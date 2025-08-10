А Александра Велоэкскурсия по Царскому Селу Благодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбы и сделала прекрасные фото на память о Царском Селе!!!

К Ксения Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Очень познавательно, а главное в Царское село хочется вернуться снова!

К Ксения Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Шикарная экскурсия, Дарья прекрасный рассказчик - было очень познавательно, интересно, увлекательно.

Сын-подросток оценил экскурсию наивысшей оценкой, готов даже вернуться в Пушкин.

Спасибо большое за такое теплое первое знакомство с Вашим городом 💗

А Алена Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Отличная экскурсия

А Алексей Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах

Кто куда ходил, у читать дальше кого из царской семьи какие пристрастия и настроения. Ну а Екатерининский парк это чудо и каждый уголок мы увидели через рассказы Дарьи с ее удивительным стилем подачи! Дарья, спасибо! Было очень интересно! Тут же после экскурсии захотелось заказать следующую, но оставим это на другой раз, когда будем в Царском селе!

Спасибо! Дарья, как мне показалось не житель нынешнего города Пушкин, а житель Царского села, причём формата 18-19 веков🙂Кто куда ходил, у

Е Евгений Велоэкскурсия по Царскому Селу Прекрасный формат для компании на велосипедах. Рекомендую

И Ирина Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Дарья влюбила нашу семью в Пушкин. Помимо того, что она очень интересно рассказывала историю и отвечала на все возникающее вопросы, мы ощутили ее любовь к этому месту. Спасибо за чудесную экскурсию и атмосферу, которую Вы создаете! До новых встреч!

В Виктория Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Спасибо большое за путешествие во времени!

Н Наталья Велоэкскурсия по Царскому Селу читать дальше дам с сумочками. Совсем необязательно брать рюкзак. Прогулка подойдет для начинающих велосипедистов. Дорожки а Александровском парке широкие, сухие, ехать легко и приятно. Маршрут продуман до мелочей. Через 200-300 м остановки в живописном месте и рассказ экскурсовода. Даже антураж в виде короны для девочки и треуголки для мальчика. Можно (по желанию) играть в квест и в конце получить полезные подарки. Время пролетает незаметно. Затем пешеходная экскурсия по Екатерининскому парку. Рекомендую экскурсию для родителей с детьми. На велосипеде можно достаточно быстро осмотреть множество мест, в том числе с рыцарской тематикой, что обязательно впечатлит мальчиков. Замечательная экскурсия! Экскурсовод Тамара предоставляет велосипеды, с женской рамой, помогает подобрать по росту, велосипеды снабжены корзинками, так что подходят для

Н Наталия Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах читать дальше и интересно, с небольшой интригующей эмоциональной ноткой. Старый город, а затем и парк Екатеринского дворца. Услышали подробности разных направлений, и архитектура, и личности и исторические детали, также о реставрационных работах, которые поражают своей маштабностью. В заключении, Дарья подсказала важные неохваченные детали исторического места, кстати нам это помогло спланировать дальнейшее время. Спасибо, Дарья! Экскурсия очень понравилось нашей разновозрастной группе. Дарья, замечательный рассказчик. В начале экскурсии сразу определилась, что нам хотелось бы узнать о Царском Селе. И далее, все четко

Е Екатерина Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Отличная, великолепная экскурсия, которая даже в дождь оказалась очень содержательной.

Дарья, Вам огромное спасибо за прекрасное время в Царском селе! Познакомили с тайнами дворца, парка и историей!

Рекомендую!

Е Елена Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Отличная экскурсия, даже холодная осень не помешала нам насладиться и местом, и рассказчицей. Жаль, мы были ограничены по времени, но Дарья все равно успела много нам показать, спасибо!

И Ирина Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Мы путешествуем с Дарьей не первый раз и всегда это интересно, увлекательно и познавательно!

Спасибо!

Рекомендуем!

Т Татьяна Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Даша - это ТОП! Нам очень повезло, что нас и по Екатерининском парку и в Павловском, сопровождала именно Даша! Обаятельная, умная, интеллигентная, с потрясающим чувством юмора, чудесный рассказчик, не было ни секунды, чтобы было скучно, глубокое знание темы… короче, рекомендую!

ю юлия Велоэкскурсия по Царскому Селу Отличный формат. Идеально подходит для ознакомления с парками. Да, ещё и квест для детей с призами. Все остались очень довольны!

М Мария Велоэкскурсия по Царскому Селу читать дальше в общении человеком, деликатным, интересным. Экскурсия прошла в непринужденной, душевной, почти домашней обстановке. Материал во время экскурсии был дан несложный в восприятии, абсолютно в нужном и достаточном объеме. Небольшой презент от Тамары оставил самые теплые и добрые воспоминания о поездке в Царское Село. Спасибо! Замечательная экскурсия с Тамарой на велосипедах. Во-первых, учитывая территорию экскурсию, это очень уместно и необходимо, во-вторых, Тамара оказалась очень приятным

Н Наталья Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах читать дальше легкой и запоминающейся форме. Дарья сразу поняла в какой форме и что мы хотим узнать) Она замечательный рассказчик, видно как любит город и свою работу. С удовольствием буду рекомендовать экскурсию с Дарьей всем знакомым) Хочу выразить огромную благодарность Дарье за прекрасную экскурсию! Было очень познавательно, интересно, живо и не скучно. Узнали много нового в

М Майя Велоэкскурсия по Царскому Селу Здорово провели время. Погода не подвела. Отличный экскурсовод. Так приятно ехать на велосипеде по красивым места, когда еще кто-то интересно рассказывает.

П Павел Велоэкскурсия по Царскому Селу Были на экскурсии с детьми 8 и 13 лет.

Для старшего вначале было не интересно.

Но ближе к середине и к нему Тамара нашла подход.

Идеально для л