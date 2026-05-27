Семейный квест-экскурсия по Александровскому парку (5-15 лет)

Пуститься на поиски царских подарков, разгадать тайные знаки и вспомнить историю России
Чтобы музам не приходилось летать в Царское Село из Греции, Екатерина II велела насыпать здесь гору Парнас. А Николай II подарил детям целый остров, где они могли развиваться, как им душа велит.

На интерактивной прогулке вы узнаете о принципах воспитания в разные времена, а ещё будете бегать, лазать, всё трогать и соприкоснётесь с историей всеми органами чувств.
Описание квеста

  • Александровский дворец — шедевр Классицизма и самый уютный дворец Царского села. Подарок императрицы 15-летнему внуку. Вы узнаете, какие живые подарки бегали здесь вместе с царскими детьми
  • «Белая башня» — учебный корпус для императорских детей, построенный в духе средневековой старины. Мы устроим танцевальный урок в духе 19 века
  • Ворота-руины, которые детям можно и нужно было брать штурмом
  • Детский пруд, где до революции купался слон
  • Детский остров, который император подарил своим детям для «утех согласно их возрасту»
  • Драконий мост в стиле шинуазри, с которого открывается вид на павильон Арсенал — огромную «шкатулку» для хранения военных трофеев и опасных подарков
  • Гора Парнас — искусственное возвышение со спиралевидной тропой к вершине, по которой взбирались в поисках самосовершенства
  • Центр регулярного парка времён Елизаветы Петровны и вид на два дворца и один театр
  • Водный лабиринт — излюбленное место для прогулок влюблённых царскосёлов и Трясучий мост

Вы узнаете:

  • сколько любви и заботы вкладывалось в царских детей
  • как их готовили к великой миссии служения стране
  • как при этом давали порадоваться и поиграть
  • какие открытия и художественно-поэтические творения были фоном детства наследников трона
  • почему именно в первом российском Лицее расцвёл гений Пушкина

А ещё пообщаемся с музами, помечтаем о своём острове, станцуем мазурку и найдём современника мамонтов.

Организационные детали

  • Если в компании есть родители с детской коляской, сообщите мне, пожалуйста, заранее — я скорректирую маршрут
  • Вход в Александровский парк бесплатный
  • Если вы хотите посетить Александровский дворец или Лицей до или после экскурсии, то билеты лучше покупать заранее на сайтах этих музеев
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников (условия согласуем в переписке)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Александровский парк в Пушкине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара
Гульнара — ваш гид в Пушкине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Путешествия всегда были моей страстью. До рождения детей я объехала всю Россию и ещё пару десятков стран мира. Работала журналистом, педагогом и гидом в Таиланде. В 2017 году с рождением
сына, вектор изучения мира изменился: теперь отзвуки мировых культур я нахожу в любимом городе. Благо, Санкт-Петербург щедр на географические аллюзии, и даже гуляя по родному Пушкину, можно совершить своего рода кругосветное путешествие. Особенно это любопытно делать с детьми разных возрастов, их вопросы и восторги делают восприятие шире, а радость — ярче. В последние годы меня увлекают тайны зарождения и взросления Человека. Я изучаю тему детства и родительства со всевозможных ракурсов, «смакую» выявляемые в детском опыте причины характеров и поступков знаменитых людей разных эпох и хочу делиться своими открытиями и наблюдениями с увлеченными родителями и всеми, кому интересен Человек. Постоянно учусь, а весной 2024 года прошла аттестацию как гид по Санкт-Петербургу и его пригородам.

