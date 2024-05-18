Встречаемся и едем в гостиницу, после размещения в которой отправимся гулять по историческому центру Пскова. Пройдёмся по территории основной достопримечательности города — Псковского кремля. Вы увидите мощную крепость с боевыми башнями, фортификационную пристройку крома 13-го века — Довмонтов город — и главное строение Крома — и пятиглавый Троицкий собор. Осмотрим захаб — узкий проход между крепостными стенами — башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.

Посетим церкви Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Вы узнаете историю духовных святынь и о чудесных событиях, с ними связанных. Побываем у памятника Святой княгине Ольге. Мы расскажем вам о прошлом и настоящем уютного старинного города, о людях, сыгравших важную роль в его судьбе, легендах и преданиях.

После обеда в кафе в 14:30 — свободное время.