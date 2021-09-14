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влюбленная в свой город) рассказывала так увлекательно, что вся группа была в полнейшем восторге, и это не просто слова! Как прекрасно, что в нашей любимой стране есть увлеченные люди, которые любят свое дело, свои родные места, так много знают, интересуются историей, литературой! Это замечательно! отдельное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич (фамилию запомнила))), которая провела экскурсию на следующий день по Изборску и Печорам. Умница, красавица, интересно, искрометно, замечательно! И спасибо водителю Александру, который очень быстро и мягко довез нас куда было нужно. Организация работы компании Атмосфера путешествий просто великолепная, хочется путешествовать с ними снова и снова!!! вернусь обязательно!!!