Пушкин: прогулка вокруг Колонистского пруда

Неочевидный маршрут по Царскому Селу вдали от туристических троп
Вы не раз были в Царском Селе, влюбились в этот городок и хотите познакомиться с ним поближе? Тогда эта экскурсия для вас. Нижний парк, каскадные пруды, самые романтические и живописные места Пушкина ждут вас.

А вместе с ними — истории о немецких переселенцах, первой железной дороге и последних днях Романовых в России.
Описание экскурсии

  • Начнём у Царскосельского вокзала — места, откуда отправился в путь первый в России паровоз
  • На Софийском бульваре поговорим об устройстве Царского Села
  • Дойдём до Московских ворот, а затем и Фридентальской колонии. Поговорим о её истории и посмотрим на недавно воссозданный дом первого колониста
  • Рассмотрим дачи других царскосёлов, проживавших в колонии. Именно она дала название Колонистскому пруду
  • Посмотрим на «волчий» сад дачи великого князя Бориса Владимировича — и узнаем о его интересной судьбе и счастливом спасении
  • У дворца княгини Палей продолжим разговор о последних днях Романовых в России
  • Завершим прогулку в садике у Владимировского дворца, где сейчас находится ЗАГС, а напротив — готическая кирха. Полюбуемся каскадными прудами — одним из самых романтичных мест в городе

Вы узнаете:

  • каким великим князьям удалось вырваться из кровавой мясорубки 1917 года
  • где раньше проживали немецкие переселенцы
  • о первой железной дороге в России
  • и об устройстве Царского Села

Организационные детали

Достопримечательности осматриваем снаружи.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала Царского Села
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Пушкине
Провела экскурсии для 190 туристов
Меня зовут Татьяна. Я гид по Санкт-Петербургу. Имею государственную аккредитацию и лицензию на право проводить экскурсии в Павловском парке. Участница краеведческого клуба «Путеводительные звёзды». Принимала участие в краеведческом фестивале «Карты
читать дальше

в руки». Живу в Царском селе, но сердце моё принадлежит Павловскому парку. Люблю его историю, красоту, неповторимость и смогу рассказать о нём так, что вы захотите возвращаться туда снова и снова.

Входит в следующие категории Пушкина

