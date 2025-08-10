-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
24 авг в 13:00
25 авг в 14:00
6934 ₽
9905 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
14 авг в 09:30
18 авг в 14:00
8820 ₽
9800 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе (билеты включены)
Увидеть и сравнить две жемчужины одной императорской резиденции
Начало: У входа в Екатерининский парк
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра10 августа 2025Благодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбы и сделала прекрасные фото на память о Царском Селе!!!
- ККсения8 августа 2025Очень познавательно, а главное в Царское село хочется вернуться снова!
- ККсения8 августа 2025Шикарная экскурсия, Дарья прекрасный рассказчик - было очень познавательно, интересно, увлекательно.
Сын-подросток оценил экскурсию наивысшей оценкой, готов даже вернуться в Пушкин.
Спасибо большое за такое теплое первое знакомство с Вашим городом 💗
- ААлена5 августа 2025Отличная экскурсия
- ААлексей3 августа 2025Дарья, как мне показалось не житель нынешнего города Пушкин, а житель Царского села, причём формата 18-19 веков🙂
Кто куда ходил, у
- ЕЕвгений1 августа 2025Прекрасный формат для компании на велосипедах. Рекомендую
- ИИрина31 июля 2025Дарья влюбила нашу семью в Пушкин. Помимо того, что она очень интересно рассказывала историю и отвечала на все возникающее вопросы, мы ощутили ее любовь к этому месту. Спасибо за чудесную экскурсию и атмосферу, которую Вы создаете! До новых встреч!
- ВВиктория31 июля 2025Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Спасибо большое за путешествие во времени!
- ННаталья26 июля 2025Замечательная экскурсия! Экскурсовод Тамара предоставляет велосипеды, с женской рамой, помогает подобрать по росту, велосипеды снабжены корзинками, так что подходят для
- ННаталия22 июля 2025Дарья, замечательный рассказчик. В начале экскурсии сразу определилась, что нам хотелось бы узнать о Царском Селе. И далее, все четко
- ЕЕкатерина21 июля 2025Отличная, великолепная экскурсия, которая даже в дождь оказалась очень содержательной.
Дарья, Вам огромное спасибо за прекрасное время в Царском селе! Познакомили с тайнами дворца, парка и историей!
Рекомендую!
- ЕЕлена18 июля 2025Отличная экскурсия, даже холодная осень не помешала нам насладиться и местом, и рассказчицей. Жаль, мы были ограничены по времени, но Дарья все равно успела много нам показать, спасибо!
- ИИрина18 июля 2025Мы путешествуем с Дарьей не первый раз и всегда это интересно, увлекательно и познавательно!
Спасибо!
Рекомендуем!
- ТТатьяна13 июля 2025Даша - это ТОП! Нам очень повезло, что нас и по Екатерининском парку и в Павловском, сопровождала именно Даша! Обаятельная, умная, интеллигентная, с потрясающим чувством юмора, чудесный рассказчик, не было ни секунды, чтобы было скучно, глубокое знание темы… короче, рекомендую!
- ююлия10 июля 2025Отличный формат. Идеально подходит для ознакомления с парками. Да, ещё и квест для детей с призами. Все остались очень довольны!
- ММария6 июля 2025Замечательная экскурсия с Тамарой на велосипедах. Во-первых, учитывая территорию экскурсию, это очень уместно и необходимо, во-вторых, Тамара оказалась очень приятным
- ННаталья2 июля 2025Хочу выразить огромную благодарность Дарье за прекрасную экскурсию! Было очень познавательно, интересно, живо и не скучно. Узнали много нового в
- ММайя27 июня 2025Здорово провели время. Погода не подвела. Отличный экскурсовод. Так приятно ехать на велосипеде по красивым места, когда еще кто-то интересно рассказывает.
- ППавел26 июня 2025Были на экскурсии с детьми 8 и 13 лет.
Для старшего вначале было не интересно.
Но ближе к середине и к нему Тамара нашла подход.
Идеально для л
- ББалудина25 июня 2025Очень понравилось, содержательно, интересно. Сочетание велопрогулки и пешего маршрута очень удачно разнообразило экскурсию. Спасибо большое!
