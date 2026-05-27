Чтобы музам не приходилось летать в Царское Село из Греции, Екатерина II велела насыпать здесь гору Парнас. А Николай II подарил детям целый остров, где они могли развиваться, как им душа велит.
На интерактивной прогулке вы узнаете о принципах воспитания в разные времена, а ещё будете бегать, лазать, всё трогать и соприкоснётесь с историей всеми органами чувств.
Описание квеста
- Александровский дворец — шедевр Классицизма и самый уютный дворец Царского села. Подарок императрицы 15-летнему внуку. Вы узнаете, какие живые подарки бегали здесь вместе с царскими детьми
- «Белая башня» — учебный корпус для императорских детей, построенный в духе средневековой старины. Мы устроим танцевальный урок в духе 19 века
- Ворота-руины, которые детям можно и нужно было брать штурмом
- Детский пруд, где до революции купался слон
- Детский остров, который император подарил своим детям для «утех согласно их возрасту»
- Драконий мост в стиле шинуазри, с которого открывается вид на павильон Арсенал — огромную «шкатулку» для хранения военных трофеев и опасных подарков
- Гора Парнас — искусственное возвышение со спиралевидной тропой к вершине, по которой взбирались в поисках самосовершенства
- Центр регулярного парка времён Елизаветы Петровны и вид на два дворца и один театр
- Водный лабиринт — излюбленное место для прогулок влюблённых царскосёлов и Трясучий мост
Вы узнаете:
- сколько любви и заботы вкладывалось в царских детей
- как их готовили к великой миссии служения стране
- как при этом давали порадоваться и поиграть
- какие открытия и художественно-поэтические творения были фоном детства наследников трона
- почему именно в первом российском Лицее расцвёл гений Пушкина
А ещё пообщаемся с музами, помечтаем о своём острове, станцуем мазурку и найдём современника мамонтов.
Организационные детали
- Если в компании есть родители с детской коляской, сообщите мне, пожалуйста, заранее — я скорректирую маршрут
- Вход в Александровский парк бесплатный
- Если вы хотите посетить Александровский дворец или Лицей до или после экскурсии, то билеты лучше покупать заранее на сайтах этих музеев
- Экскурсию можно провести для большего количества участников (условия согласуем в переписке)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Александровский парк в Пушкине
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Гульнара — ваш гид в Пушкине
Путешествия всегда были моей страстью. До рождения детей я объехала всю Россию и ещё пару десятков стран мира. Работала журналистом, педагогом и гидом в Таиланде. В 2017 году с рождением
