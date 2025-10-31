Когда-то здесь стояла небольшая шведская усадьба Саари мойс, а сегодня — город, который стал символом имперской роскоши, русской культуры и поэзии. Приглашаю пройти по тропинкам, где когда-то прогуливались императрицы и поэты. Представить себе Царское Село в расцвете светской жизни. И проследить историю страны по сохранившимся улицам, домам и паркам бывшего столичного пригорода.
Описание экскурсии
- Начнём у Екатерининского дворца, где когда-то стояла шведская усадьба
- Пройдём по первой улице Царского Села — Садовой. Здесь сохранились кавалерские дома 18 века, Большая оранжерея и Нижние конюшни
- Свернём на живописную Набережную улицу, и вы узнаете, как тут появилась лютеранская кирха и зачем России понадобилась фабрика ассигнационных бумаг
- Продолжим путь по Московской улице, поговорим о возникновении города Софии и рассмотрим типичную застройку 19 века
- Прогуляемся мимо Гостиного двора, Соборной площади и по Пушкинской улице, где жил и творил Александр Сергеевич
- Увидим Императорский гараж, Фёдоровский городок и Ратную палату
- Завершим прогулку в Александровском парке у лицея Пушкина
Вы узнаете:
- почему именно при Елизавете Петровне Царское Село стало императорской резиденцией
- зачем Екатерина II решила построить вокруг дворца свой «идеальный город»
- как в Царском Селе жилось во времена войны 1812 года и реформ Александра II
- как город пережил испытания 20 века
- где квартировал Карамзин, как по фасаду узнавали богатого купца и чем увлекались императоры
- и многое другое
Организационные детали
- Заранее напишите мне, если захотите адаптировать маршрут под свои интересы
- В середине прогулки по желанию сделаем кофе-паузу — не входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Екатерининского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Пушкине
Я историк и аккредитованный экскурсовод по Царскому Селу и Санкт-Петербургу. Провожу авторские экскурсии-беседы, в которых соединяю научную точность и живое общение. Я избегаю сухих перечислений фактов — предпочитаю искать неожиданные детали, исторические связи и личные истории, благодаря которым знакомые места раскрываются по-новому. Мои маршруты подойдут и тем, кто впервые в городе, и тем, кто уже давно влюблён в Царское Село!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
31 окт 2025
Меня зовут Оксана, я приехала из Нижегородской области, я искала именно такого гиде как Яна, так как в Пушкине была впервые. Хотела узнать все о городе, кто жил, кто правил и кто творил.
Яна структурировано провела меня по маршруту и отвечала на все вопросы.
Благодарю гида за экскурсию.
