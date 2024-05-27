Религиозные туры по святым местам Пскова

Найдено 10 туров в категории «Святые места» в Пскове, цены от 6 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
«Побываем у церкви Василия на Горке, откуда открывается чарующий вид на город, и у старинного храма Николая Чудотворца со Усохи»
22 июня в 10:30
6 июля в 10:30
19 400 за человека
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
9 отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
«Платок для покрытия головы (потребуется для посещения храмов)2»
21 июня в 09:00
6 июля в 09:00
12 900 за человека
По древним городам и пушкинским местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
«Вы полюбуетесь видом на водную гладь и долину, рассмотрите крепостные укрепления с каменными стенами и башнями, объекты Довмонтова города с фундаментами храмов и гражданских зданий, приказные палаты»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
23 900 за человека
Краткий справочник Пскова за 2 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
«Рождества Богородицы Снетогорский монастырь»
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
18 июня в 10:30
19 июня в 10:30
от 9 100 за человека
Псковская классика за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
3 отзыва
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
«Собор Рождества Иоанна Предтечи — один из первых каменных соборов Пскова, и единственный храм в городе, построенный по новгородским традициям»
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850 за человека
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Начало: Россия, Псков
«Заповедные места Талабского архипелага всегда были пристанищем мирских и религиозных отшельников, искавших и находивших здесь просветление и умиротворение своей души»
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 13 200 за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
«Для посещения Троицкого собора и Псково-Печерского монастыря желательно иметь юбки и головные уборы»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600 за человека
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
«Переедем в Печоры, и после обеда вас ждёт экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 15 века, один из крупнейших в России»
22 июня в 08:15
29 июня в 08:15
9 900 за человека
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Авторский тур
2 дня
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
«Посетим храм святого Николая Чудотворца и заглянем в дом батюшки, чудотворца и провидца Николая Гурьянова, в неиссякаемую чудесную силу которого верят многие паломники»
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
11 800 за человека
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
«Посетим церкви Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Родионова
    27 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
  • А
    Алина
    26 февраля 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!! Наша большая рекомендация!!!
    Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
    Все четко, и по времени.
  • Л
    Лидия
    15 января 2024
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
  • А
    Алексей
    8 ноября 2023
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то проблем. Комфортное проживание, прекрасное
    читать дальше

    транспортное обслуживание, внимание и забота, которой были окружены все! Очень грамотные экскурсоводы Владимир и Денис так много интересного рассказали! Поездка была насыщенной, интересной и очень приятной!

    Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Святые места»

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  6. Новгородский кремль
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