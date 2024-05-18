По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Авторский тур в Пскове

Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор

Ночь в поезде, если вы едете из Москвы или Санкт-Петербурга, и вот уже поезд становится машиной времени и переносит вас в прошлое, в старинный и уютный Псков. Приглашаем провести выходные там, где живёт дух древности и ощущается самобытность этих мест.

Вы познакомитесь с историческим и культурным наследием Древней Руси, увидите действующий мужской монастырь, церкви и храмы и полюбуетесь живописными пейзажами Псковской области.
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Ближайшие даты:
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
22
июн
29
июн
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Проживание. В отеле «Оазис», размещение 2-местное.

Питание. В стоимость входит 2-разовое питание: 1 завтрак, 2 обеда. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по историческому центру Пскова и его духовным святыням

Встречаемся и едем в гостиницу, после размещения в которой отправимся гулять по историческому центру Пскова. Пройдёмся по территории основной достопримечательности города — Псковского кремля. Вы увидите мощную крепость с боевыми башнями, фортификационную пристройку крома 13-го века — Довмонтов город — и главное строение Крома — и пятиглавый Троицкий собор. Осмотрим захаб — узкий проход между крепостными стенами — башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.

Посетим церкви Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Вы узнаете историю духовных святынь и о чудесных событиях, с ними связанных. Побываем у памятника Святой княгине Ольге. Мы расскажем вам о прошлом и настоящем уютного старинного города, о людях, сыгравших важную роль в его судьбе, легендах и преданиях.

После обеда в кафе в 14:30 — свободное время.

Экскурсия по историческому центру Пскова и его духовным святынямЭкскурсия по историческому центру Пскова и его духовным святынямЭкскурсия по историческому центру Пскова и его духовным святынямЭкскурсия по историческому центру Пскова и его духовным святыням
2 день

Изборск и Печоры

Позавтракав, в 11:00 едем в Изборск. По прибытии посетим древнее Труворово городище, где рассмотрим надписи на Труворове кресте, и городскую крепость 14-го века на горе Журавлиная. Затем переедем в Печоры, пообедаем в кафе и познакомимся с Псково-Печерской обителью — Успенским мужским монастырём. К вечеру вернёмся в Псков.

Изборск и ПечорыИзборск и ПечорыИзборск и ПечорыИзборск и Печоры

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12:00)
  • 2-разовое питание: 1 завтрак, 2 обеда
  • Экскурсии по программе и услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Ж. - д. билеты до Пскова и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за проживание в отелях 3* и 4*, одноместное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие поезда № 809 Санкт-Петербург - Псков «Ласточка» в 10:25. Встреча с гидом у локомотива в голове состава
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на отправление поезда № 812 Псков - Санкт-Петербург «Ласточка» в 19:32
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пскова

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеИзборскВыездныеПсково-Печерский монастырьПопулярные местаСвятые местаПсковский КремльИзборская крепость

Похожие туры из Пскова

Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
11 мая
25 мая
8 июня
22 июня
19 400 за человека
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
9 отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
18 мая
24 мая
8 июня
21 июня
12 900 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Россия, Москва
8 мая
17 мая
24 мая
21 июня
от 31 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пскове
Все туры из Пскова
All Airlines
ХорошоТам