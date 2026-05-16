Александровский парк всегда оставался в тени Екатерининского, что расположен рядом. Но именно он был домом многим поколениям царской семьи. А ещё этот парк — сплав архитектурных фантазий и личных увлечений российских монархов. Разберёмся в них на прогулке по заповедным уголкам. И конечно, поговорим про быт императоров, праздники и трагедии, ценности и традиции.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Верхний сад — строгий и парадный, с отсылками к французскому стилю 18 века.
- Китайскую деревню, созданную при Екатерине II, где никогда не жили китайцы, а великий Карамзин писал историю государства Российского.
- Александровский дворец — владение Николая II, наполненное его личными воспоминаниями.
- Детский остров и Белую башню, где играли и учились наследники престола.
- романтическую «Шапель» и рыцарский «Арсенал» — павильоны в парке.
- могилу Григория Распутина и кладбище императорских лошадей на пенсионерской конюшне.
- Фёдоровский городок — посмотрим на него со смотровой площадки Белой башни.
А ещё:
- мы проследим историю династии Романовых, начиная с Петра I, — именно он подарил своей невесте, будущей Екатерине I, Саарскую мызу, где возникло Царское Село.
- вспомним Елизавету Петровну — при ней разбивался регулярный парк и облагораживался зверинец.
- поговорим про Екатерину Великую и её увлечение стилем шинуазри.
- обсудим подарок Екатерины II любимому внуку, будущему императору Александру I, который не пришёлся ему по душе, но стал настоящим домом двум другим императорам.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет.
- Вход в парк свободный.
- После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Александровский дворец с экспозицией о личной жизни последней императорской семьи. Билеты оплачиваются дополнительно — 800 ₽ за чел. Есть льготы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Александровский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Пушкине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 239 туристов
Я гид по Санкт-Петербургу. Имею государственную аккредитацию и лицензию на право проводить экскурсии в Павловском парке. Участница краеведческого клуба «Путеводительные звёзды». Принимала участие в краеведческом фестивале «Карты в руки». Живу в Царском селе, но сердце моё принадлежит Павловскому парку. Люблю его историю, красоту, неповторимость и смогу рассказать о нём так, что вы захотите возвращаться туда снова и снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, было очень интересно и познавательно! Территория парка огромная, прошли по всем знаменательным местам, сама бы я точно все посмотреть не смогла бы и не нашла:) Татьяна очень приятный человек и экскурсовод, рекомендую! 👍😊
Татьяна
Ответ организатора:
Анна, спасибо! Рада что вам понравилось! До новых встреч.
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