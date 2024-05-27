Р Родионова По древним городам и пушкинским местам Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!

О Ольга По древним городам и пушкинским местам Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.

А Алина По древним городам и пушкинским местам Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!! Наша большая рекомендация!!!

И Ирина Талабские острова и великие монастыри Псковского озера Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Г Галимзянова Талабские острова и великие монастыри Псковского озера быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме

А Антон Талабские острова и великие монастыри Псковского озера Все четко, и по времени.

Л Лидия Хранители старины: 3 дня на Псковской земле Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!

А Алексей Хранители старины: 3 дня на Псковской земле Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.

И Ирина Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!