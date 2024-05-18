Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Вы познакомитесь с историческим и культурным наследием Древней Руси, увидите действующий мужской монастырь, церкви и храмы и полюбуетесь живописными пейзажами Псковской области.
мая
мая
июн
июн
июн
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Проживание. В отеле «Оазис», размещение 2-местное.
Питание. В стоимость входит 2-разовое питание: 1 завтрак, 2 обеда. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по историческому центру Пскова и его духовным святыням
Встречаемся и едем в гостиницу, после размещения в которой отправимся гулять по историческому центру Пскова. Пройдёмся по территории основной достопримечательности города — Псковского кремля. Вы увидите мощную крепость с боевыми башнями, фортификационную пристройку крома 13-го века — Довмонтов город — и главное строение Крома — и пятиглавый Троицкий собор. Осмотрим захаб — узкий проход между крепостными стенами — башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.
Посетим церкви Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Вы узнаете историю духовных святынь и о чудесных событиях, с ними связанных. Побываем у памятника Святой княгине Ольге. Мы расскажем вам о прошлом и настоящем уютного старинного города, о людях, сыгравших важную роль в его судьбе, легендах и преданиях.
После обеда в кафе в 14:30 — свободное время.
Изборск и Печоры
Позавтракав, в 11:00 едем в Изборск. По прибытии посетим древнее Труворово городище, где рассмотрим надписи на Труворове кресте, и городскую крепость 14-го века на горе Журавлиная. Затем переедем в Печоры, пообедаем в кафе и познакомимся с Псково-Печерской обителью — Успенским мужским монастырём. К вечеру вернёмся в Псков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (расчетный час 12:00)
- 2-разовое питание: 1 завтрак, 2 обеда
- Экскурсии по программе и услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Ж. - д. билеты до Пскова и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за проживание в отелях 3* и 4*, одноместное размещение