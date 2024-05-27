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Авторский тур
3 дня
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
«Встречаемся, и перед началом знакомства с древним Псковом мы угостим вас традиционным завтраком: комами, глазухой и оказией»
22 июня в 10:30
6 июля в 10:30
19 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
«Побываем с экскурсией в родовом имении предков писателя — музее-усадьбе «Петровское», где вы подробно познакомитесь с жизнью Ганнибалов»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
«Что вас ждет: Обзорная по Пскову На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей»
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
«Вы познакомитесь с псковской школой зодчества, увидите старинные храмы и крепости»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
«Что вас ожидает: Атмосфера древнего города На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей»
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 16 250₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
«Что вас ожидает: Расширенная автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей»
Расписание: По субботам до 24.04. По понедельникам, пятницам и субботам с 25.04.
18 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 9 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
«Вы увидите его главную достопримечательность — крепость 14 века, долгое время защищавшую западные границы страны»
9 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
«Вы увидите его главную достопримечательность — крепость 14 века, возведённую на горе Журавлиная и столетиями защищавшую границы страны»
22 июня в 08:15
29 июня в 08:15
9 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
«Вы познакомитесь с историческим и культурным наследием Древней Руси, увидите действующий мужской монастырь, церкви и храмы и полюбуетесь живописными пейзажами Псковской области»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРодионова27 мая 2024Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
- ООльга26 мая 2024Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
- ААлина26 февраля 2024Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!! Наша большая рекомендация!!!
- ЛЛидия15 января 2024Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
- ААлексей8 ноября 2023Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
- ННаталья9 июня 2023Очень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомиться и с туристическими жемчужинами
- ННаталья1 мая 2021Хочу от всей души поблагодарить "Атмосферу путешествий" за прекрасно организованную программу. Вы большие молодцы! Удачи и процветания всем сотрудникам и
- ННадежда14 апреля 2021Добрый день! Мы посетили город Псков 9-11 апреля 2021г., тур "Нетленная классика" Путешествие оставило незабываемые впечатления! Замечательные гиды, работающие в
- ХХотюн5 апреля 2021Добрый день! Не могу не выразить свою благодарность за предоставленный отдых в Ваших краях! Побывала у Вас 22.03.-24.03.2021 по программе
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Обзорные»
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Сейчас в Пскове в категории "Обзорные" можно забронировать 9 авторских туров от 6 900 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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