Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина
Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
27 фев в 09:30
28 фев в 09:30
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По блистательному Царскому Селу - с историком
Увидеть город в контексте эпох через захватывающее погружение в прошлое
Начало: У Екатерининского дворца
28 фев в 10:00
1 мар в 10:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Царское Село Анны Ахматовой
Маршрут по местам, оставшимся в судьбе поэтессы и стихах
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 10:00
27 фев в 10:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
