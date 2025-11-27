Я — коренная жительница города Пушкина, и я с радостью познакомлю вас с главными объектами Царского Села. Покажу популярные локации и те, что скрыты в стороне от туристических маршрутов.
Вы погуляете по тенистым аллеям парков среди прудов и цветников, услышите, чем жили обитатели Екатерининского дворца, и увидите знаковые пушкинские места.
Описание экскурсии
Вы увидите лицей, воспитавший Александра Пушкина.
Подниметесь на крышу Певческой башни, откуда открывается прекрасный вид на город.
Рассмотрите памятник Пушкину и прочтёте высеченные на нём бессмертные строки.
Мы прогуляемся по Подкапризовой аллее, которая была главным въездом в Царское Село, и заглянем в Александровский парк.
Вы полюбуетесь Золотыми воротами с изящным металлическим кружевом и отправитесь в Екатерининский парк, который считается жемчужиной паркового искусства.
Я расскажу, какой жизненный уклад царил в монаршей резиденции и как появился дворец, который своей роскошью затмил Версаль.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Подъём на крышу Певческой башни — 300 ₽ за чел.
- Вход в парк — 400 ₽ за чел. в летний период (есть льготы), бесплатно в зимний период
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Царском Селе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Пушкине
Провёл экскурсии для 3483 туристов
Люблю путешествовать, открывая что-то новое или давно забытое. Много лет занимаюсь фотографией, участник фотовыставок.
