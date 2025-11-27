Я — коренная жительница города Пушкина, и я с радостью познакомлю вас с главными объектами Царского Села. Покажу популярные локации и те, что скрыты в стороне от туристических маршрутов. Вы погуляете по тенистым аллеям парков среди прудов и цветников, услышите, чем жили обитатели Екатерининского дворца, и увидите знаковые пушкинские места.

Ваш гид в Пушкине

Вы увидите лицей, воспитавший Александра Пушкина.

Подниметесь на крышу Певческой башни, откуда открывается прекрасный вид на город.

Рассмотрите памятник Пушкину и прочтёте высеченные на нём бессмертные строки.

Мы прогуляемся по Подкапризовой аллее, которая была главным въездом в Царское Село, и заглянем в Александровский парк.

Вы полюбуетесь Золотыми воротами с изящным металлическим кружевом и отправитесь в Екатерининский парк, который считается жемчужиной паркового искусства.

Я расскажу, какой жизненный уклад царил в монаршей резиденции и как появился дворец, который своей роскошью затмил Версаль.

