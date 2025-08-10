А Александра Велоэкскурсия по Царскому Селу Благодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбы и сделала прекрасные фото на память о Царском Селе!!!

Е Евгений Велоэкскурсия по Царскому Селу Прекрасный формат для компании на велосипедах. Рекомендую

M Maxim Царское Село: в погоне за кладом Брали экскурсию-квиз с Тамарой по Царскому селу. Очень понравилось 🔥



Тамара отлично знает все исторические факты, интересно рассказывает, с лёгкостью заинтересовала детей и взрослых!



Рекомендуем от всей души!

Н Наталья Велоэкскурсия по Царскому Селу читать дальше дам с сумочками. Совсем необязательно брать рюкзак. Прогулка подойдет для начинающих велосипедистов. Дорожки а Александровском парке широкие, сухие, ехать легко и приятно. Маршрут продуман до мелочей. Через 200-300 м остановки в живописном месте и рассказ экскурсовода. Даже антураж в виде короны для девочки и треуголки для мальчика. Можно (по желанию) играть в квест и в конце получить полезные подарки. Время пролетает незаметно. Затем пешеходная экскурсия по Екатерининскому парку. Рекомендую экскурсию для родителей с детьми. На велосипеде можно достаточно быстро осмотреть множество мест, в том числе с рыцарской тематикой, что обязательно впечатлит мальчиков. Замечательная экскурсия! Экскурсовод Тамара предоставляет велосипеды, с женской рамой, помогает подобрать по росту, велосипеды снабжены корзинками, так что подходят для

И Ииина Царское Село: в погоне за кладом читать дальше целую, при этом получая знания, которые наверняка запомнят. Спасибо Вам,Тамарочка, от всей души. Спасибо за подарки детям, Вы так все здорово приподнесли, еще и реквизиты для фото были у Вас. Нам всем очень понравилось. Познавательно,интересно,простым языком, душевно и увлекательно. Мы были в восторге, даже мой 6ти летний сын увлеченно слушал Тамару. Так здорово,они искали кусочки карты, чтобы потом получить

ю юлия Велоэкскурсия по Царскому Селу Отличный формат. Идеально подходит для ознакомления с парками. Да, ещё и квест для детей с призами. Все остались очень довольны!

М Мария Велоэкскурсия по Царскому Селу читать дальше в общении человеком, деликатным, интересным. Экскурсия прошла в непринужденной, душевной, почти домашней обстановке. Материал во время экскурсии был дан несложный в восприятии, абсолютно в нужном и достаточном объеме. Небольшой презент от Тамары оставил самые теплые и добрые воспоминания о поездке в Царское Село. Спасибо! Замечательная экскурсия с Тамарой на велосипедах. Во-первых, учитывая территорию экскурсию, это очень уместно и необходимо, во-вторых, Тамара оказалась очень приятным

А Арина Царское Село: в погоне за кладом читать дальше формате квеста. Искали фрагменты карты, обсуждали исторические моменты истории России, говорили о жизни имератриц того времени. Тамара прекрасна! С первых минут беседы и до конца экскурсии мы с детьми узнавали что-то новое! Маленькая 5 лет тоже в восторге! Активно участвовала и отвечала на вопросы. Дворец, сад, лицей, сам город… Очень познавательная прогулка. Рекомендую экскурсию с Тамарой 1000%! Не пожалеете!!! Вчера с двумя девочками 5 и 10 лет были на экскурсии в Царском селе с Тамарой. Замечательная познавательная экскурсия в

М Майя Велоэкскурсия по Царскому Селу Здорово провели время. Погода не подвела. Отличный экскурсовод. Так приятно ехать на велосипеде по красивым места, когда еще кто-то интересно рассказывает.

П Павел Велоэкскурсия по Царскому Селу Были на экскурсии с детьми 8 и 13 лет.

Для старшего вначале было не интересно.

Но ближе к середине и к нему Тамара нашла подход.

Идеально для л

А Анна Царское Село: в погоне за кладом читать дальше Экскурсия получилась очень душевной. Все были на одной волне. Тамара как будто чувствовала что нам интересно. Нам очень понравилось. Огромная благодарность Тамаре! Были на экскурсии 23 июня в Царском Селе по Екатерининскому парку с экскурсоводом Тамарой. Нас было 4 человека на экскурсии.

Б Балудина Велоэкскурсия по Царскому Селу Очень понравилось, содержательно, интересно. Сочетание велопрогулки и пешего маршрута очень удачно разнообразило экскурсию. Спасибо большое!

А АнастасиЯ Велоэкскурсия по Царскому Селу Идеальный формат путешествия по огромному парку Царского села, пешком все просто не обойти, а на велосипедах - то что надо. Тамара очень легко и задорно рассказывает.



Вобщем прекрасно провели время!

с светлана Велоэкскурсия по Царскому Селу Всё прошло отлично

О Олег Царское Село: в погоне за кладом Очень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детям. Узнавать новое в игре всегда увлекательнее. Приятным бонусом были полученные от Тамары сувениры. Огромное ей спасибо и привет от туристов из Беларуси!

П Полина Велоэкскурсия по Царскому Селу Осталось самое приятное впечатление от экскурсии!

Очень всем рекомендуем именно такой формат - интересный опыт, больше впечатлений и возможностей все осмотреть. Тамара интересно рассказывает материал, а задания по ходу экскурсии помогают всегда быть включенными)

Е Елена Царское Село: в погоне за кладом читать дальше Тамара очень мило общается с детьми. Грамотная подача материала, доступная даже детям, прекрасный русский язык. При следующем посещении Питера обязательно ещё запланируем экскурсию с Тамарой. Вчера посетили экскурсию-квест "В погоне за кладом", дети остались довольны, взрослые -тоже. Прекрасный гид - Тамара, я уже порекомендовала друзьям.

Е Елена Царское Село: в погоне за кладом читать дальше как дети! Обошли парк, налюбовались цветами, разгадали кучу загадок, нафотографировались! Даже хмурая погода не испортила поход! Все сошлись во мнении, что получился настоящий праздник, - благодаря такому светлому, открытому человеку как Тамара, настоящему профессионалу, который просто обожает свое дело. Огромное, огромное спасибо от Галины, Людмилы и Валерия. Тамара- Вы лучшая! Заказывала экскурсию для мамы и ее друзей. Такого внимательного, талантливого, креативного экскурсовода и великолепного рассказчика они еще не встречали! Радовались

К Ксения Велоэкскурсия по Царскому Селу читать дальше группу, включив элементы квеста. Было интересно как взрослым, так и девочке 10 лет. Идеальный вариант досуга для летнего периода! Рекомендую на 100%! Оригинальный формат, сочетающий в себе культурную программу с прогулкой. Тамара с профессионализмом и интересом провела экскурсию. Адаптировала материал под нашу