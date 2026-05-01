Приглашаю вас на приятную прогулку по центру города Пушкин, где прошли детство и молодость Ахматовой. Мы побываем в местах, связанных с Анной Андреевной и вспомним интересные эпизоды из её биографии.
Посмотрим на неё глазами друзей и современников и попытаемся представить, каким был город тогда и каким он остался в памяти и стихах великой поэтессы.
Описание экскурсии
- Вы отыщете следы Безымянного переулка, где стоял дом «памятнее всех домов на свете», в котором прошли детство и юность Ани.
- Увидите тот самый балкон, на котором был снят один из самых известных фотопортретов поэтессы.
- Узнаете, как юная гимназистка Аня Горенко изводила настойчивого поклонника Колю Гумилёва и как современники отреагировали на их свадьбу.
- Пройдёте по галерее старейшего универмага города и ощутите, «как стучат… каблуки по царскосельскому гостиному двору».
- Прочувствуете, каково было учиться в гимназии, находившейся под особым покровительством царственных особ.
- Мы поговорим о том, как сохраняется память об Анне Андреевне в городе её детства, и закончим нашу экскурсию недалеко от Александровского и Екатерининского парков, столь дорогих сердцу «Царскосельской Музы».
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Пушкине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Добрый день! Меня зовут Евгения. Я живу в Ленинградской области, в посёлке Саблино. Нежно люблю Петербург, его пригороды, историю, люблю людей и интересные истории про людей. Работаю экскурсоводом в Гатчинском дворце. Также провожу экскурсии по Саблино, городу Пушкину и Карельскому перешейку. Буду очень рада знакомству!
