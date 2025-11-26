Вы не раз были в Царском Селе, влюбились в этот городок и хотите познакомиться с ним поближе? Тогда эта экскурсия для вас. Нижний парк, каскадные пруды, самые романтические и живописные места Пушкина ждут вас.
А вместе с ними — истории о немецких переселенцах, первой железной дороге и последних днях Романовых в России.
Описание экскурсии
- Начнём у Царскосельского вокзала — места, откуда отправился в путь первый в России паровоз
- На Софийском бульваре поговорим об устройстве Царского Села
- Дойдём до Московских ворот, а затем и Фридентальской колонии. Поговорим о её истории и посмотрим на недавно воссозданный дом первого колониста
- Рассмотрим дачи других царскосёлов, проживавших в колонии. Именно она дала название Колонистскому пруду
- Посмотрим на «волчий» сад дачи великого князя Бориса Владимировича — и узнаем о его интересной судьбе и счастливом спасении
- У дворца княгини Палей продолжим разговор о последних днях Романовых в России
- Завершим прогулку в садике у Владимировского дворца, где сейчас находится ЗАГС, а напротив — готическая кирха. Полюбуемся каскадными прудами — одним из самых романтичных мест в городе
Вы узнаете:
- каким великим князьям удалось вырваться из кровавой мясорубки 1917 года
- где раньше проживали немецкие переселенцы
- о первой железной дороге в России
- и об устройстве Царского Села
Организационные детали
Достопримечательности осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Царского Села
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Пушкине
Провела экскурсии для 190 туристов
Меня зовут Татьяна. Я гид по Санкт-Петербургу. Имею государственную аккредитацию и лицензию на право проводить экскурсии в Павловском парке. Участница краеведческого клуба «Путеводительные звёзды». Принимала участие в краеведческом фестивале «Карты
Входит в следующие категории Пушкина
