Познавательные экскурсии на природе в Пскове

Найдено 48 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Пскове, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
284 отзыва
В тренде
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Вы окажетесь в природном заповеднике со сказочными панорамами»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000 за человека
Автобусная экскурсия на Талабские острова
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
8 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Белова — настоящий рай дикой природы»
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400 за человека
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
«Вы увидите домик няни и дуб «у Лукоморья», а также прогуляетесь по знаменитой «Аллее Керн» и дойдете до околицы села, открывающей вид на озера Кучане и Маленец, Савкину Горку и реку Сороть»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
2 300 за человека
В Пушкинский заповедник из Пскова
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: в центре Пскова
«Также вы увидите ту самую скамью Онегина, солнечные часы и «дуб уединенный», объявленный памятником живой природы всероссийского значения»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
9 300 за всё до 10 чел.
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
«В усадьбах вы прикоснетесь к настоящей литературной святыне, узнаете о знаковом периоде Михайловской ссылки, послушаете истории о буднях Александра Сергеевича и увидите пейзажи, которыми когда-то любовался сам поэт»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Профессиональный сыродел проведет вас через увлекательный процесс создания крафтового сыра. Подходит для всех возрастов
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 25 чел.
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
Индивидуальная
7.5 часов
164 отзыва
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
Оставьте традиционные маршруты и отправьтесь в увлекательное путешествие по древним селам и историческим местам Псковской области
«По дороге вам откроется вид на острова Псковско-Чудского озера»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 436 за всё до 6 чел.
Псков - детям
🚶 Пешая
Квест
1 час
51 отзыв
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
«Вместе мы пройдем по живописным местам старого и современного города, по пути разгадывая загадки квеста»
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
«В нем языческие поверья и уважительное отношение к природе были переложены на идеи православия, благодаря чему талабы жили полной жизнью, бережно относились к окружающей среде и процветали»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875 за всё до 4 чел.
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
76 отзывов
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
За один день вы посетите два древних города северо-западной России - Изборск и Печоры. Узнайте их историю, легенды и насладитесь красивыми видами
Начало: По договоренности в г. Пскове
«Тысячелетние Словенские ключи и Городищенское озеро, на котором круглый год можно встретить лебедей»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 670 за всё до 5 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
96 отзывов
Изборск без тоски: экскурсия в древнюю Русь из Пскова
Изборск ждет: древние крепости, ключи и панорамы. История без занудства в увлекательной экскурсии
Начало: Изборск, Минская улица
«Настоящие водопады, к бурлящим водам которых подплывают белые лебеди — дети будут в восторге»
22 июня в 15:30
23 июня в 10:30
1 340 за человека
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Путешествие в древность: Изборск и Псково-Печёрский монастырь на авто
Отправьтесь в путешествие к древним местам Псковской области, где вас ждут истории о крепостях, монастырях и легендах, сохранившихся сквозь века
«Затем рассказ будет посвящён природному памятнику — Словенским ключам»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
168 отзывов
Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля
Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов
Начало: на Октябрьском проспекте
«Псков запомнится вам неспешным ритмом жизни, идиллическими пейзажами и самобытными храмами»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:30
4 800 за всё до 12 чел.
Путешествие-поход по Талабским островам (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Талабские острова: духовные святыни и живописные тропы
Исследуйте святые места Талабских островов и насладитесь прогулкой по реликтовому лесу. Узнайте о чудесах старцев и увезите с собой сотни фото-воспоминаний
Начало: На улице Коммунальная
«На небольшой территории вы побываете в разных природных зонах»
16 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Индивидуальная
6 часов
131 отзыв
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
«Неподалеку от Труворова городища находится замечательный памятник, созданный самой природой, — Словенские ключи»
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
6 670 за всё до 20 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
269 отзывов
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: В Изборске, на перекрестке Минской и Печорской ули...
«Полюбуемся храмом Николы с Городища XVII века, разберем особенности псковской храмовой архитектуры или просто восхитимся творением зодчих, умевших сочетать рукотворное с природным»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670 за всё до 5 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
«Изборск не зря зовется музеем-заповедником — исторические памятники здесь неотделимы от природных красот»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340 за всё до 6 чел.
По местам Михайловской ссылки Пушкина
Индивидуальная
9 часов
48 отзывов
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
«В Михайловском посетим господский дом, домик няни и кухню-людскую, прогуляемся по усадебному парку с очаровательными пейзажами, нашедшими отражение в произведениях Пушкина»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 19 чел.
Путешествие в Пушкинские Горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Индивидуальная
8 часов
107 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское
Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское
«Всего 120 км от древнего Пскова по живописной дороге — и вы перенесетесь на два столетия назад в поэтический мир Пушкина: в волшебную страну Лукоморье, к тому самому Дубу, где «кот ученый все ходит по цепи кругом»»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
13 500 за всё до 10 чел.
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день (на вашем авто)
Индивидуальная
9 часов
27 отзывов
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь: путешествие по Пскову
Погрузитесь в мир истории и культуры Пскова, посетив Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: Псков
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 500 за всё до 20 чел.
Псков древний и самобытный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Псков древний и самобытный
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах
Начало: Октябрьский проспект
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900 за всё до 12 чел.
В Пушкинские Горы - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
«А на прогулке по парку вспомним стихотворения, которые Александр Сергеевич написал, любуясь этими самыми пейзажами»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970 за человека
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
«Вы оцените главные места Старого Изборска: средневековую крепость, Труворово городище и природные Словенские ключи»
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600 за человека
Талабские острова - духовный центр Псковщины
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Талабские острова - духовный центр Псковщины
Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству острова Залита
Начало: На площади Ленина
«В 25 км от Пскова вы откроете особый архипелаг — край богатой природы, своеобразного уклада жизни и святое место для православных»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 000 за всё до 3 чел.
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
39 отзывов
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края
Начало: На ул. Пароменской
«На нашей экскурсии вы услышите предания о князьях Словене, Изборе и Труворе, попьете воды из целебных родников, посетите легендарный Псково-Печерский монастырь и вдохновитесь пейзажами Псковской земли»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 300 за человека
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
24 отзыва
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
«Прогуляемся по живописным паркам и отыщем Лукоморский дуб и скамейку Онегина»
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400 за человека
Псков сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Псков сквозь столетия
Погулять вокруг древней крепости, подняться на башни и насладиться фантастическими панорамами
Начало: У башни Высокая
«Прогуляемся вдоль живописной реки Пскова, побываем в Финском парке и дойдем до легендарной башни на Гремячей горе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
5 200 за всё до 4 чел.
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
11 отзывов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
«Пушгоры — не просто заповедник с усадьбами и дивными пейзажами, это история становления величайшего русского поэта»
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600 за человека
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
«Это остров-заповедник, известный девственной природой»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
18 760 за всё до 5 чел.
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
«Узнаете о судьбе средневековой крепости, увидите белокаменную колокольню 17 века и укрепленный холм Петровская гора, построенный во времена Северной войны, а также прогуляетесь вдоль живописного озера»
16 июня в 08:15
30 июня в 08:15
3 000 за человека
Групповая экскурсия к Талабским островам
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
39 отзывов
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
«Это царство дикой природы: здесь можно встретить множество видов птиц, некоторые из которых занесены в Красную книгу»
19 июня в 10:45
22 июня в 10:45
4 700 за человека
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Экскурсия на вашем автомобиле в места, где взошло солнце русской поэзии
Начало: от памятника «Пушкин и крестьянка» г. Псков
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
7 334 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Неизведанная Печорская сторона (на вашем авто)
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Неизведанная Печорская сторона: экскурсия с личным гидом
Исследуйте скрытые уголки Печор и узнайте уникальные истории, встречаясь с животными и открывая местную культуру
«Если вы остановились в Старом Изборске, Печорах или отелях на берегу Псковского озера, можно начать путешествие оттуда»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
Неизведанные красоты Псковской области
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Неизведанные красоты Псковской области
Посетить Спасо-Елеазаровский монастырь, отыскать чудо-камень и полюбоваться прекрасными пейзажами
«Из исторического центра до горы Соколиха»
11 июня в 13:30
15 июня в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Узнать историю Псковской земли, побывать в древних цитаделях и почувствовать дух Средневековья
«А музейная экспозиция в Военно-историческом музее-заповеднике поможет воссоздать образ грозной цитадели»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 10 чел.
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
14 отзывов
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
Проехать от Псковского Крома до горы Соколиха и открыть вехи истории на групповой экскурсии
Начало: В центре города
«От исторического центра до горы Соколиха»
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
650 за человека
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
427 отзывов
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
«Пушкинские горы — приют спокойствия и дом Побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им»
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 2 800 за человека
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
194 отзыва
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
«А также прогуляемся по острову Белов – настоящему раю дикой природы, где встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенных в красную книгу»
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 3 600 за человека
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Групповая
7 часов
2 отзыва
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
«Талабские острова занимают площадь менее трех квадратных километров и представляют собой памятник природы, где можно встретить дюны, скалы и заповедную сосново-еловую рощу»
Расписание: среда, суббота в 10:30
12 июня в 10:30
15 июня в 10:30
4 000 за человека
Индивидуальная экскурсия в Пушкинские Горы: «В гостях у Пушкина»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия «В гостях у Пушкина» в Пушкинские Горы
Погрузитесь в атмосферу поэзии, исследуя исторические уголки Пскова, где жил и творил А.С. Пушкин
Начало: Пл. Ленина, д. 1 или от вашего отеля
«Пушкинские горы — небольшой современный поселок Псковской области, основанный в начале 16 века»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 900 за всё до 5 чел.
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Начало: Г. Псков
«Путь туда лежит мимо окруженного лесом озера Маленец»
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 400 за всё до 10 чел.
Из Пскова в древний Остров на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
6 отзывов
Из Пскова в древний Остров на автобусе
Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«В Краеведческом музее вы познакомитесь с археологическими находками Островского района и природой края»
2 350 за человека
Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря
Групповая
9.5 часов
28 отзывов
Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря
«Экскурсия в Пушкинские Горы будет проведена согласно программе БЕЗ посещения усадебных домов»
Расписание: Среда, Четверг, Суббота в 09:00
2 300 за человека
Из Пскова - в город-крепость Остров (на вашем авто)
Индивидуальная
7 часов
Из Пскова - в город-крепость Остров (на вашем авто)
Открыть историю южного форпоста Псковской вечевой республики и посетить комплекс «Линия Сталина»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Отличная экскурсия. Познавательная. Интересные исторические факты. Красивые виды. Экскурсия в спокойном и комфортном темпе.
    Отличная экскурсия. Познавательная. Интересные исторические факты. Красивые виды. Экскурсия в спокойном и комфортном темпеОтличная экскурсия. Познавательная. Интересные исторические факты. Красивые виды. Экскурсия в спокойном и комфортном темпеОтличная экскурсия. Познавательная. Интересные исторические факты. Красивые виды. Экскурсия в спокойном и комфортном темпеОтличная экскурсия. Познавательная. Интересные исторические факты. Красивые виды. Экскурсия в спокойном и комфортном темпеОтличная экскурсия. Познавательная. Интересные исторические факты. Красивые виды. Экскурсия в спокойном и комфортном темпе
  • V
    Victoria
    6 июня 2024
    Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
    Все прошло хорошо.
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
    Насыщенная, хорошо организованная эксурссия. Александр обладает обширными познаниями в истории Псковских земель. Хорошийи увлекательный рассказчик. Его было интересно слушать. Рекомендую
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Экскурсия понравилась, посмотрели всё, что заявлено, было достаточно свободного времени, чтобы погулять самостоятельно. Очень вкусный был обед, который заказывали заранее.
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    Удобно, что не нужно было ждать, все было готово к приезду группы. Однозначно рекомендую заказывать с обедом, самостоятельно поесть в кафе времени может не хватить. И еще в усадьбах было очень много кусачих слепней (или отводов), но мы были в жаркую погоду. Автобус комфортабельный, утром встретили в назначенное время, организация на высоте.

  • В
    Виталий
    5 июня 2024
    Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
    Очень понравилась экскурсия! Юлия очень энергичный, знающий и любящий свое дело экскурсовод👍 Спасибо за погружение в историю этих замечательных мест!
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
    Чудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйка - мастер сыроварения, мама
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    многодетная, труженица на все руки. Мастер класс заворожил нас и процессом, и самой мастерицей. Чудо произошло - сыр сделан, все довольны. Спасибо огромное!

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  • К
    Кира
    4 июня 2024
    Путешествие-поход по Талабским островам (на вашем авто)
    Благодарю Алену за интересное путешествие на острова! Очень необычное место: как с исторической точки зрения, так и с климатически-природной! Все прекрасно организовано, Алена всегда на связи 🙌 Спасибо за познавательный рассказ, удивительные факты и атмосферный маршрут!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
    Анна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купили. Рекомендую 💞что новое и интересное 👍🏻
    Анна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купили
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
    Были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет! Потрясающая подача, очень интересно и профессионально! Трансфер очень комфортный. Мы довольны. Спасибо, Юлия!
  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Псков - детям
    Прекрасная экскурсия-квест! Познавательно для детей. Очень доступно, не перегружено информацией и с интересными историческими примерами. На некоторые вопросы задумались даже взрослые))) Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Природа и пейзажи»

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  2. Самое главное
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  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
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