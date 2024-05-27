Туры Пскова об истории и архитектуре

Найдено 8 туров в категории «История и архитектура» в Пскове, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 10:30
6 июля в 10:30
19 400 за человека
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
9 отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
21 июня в 09:00
6 июля в 09:00
12 900 за человека
По древним городам и пушкинским местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
23 900 за человека
Псковская классика за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
3 отзыва
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850 за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3.5 дня
1 отзыв
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам
17 июня в 08:15
18 июня в 08:15
от 23 400 за человека
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 16 250 за человека
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
9 900 за человека
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 08:15
29 июня в 08:15
9 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Родионова
    27 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
  • А
    Алина
    26 февраля 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!! Наша большая рекомендация!!!
    Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы
  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то проблем. Комфортное проживание, прекрасное
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    транспортное обслуживание, внимание и забота, которой были окружены все! Очень грамотные экскурсоводы Владимир и Денис так много интересного рассказали! Поездка была насыщенной, интересной и очень приятной!

    Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Спасибо огромное, все было отлично! Очень все понравилось, но поняли, что два дня маловато, наверное. Будет повод еще раз приехать.
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    Очень красивые места. Псков очень красивый, а воздух какой чистый! Монастырь в Печорах-просто сказка. Думаю, что осенью там будет очень красиво. Изборск просто фантастический. Места потрясающие. Всё очень нам понравилось. Будем думать теперь когда еще раз приехать и что посмотреть. Спасибо за такую отличную организацию. Питание, гостиница отличная, трансфер, экскурсовод-все здорово и главное самим не нужно ни о чем думать и напрягаться. Только о путешествии и новых впечатлениях. Хоть всего и два дня, но такое ощущение, что побывали в другом мире. Это здорово. Немного подпортились впечатления только исключительно поездом. Туда ехали наши соседи по купе храпели всю ночь и не удалось поспать, а оттуда ехали в Москву в сидячем вагоне, тоже, как вы понимаете, особо там не отдохнешь. Но это уже другая история! А так еще раз спасибо за нашу прекрасную поездку, новые впечатления, интересные факты и истории! Денис большой профессионал своего дела и просто приятный собеседник!

  • Н
    Наталья
    9 июня 2023
    Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
    Очень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомиться и с туристическими жемчужинами
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    старинного Пскова, грандиозной, ошеломительной природой края, а также замечательными людьми,которые работают на земле,, воссоздают ремесла, сохраняют культурные традиции. Абсолютный восторг! Спасибо Светлане и всей команде «Континента»)

    Очень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомитьсяОчень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомитьсяОчень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомитьсяОчень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомитьсяОчень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомиться
  • И
    Игнатова
    23 января 2023
    Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
    Очень все понравилось! Программа, организация - все безупречно, огромное спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    1 мая 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Хочу от всей души поблагодарить "Атмосферу путешествий" за прекрасно организованную программу. Вы большие молодцы! Удачи и процветания всем сотрудникам и
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    прекрасному городу Пскову. Я приобретала тур "Нетленная классика" в качестве подарка ко Дню рождения для своей сестры, очень волновалась, чтобы подарок понравился - в Пскове ей прежде бывать не приходилось. Но с вашей помощью ее впечатления от подарка превзошли все мои ожидания. Спасибо вам огромное! Рекомендуем вашу компанию своим друзьям, рассказываем об увиденном и услышанном, вспоминаем красоту города и его окрестностей по многочисленным фотографиям. Моя сестра, кстати, - профессиональный фотограф. Не исключаю, что часть сделанных ею во время поездки фотографий появятся потом на фотовыставках, в интернете и в печатных изданиях. С наилучшими пожеланиями, благодарностью и надеждой на новые встречи!

  • Н
    Надежда
    14 апреля 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Добрый день! Мы посетили город Псков 9-11 апреля 2021г., тур "Нетленная классика" Путешествие оставило незабываемые впечатления! Замечательные гиды, работающие в
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    вашем агентстве, сделали нашу поездку очень увлекательной. Мария Богданова с такой любовью рассказывала о Пушкинских местах, что невозможно было не влюбиться в этот край, прекрасное исполнение стихов великого поэта сопровождало нас на протяжении всей экскурсии. Браво, Мария! Еще две экскурсии нам провела Виолетта: обзорная по Пскову и Изборк - Псково-Печорская лавра. Поразило не только знание истории родного края, православных канонов, имен, дат, событий, изложенных красивым, правильным языком, но и чувство юмора и просто хорошее позитивное настроение! Спасибо всем сотрудникам агентства, организовавшим для нас это чудесное путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «История и архитектура»

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  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "История и архитектура" можно забронировать 8 авторских туров от 9 900 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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