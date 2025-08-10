Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Пушкине, цены от 6250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Велоэкскурсия по Царскому Селу
На велосипеде
2.5 часа
-
10%
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Завтра в 09:30
25 авг в 13:30
8820 ₽9800 ₽ за всё до 4 чел.
Царское Село: в погоне за кладом
Пешая
1.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
Завтра в 10:00
25 авг в 13:00
6250 ₽ за всё до 6 чел.
Свадебная прогулка в Царском Селе
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Свадебная прогулка в Царском Селе
Романтическая прогулка по Екатерининскому парку с увлекательными историями и советами для фотосессий. Идеально для вашего особенного дня
24 авг в 13:00
27 авг в 14:00
16 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    10 августа 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Благодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбы и сделала прекрасные фото на память о Царском Селе!!!
    Благодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбы и сделала прекрасные фото на память о Царском Селе!!!
  • Е
    Евгений
    1 августа 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Прекрасный формат для компании на велосипедах. Рекомендую
  • M
    Maxim
    28 июля 2025
    Царское Село: в погоне за кладом
    Брали экскурсию-квиз с Тамарой по Царскому селу. Очень понравилось 🔥

    Тамара отлично знает все исторические факты, интересно рассказывает, с лёгкостью заинтересовала детей и взрослых!

    Рекомендуем от всей души!
  • Н
    Наталья
    26 июля 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Замечательная экскурсия! Экскурсовод Тамара предоставляет велосипеды, с женской рамой, помогает подобрать по росту, велосипеды снабжены корзинками, так что подходят для
    дам с сумочками. Совсем необязательно брать рюкзак. Прогулка подойдет для начинающих велосипедистов. Дорожки а Александровском парке широкие, сухие, ехать легко и приятно. Маршрут продуман до мелочей. Через 200-300 м остановки в живописном месте и рассказ экскурсовода. Даже антураж в виде короны для девочки и треуголки для мальчика. Можно (по желанию) играть в квест и в конце получить полезные подарки. Время пролетает незаметно. Затем пешеходная экскурсия по Екатерининскому парку. Рекомендую экскурсию для родителей с детьми. На велосипеде можно достаточно быстро осмотреть множество мест, в том числе с рыцарской тематикой, что обязательно впечатлит мальчиков.

  • И
    Ииина
    12 июля 2025
    Царское Село: в погоне за кладом
    Мы были в восторге, даже мой 6ти летний сын увлеченно слушал Тамару. Так здорово,они искали кусочки карты, чтобы потом получить
    целую, при этом получая знания, которые наверняка запомнят. Спасибо Вам,Тамарочка, от всей души. Спасибо за подарки детям, Вы так все здорово приподнесли, еще и реквизиты для фото были у Вас. Нам всем очень понравилось. Познавательно,интересно,простым языком, душевно и увлекательно.

  • ю
    юлия
    10 июля 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Отличный формат. Идеально подходит для ознакомления с парками. Да, ещё и квест для детей с призами. Все остались очень довольны!
  • М
    Мария
    6 июля 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Замечательная экскурсия с Тамарой на велосипедах. Во-первых, учитывая территорию экскурсию, это очень уместно и необходимо, во-вторых, Тамара оказалась очень приятным
    в общении человеком, деликатным, интересным. Экскурсия прошла в непринужденной, душевной, почти домашней обстановке. Материал во время экскурсии был дан несложный в восприятии, абсолютно в нужном и достаточном объеме. Небольшой презент от Тамары оставил самые теплые и добрые воспоминания о поездке в Царское Село. Спасибо!

  • А
    Арина
    2 июля 2025
    Царское Село: в погоне за кладом
    Вчера с двумя девочками 5 и 10 лет были на экскурсии в Царском селе с Тамарой. Замечательная познавательная экскурсия в
    формате квеста. Искали фрагменты карты, обсуждали исторические моменты истории России, говорили о жизни имератриц того времени. Тамара прекрасна! С первых минут беседы и до конца экскурсии мы с детьми узнавали что-то новое! Маленькая 5 лет тоже в восторге! Активно участвовала и отвечала на вопросы. Дворец, сад, лицей, сам город… Очень познавательная прогулка. Рекомендую экскурсию с Тамарой 1000%! Не пожалеете!!!

  • М
    Майя
    27 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Здорово провели время. Погода не подвела. Отличный экскурсовод. Так приятно ехать на велосипеде по красивым места, когда еще кто-то интересно рассказывает.
  • П
    Павел
    26 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Были на экскурсии с детьми 8 и 13 лет.
    Для старшего вначале было не интересно.
    Но ближе к середине и к нему Тамара нашла подход.
    Идеально для л
  • А
    Анна
    25 июня 2025
    Царское Село: в погоне за кладом
    Были на экскурсии 23 июня в Царском Селе по Екатерининскому парку с экскурсоводом Тамарой. Нас было 4 человека на экскурсии.
    Экскурсия получилась очень душевной. Все были на одной волне. Тамара как будто чувствовала что нам интересно. Нам очень понравилось. Огромная благодарность Тамаре!

  • Б
    Балудина
    25 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Очень понравилось, содержательно, интересно. Сочетание велопрогулки и пешего маршрута очень удачно разнообразило экскурсию. Спасибо большое!
  • А
    АнастасиЯ
    23 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Идеальный формат путешествия по огромному парку Царского села, пешком все просто не обойти, а на велосипедах - то что надо. Тамара очень легко и задорно рассказывает.

    Вобщем прекрасно провели время!
    Идеальный формат путешествия по огромному парку Царского села, пешком все просто не обойти, а на велосипедах
  • с
    светлана
    22 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Всё прошло отлично
  • О
    Олег
    20 июня 2025
    Царское Село: в погоне за кладом
    Очень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детям. Узнавать новое в игре всегда увлекательнее. Приятным бонусом были полученные от Тамары сувениры. Огромное ей спасибо и привет от туристов из Беларуси!
    Очень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детям. Узнавать новое в игре всегда увлекательнее. Приятным бонусом были полученные от Тамары сувениры. Огромное ей спасибо и привет от туристов из Беларуси!
  • П
    Полина
    18 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Осталось самое приятное впечатление от экскурсии!
    Очень всем рекомендуем именно такой формат - интересный опыт, больше впечатлений и возможностей все осмотреть. Тамара интересно рассказывает материал, а задания по ходу экскурсии помогают всегда быть включенными)
  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Царское Село: в погоне за кладом
    Вчера посетили экскурсию-квест "В погоне за кладом", дети остались довольны, взрослые -тоже. Прекрасный гид - Тамара, я уже порекомендовала друзьям.
    Тамара очень мило общается с детьми. Грамотная подача материала, доступная даже детям, прекрасный русский язык. При следующем посещении Питера обязательно ещё запланируем экскурсию с Тамарой.

  • Е
    Елена
    26 мая 2025
    Царское Село: в погоне за кладом
    Заказывала экскурсию для мамы и ее друзей. Такого внимательного, талантливого, креативного экскурсовода и великолепного рассказчика они еще не встречали! Радовались
    как дети! Обошли парк, налюбовались цветами, разгадали кучу загадок, нафотографировались! Даже хмурая погода не испортила поход! Все сошлись во мнении, что получился настоящий праздник, - благодаря такому светлому, открытому человеку как Тамара, настоящему профессионалу, который просто обожает свое дело. Огромное, огромное спасибо от Галины, Людмилы и Валерия. Тамара- Вы лучшая!

  • К
    Ксения
    19 мая 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Оригинальный формат, сочетающий в себе культурную программу с прогулкой. Тамара с профессионализмом и интересом провела экскурсию. Адаптировала материал под нашу
    группу, включив элементы квеста. Было интересно как взрослым, так и девочке 10 лет. Идеальный вариант досуга для летнего периода! Рекомендую на 100%!

  • А
    Анна
    11 мая 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Прекрасная экскурсия! Было интересно и детям, и взрослым! Экскурсовод придумывала детям по ходу маршрута задания, им было очень интересно. Сам маршрут составлен прекрасно. В конце дети еще и подарки получили!!! В общем всем рекомендую!
    Прекрасная экскурсия! Было интересно и детям, и взрослым! Экскурсовод придумывала детям по ходу маршрута задания, им было очень интересно. Сам маршрут составлен прекрасно. В конце дети еще и подарки получили!!! В общем всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Велоэкскурсия по Царскому Селу
  2. Царское Село: в погоне за кладом
  3. Свадебная прогулка в Царском Селе
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Екатерининский парк
  2. Самое главное
  3. Александровский парк
  4. Царскосельский лицей
  5. Александровский дворец
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в августе 2025
Сейчас в Пушкине в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 6250 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Пушкине на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 98 ⭐ отзывов, цены от 6250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь