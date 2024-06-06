За один день вы посетите два древних города северо-западной России - Изборск и Печоры. Узнайте их историю, легенды и насладитесь красивыми видами

Начало: По договоренности в г. Пскове

«Тысячелетние Словенские ключи и Городищенское озеро, на котором круглый год можно встретить лебедей»