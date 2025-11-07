5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Уникальные блюда из разных стран
- 🏡 Атмосфера деревенской жизни
- 🥖 Домашний ржаной хлеб на закваске
- 📚 Увлекательные истории о жизни в деревне
- 🛍️ Возможность приобрести домашние продукты
Что можно увидеть
- Музей-усадьба народа сето
Описание экскурсии
Вы посетите лесной хутор в 10 км от Изборска, недалеко от музея-усадьбы народа сето.
К вашему приезду я намелю муки, испеку ржаной хлеб на закваске, приготовлю несколько традиционных блюд из тех стран, где побывал, и кое-что из русской кухни. Будет сезонная еда из местных продуктов — меню окажется для вас сюрпризом. Неизменен лишь десерт — тот самый овсяный кисель, который готовят на Руси уже тысячу лет.
За ужином я объясню свой выбор блюд — как они сочетаются, из чего готовятся и какие истории стоят за ними. А также расскажу, почему решил переехать в деревню и как мне живётся вдали от привычных городских благ.
Покажу вам хозяйство: дом, столярную мастерскую, винодельню, продуманную кухню для заготовления сезонной еды.
На хуторе я построил лавку, где продаю еду и напитки, которые делаю сам. Вы сможете увезти с собой что-нибудь вкусненькое.
Организационные детали
- Ужин проходит на хуторе в 10 км от Изборска, куда вам нужно приехать самостоятельно на личном транспорте. Дорога хорошая. Точный адрес будет указан в билете
- Мероприятие проходит в помещении. Однако вы едете в деревню, где кругом леса и поля — пожалуйста, одевайтесь по погоде
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети 8-12 лет
|750 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Пару дней назад со мной случилась история, схожая с теми, которые происходят в песнях Короля и Шута: наша небольшая группа приехала к стоящему у леса домику, недалеко
Встреча с Тимофеем
Дом недостроен, огорода нет, чем занимается, как фермер, так и осталось загадкой, вместо рассказа развернутые ответы на вопросы, которые мы задавали исходя из предыдущих отзывов
Тимофей очень хорошо принял меня и вкусно накормил, рассказал о технологии готовки, и удивил необычным выбором меню, так как блюда имеют свою историю и были приготовлены по давно забытым
Ну вкусные, правда👍
А диалоги прямо-таки Тарантиновские..
На ум аж пришла песня Высоцкого.
Послушайте все — о-го-го! э-ге-гей! —
Меня, попугая, пирата морей. Родился я в тыща каком-то году
В
Связи там нет совсем, но и оффлайн карты не очень помогают.
Нужно добавить геометку.
А вечер прошел отлично. Мы слегка ошиблись со временем и пересеклись с другой компанией.
Они оказались веселые и компанейские.
Ну и Тимофей конечно молодец. Рассказывает и показывает интересно и весело.
(фото не будет - я все время слушал;), снимать было некогда)
Обязательно соглашайтесь на вино:) оно вкусное.
Кисель покорил)
Удачи во всех продолжениях и начинаниях.