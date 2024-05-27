Обзорные и познавательные туры Пскова

Найдено 9 туров в категории «Обзорные» в Пскове, цены от 6 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
«Встречаемся, и перед началом знакомства с древним Псковом мы угостим вас традиционным завтраком: комами, глазухой и оказией»
22 июня в 10:30
6 июля в 10:30
19 400 за человека
По древним городам и пушкинским местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
«Побываем с экскурсией в родовом имении предков писателя — музее-усадьбе «Петровское», где вы подробно познакомитесь с жизнью Ганнибалов»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
23 900 за человека
Псковская классика за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
3 отзыва
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
«Что вас ждет: Обзорная по Пскову На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей»
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850 за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
«Вы познакомитесь с псковской школой зодчества, увидите старинные храмы и крепости»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600 за человека
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
«Что вас ожидает: Атмосфера древнего города На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей»
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 16 250 за человека
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
«Что вас ожидает: Расширенная автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей»
Расписание: По субботам до 24.04. По понедельникам, пятницам и субботам с 25.04.
18 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 9 500 за человека
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
«Вы увидите его главную достопримечательность — крепость 14 века, долгое время защищавшую западные границы страны»
9 900 за человека
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
«Вы увидите его главную достопримечательность — крепость 14 века, возведённую на горе Журавлиная и столетиями защищавшую границы страны»
22 июня в 08:15
29 июня в 08:15
9 900 за человека
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
«Вы познакомитесь с историческим и культурным наследием Древней Руси, увидите действующий мужской монастырь, церкви и храмы и полюбуетесь живописными пейзажами Псковской области»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Родионова
    27 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
  • А
    Алина
    26 февраля 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!! Наша большая рекомендация!!!
    Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы
  • Л
    Лидия
    15 января 2024
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
  • А
    Алексей
    8 ноября 2023
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
  • Н
    Наталья
    9 июня 2023
    Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
    Очень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомиться и с туристическими жемчужинами
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    старинного Пскова, грандиозной, ошеломительной природой края, а также замечательными людьми,которые работают на земле,, воссоздают ремесла, сохраняют культурные традиции. Абсолютный восторг! Спасибо Светлане и всей команде «Континента»)

    Очень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомитьсяОчень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомитьсяОчень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомитьсяОчень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомитьсяОчень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомиться
  • Н
    Наталья
    1 мая 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Хочу от всей души поблагодарить "Атмосферу путешествий" за прекрасно организованную программу. Вы большие молодцы! Удачи и процветания всем сотрудникам и
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    прекрасному городу Пскову. Я приобретала тур "Нетленная классика" в качестве подарка ко Дню рождения для своей сестры, очень волновалась, чтобы подарок понравился - в Пскове ей прежде бывать не приходилось. Но с вашей помощью ее впечатления от подарка превзошли все мои ожидания. Спасибо вам огромное! Рекомендуем вашу компанию своим друзьям, рассказываем об увиденном и услышанном, вспоминаем красоту города и его окрестностей по многочисленным фотографиям. Моя сестра, кстати, - профессиональный фотограф. Не исключаю, что часть сделанных ею во время поездки фотографий появятся потом на фотовыставках, в интернете и в печатных изданиях. С наилучшими пожеланиями, благодарностью и надеждой на новые встречи!

  • Н
    Надежда
    14 апреля 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Добрый день! Мы посетили город Псков 9-11 апреля 2021г., тур "Нетленная классика" Путешествие оставило незабываемые впечатления! Замечательные гиды, работающие в
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    вашем агентстве, сделали нашу поездку очень увлекательной. Мария Богданова с такой любовью рассказывала о Пушкинских местах, что невозможно было не влюбиться в этот край, прекрасное исполнение стихов великого поэта сопровождало нас на протяжении всей экскурсии. Браво, Мария! Еще две экскурсии нам провела Виолетта: обзорная по Пскову и Изборк - Псково-Печорская лавра. Поразило не только знание истории родного края, православных канонов, имен, дат, событий, изложенных красивым, правильным языком, но и чувство юмора и просто хорошее позитивное настроение! Спасибо всем сотрудникам агентства, организовавшим для нас это чудесное путешествие.

  • Х
    Хотюн
    5 апреля 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Добрый день! Не могу не выразить свою благодарность за предоставленный отдых в Ваших краях! Побывала у Вас 22.03.-24.03.2021 по программе
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    «Нетленная классика». Все отзывы – в превосходной степени! И организация, и размещение, и экскурсоводы – всё супер! Всем рассказываю, какое прекрасное Агентство работает во Пскове, всем рекомендую, всех к Вам направляю. Молодцы! Большое Спасибо! Так держать! PS: И город Ваш так меняется… хорошеет… Раньше он мне просто нравился, а теперь – люблю)))!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Обзорные»

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  2. Псково-Печерский монастырь
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  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Обзорные" можно забронировать 9 авторских туров от 6 900 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Изучение достопримечательностей города Пскова нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Пскове много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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