске, приготовлю несколько традиционных блюд из тех стран, где побывал, и кое-что из русской кухни. Будет сезонная еда из местных продуктов — меню окажется для вас сюрпризом. Неизменен лишь десерт — тот самый овсяный кисель, который готовят на Руси уже тысячу лет.

За ужином я объясню свой выбор блюд — как они сочетаются, из чего готовятся и какие истории стоят за ними. А также расскажу, почему решил переехать в деревню и как мне живётся вдали от привычных городских благ.

Покажу вам хозяйство: дом, столярную мастерскую, винодельню, продуманную кухню для заготовления сезонной еды.

На хуторе я построил лавку, где продаю еду и напитки, которые делаю сам. Вы сможете увезти с собой что-нибудь вкусненькое.

Организационные детали

  • Ужин проходит на хуторе в 10 км от Изборска, куда вам нужно приехать самостоятельно на личном транспорте. Дорога хорошая. Точный адрес будет указан в билете
  • Мероприятие проходит в помещении. Однако вы едете в деревню, где кругом леса и поля — пожалуйста, одевайтесь по погоде

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети 8-12 лет750 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Тимофей
Тимофей — ваш гид в Пскове
Провёл экскурсии для 153 туристов
Я живу на хуторе близ Изборска. Переехал сюда из Ростова-на-Дону в 2017 году. За это время построил дом, лавку, завел хозяйство и теперь принимаю у себя гостей: развлекаю сельскими историями, кормлю вкусной едой и впечатлениями, и делюсь опытом жизни в ладу с природой. Приезжайте в гости!
Л
Любовь
7 ноя 2025
Будь как дома, путник

Пару дней назад со мной случилась история, схожая с теми, которые происходят в песнях Короля и Шута: наша небольшая группа приехала к стоящему у леса домику, недалеко
от Изборска и от границы с Эстонией. Нас встретил и позвал дружелюбно к столу хозяин этого места, Тимофей. Ужин был плотный и очень необычный. Меня больше всего впечатлил пирог с тыквой и творогом, и прилагавшийся к нему овсяный кисель - сочетание ингредиентов звучит крайне странно, но это было очень вкусно. Ну и болтали, естественно, о том о сем, и про волков в окрестностях нам Тимофей рассказывал…
После ужина хозяин провел для нас небольшой тур, и, надо сказать, и в доме, и в остальных постройках на участке было много всего, что легко бы наводило на мысли о фильмах ужасов: топоры, молотки, пилы, велосипедные колеса. Но были и вещи причудливо выбивавшиеся из этой эстетики (а, может, наоборот, причудливо в нее вписывавшиеся) вроде Оксфордского словаря, «Ежика в тумане» или книги Вишневского «Грибы и секс».
К слову, продолжая тему КиШа – в лес мы тоже пошли. Было очень темно, но к этому постепенно привыкаешь. Волков мы там, правда, не кормили, иначе было бы сложно этот отзыв писать. А если не кормили волков, а всё остальное было классным и очень нестандартным, то и вывод получается такой: если будете в Изборске – смело заглядывайте к этому «леснику»

ю
юрий
26 окт 2025
Хутор находится недалеко от Изборска, поэтому была возможность посетить древнюю крепость. Тимофей гостеприимный, открытый человек. Понравился формат мероприятия- домашний ужин в дружеской обстановке. Блюда были простые, но очень вкусные. Интересно будет попробовать их приготовить для своей семьи. Прекрасно провели время.
А
Александра
13 окт 2025
Я очень рада, что попала на званный ужин к Тимофею. Формат проведения интересный, но рассматривать и оценивать его необходимо, именно как ужин, а не как экскурсию по хутору…..
Встреча с Тимофеем
оставила в душе только тепло. Легкий, открытый, приятный человек (немного смущался, но это не мешало), замечательный кулинар и винодел.
Все приготовленные блюда были, ну, ОЧЕНЬ вкусные и необычные.
Кисель и чечевичная похлебка "бомба"…., пирог уже пробовала приготовить сама, на даже следуя рецепту, получилось не так вкусно, как у Тимофея.
Спасибо за чудесно проведенный вечер полный впечатлений и конечно, за приятную беседу!
Однозначно всем рекомендую!

Т
Татьяна
9 окт 2025
Поставили высокую оценку, Тимофей старался, еда вкусная, но все чуть странновато:
Дом недостроен, огорода нет, чем занимается, как фермер, так и осталось загадкой, вместо рассказа развернутые ответы на вопросы, которые мы задавали исходя из предыдущих отзывов
Никита
Никита
3 сен 2025
Рекомендую Всем!
Тимофей очень хорошо принял меня и вкусно накормил, рассказал о технологии готовки, и удивил необычным выбором меню, так как блюда имеют свою историю и были приготовлены по давно забытым
рецептам, например настоящий старорусский кисель, он как оказалось совсем не жидкий, так же надо сказать, что выбор блюд зависит от сезонности продуктов - если, например, вы попадете в августе, как я, то это будут одни продукты, если приедете зимой - блюда будут наверняка другие. Тимофей иногда может согласовывать меню заранее, но я рекомендую заинтриговать себя и прийти на званый ужин без предварительного обсуждения меню, будьте уверены - еда будет приготовлена именно самим Тимофеем с использованием сезонных продуктов по старинным и даже забытым рецептам разных кухонь мира. Кстати, Тимофей сам печёт хлеб. Определенно рекомендую эту гастрономическую экскурсию! И вернусь в январе ещё за домашним вином из рябины и черной смородины, которое я приобрёл у Тимофея. Оно того стоит. Самое главное, что Тимофей не просто хорошо готовит блюда с историей, но и интересно об этом рассказывает, пока Вы жадно это всё употребляете в красивой обстановке, похожей на ресторан за городом. Рядом с деревней в 10 минут пешком от хутора Тимофея располагается деревня Сигово, очень по-европейски красивая деревня, с просто великолепными людьми и интересным музеем-усадьбой народа Сето, обязательно загляните в деревню до или после ужина, это очень красиво! На фото приложил фото пирога с сыром, очень вкусно, твердый старорусский кисель, как желе, и фото деревни Сигово с музеем

Юлия
Юлия
27 авг 2025
Настойки и кисель - о-го-го! Э-ге-гей!
Ну вкусные, правда👍
А диалоги прямо-таки Тарантиновские..
На ум аж пришла песня Высоцкого.
Послушайте все — о-го-го! э-ге-гей! —
Меня, попугая, пирата морей. Родился я в тыща каком-то году
В
банано-лиановой чаще.
Мой папа был папапугай какаду,
Тогда ещё не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес —
Взял в плен меня страшный Фернандо Кортес.
Он начал на бедного папу кричать,
А папа Фернанде не мог отвечать,
Не мог — не умел — отвечать. И чтоб отомстить, от зари до зари
Учил я три слова, всего только три,
Упрямо себя заставлял — повтори:
«Карамба!», «Коррида!» и «Чёрт побери!!!»Послушайте все — о-го-го! э-ге-гей! —
Рассказ попугая, пирата морей. Нас шторм на обратной дороге застиг,
Мне было особенно трудно.
Английский фрегат под названием «бриг»
Взял на абордаж наше судно. Был бой рукопашный три ночи, два дня,
И злые пираты пленили меня.
Так начал я плавать на разных судах
В районе экватора, в северных льдах…
На разных пиратских судах. Давали мне кофе, какао, еду,
Чтоб я их приветствовал: «Хау ду ю ду!»
Но я повторял от зари до зари:
«Карамба!», «Коррида!» и «Чёрт побери!!!»Послушайте все — о-го-го! э-ге-гей! —
Меня, попугая, пирата морей. Лет сто я проплавал пиратом, и что ж?
Какой-то матросик пропащий
Продал меня в рабство за ломаный грош,
А я уже был говорящий! Турецкий паша нож сломал пополам,
Когда я сказал ему: «Паша! Салам!»
И просто кондрашка хватила пашу,
Когда он узнал, что ещё я пишу,
Считаю, пою и пляшу. Я Индию видел,
Иран и Ирак,
Я инди-и-видум — не попка-дурак.
(Так думают только одни дикари.)
Карамба! Коррида! И — чёрт побери!!!»

Алексей
Алексей
26 авг 2025
Тимофей интересный собеседник с насыщенной событиями судьбой.
К
Ксения
20 авг 2025
Очень познавательное и атмосферное мероприятие на хуторе Тимофеевка! Домашняя еда и напитки, свежий воздух, интереснейшая беседа об истории, культуре, менталитете и гастрономии. Очень хорошо ужин дополнил нашу поездку в Печоры и Изборск! Рекомендую!
В
Владимир
5 авг 2025
Маршрут указан не очень понятно. Мы два раза заблудились с навигатором.
Связи там нет совсем, но и оффлайн карты не очень помогают.
Нужно добавить геометку.

А вечер прошел отлично. Мы слегка ошиблись со временем и пересеклись с другой компанией.
Они оказались веселые и компанейские.

Ну и Тимофей конечно молодец. Рассказывает и показывает интересно и весело.
(фото не будет - я все время слушал;), снимать было некогда)
Д
Дмитрий
17 июн 2025
Большое спасибо Тимофею как организатору, рассказчику и кулинару! Понравился и сам ужин и активность хозяина по всестороннему развитию хозяйства на хуторе. Единственное предупреждение: ужин проходит в необычном формате, за общим столом в деревенском доме в форме беседы (а не лекции). Так что может не подойти некоторым претенциозным гостям.
М
Мария
14 июн 2025
Тимофей- очень необычный, интересный и приятный человек. Нетипично, но любопытно приехать в гости на настоящий хутор, где человек все делает сам. Ощутить дух стремления к гармонии и поиска смысла жизни. Ужин - вкусно, рецепторы радует, и очень необычно. Для любителей гастротуризма - очень рекомендую. Для любителей нетипичных маршрутов тоже мастхэв. Разговоры разнообразные, философские и практические.
Обязательно соглашайтесь на вино:) оно вкусное.
Вероника
Вероника
10 мая 2025
Спасибо Тимофею за теплый прием! Очень вкусный чечевичный суп, испеченные для нас хлеб и овсяное печенье, все из натуральных настоящих продуктов, и прекрасное вино. Почувствовали себя в атмосфере аутентичного деревенского хутора)
М
Марина
2 мая 2025
Интересный формат и место проведения. Гостеприимный хозяин! Вкусно, очень очень.
Кисель покорил)
Удачи во всех продолжениях и начинаниях.
Елена
Елена
26 фев 2025
вкусно, интересно, рекомендуем!

