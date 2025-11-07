Званый ужин на хуторе близ Изборска - это уникальная возможность познакомиться с деревенской жизнью и насладиться блюдами из разных стран. Гостям предлагается попробовать ржаной хлеб на закваске и сезонные блюда

из местных продуктов. Ужин сопровождается увлекательными рассказами о жизни в деревне и секретах кулинарии. Посетители смогут увидеть столярную мастерскую, винодельню и кухню для заготовления сезонной еды. Также есть возможность приобрести домашние продукты и напитки

Описание экскурсии

Вы посетите лесной хутор в 10 км от Изборска, недалеко от музея-усадьбы народа сето.

К вашему приезду я намелю муки, испеку ржаной хлеб на закваске, приготовлю несколько традиционных блюд из тех стран, где побывал, и кое-что из русской кухни. Будет сезонная еда из местных продуктов — меню окажется для вас сюрпризом. Неизменен лишь десерт — тот самый овсяный кисель, который готовят на Руси уже тысячу лет.

За ужином я объясню свой выбор блюд — как они сочетаются, из чего готовятся и какие истории стоят за ними. А также расскажу, почему решил переехать в деревню и как мне живётся вдали от привычных городских благ.

Покажу вам хозяйство: дом, столярную мастерскую, винодельню, продуманную кухню для заготовления сезонной еды.

На хуторе я построил лавку, где продаю еду и напитки, которые делаю сам. Вы сможете увезти с собой что-нибудь вкусненькое.

