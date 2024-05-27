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Авторский тур
3 дня
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
«Побываем у церкви Василия на Горке, откуда открывается чарующий вид на город, и у старинного храма Николая Чудотворца со Усохи»
22 июня в 10:30
6 июля в 10:30
19 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
«Платок для покрытия головы (потребуется для посещения храмов)2»
21 июня в 09:00
6 июля в 09:00
12 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
«Вы полюбуетесь видом на водную гладь и долину, рассмотрите крепостные укрепления с каменными стенами и башнями, объекты Довмонтова города с фундаментами храмов и гражданских зданий, приказные палаты»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
«Рождества Богородицы Снетогорский монастырь»
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
18 июня в 10:30
19 июня в 10:30
от 9 100₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
«Собор Рождества Иоанна Предтечи — один из первых каменных соборов Пскова, и единственный храм в городе, построенный по новгородским традициям»
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Начало: Россия, Псков
«Заповедные места Талабского архипелага всегда были пристанищем мирских и религиозных отшельников, искавших и находивших здесь просветление и умиротворение своей души»
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 13 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
«Для посещения Троицкого собора и Псково-Печерского монастыря желательно иметь юбки и головные уборы»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
«Переедем в Печоры, и после обеда вас ждёт экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 15 века, один из крупнейших в России»
22 июня в 08:15
29 июня в 08:15
9 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
«Посетим храм святого Николая Чудотворца и заглянем в дом батюшки, чудотворца и провидца Николая Гурьянова, в неиссякаемую чудесную силу которого верят многие паломники»
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
11 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
«Посетим церкви Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРодионова27 мая 2024Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
- ООльга26 мая 2024Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
- ААлина26 февраля 2024Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!! Наша большая рекомендация!!!
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ЛЛидия15 января 2024Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
- ААлексей8 ноября 2023Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
- ИИрина30 июля 2023Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
- ООльга25 июля 2023Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то проблем. Комфортное проживание, прекрасное
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