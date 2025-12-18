«Царскосельский душегуб снова вышел на охоту!» — такими заголовками пестрили сегодня утром столичные газеты. Накануне у Большого дворца нашли тело мужчины, одетого по последней моде. Он был заколот точным ударом в грудь.
Денег и документов при нём не обнаружили, в кармане брюк лежали неизвестные семена, а руки убитого были в царапинах и земле. Вы готовы найти преступника?
Описание квеста
Серийный убийца в Царском Селе?!
Местные жители ещё помнят события прошлых лет, когда каждые три недели находили жертву, убитую одним точным ударом в грудь. Преступника тогда не нашли. Вам предстоит расследовать новое убийство. Но будьте осторожны при поиске улик и не привлекайте излишнего внимания — нельзя причинять неудобство высочайшим особам, которые здесь отдыхают.
Маршрут квеста
Садовая улица — дом Карамзина — евангелическо-лютеранская церковь Воскресения Христова — Набережная улица — ратуша — дворцовый госпиталь (больница №38 им. Семашко), дом Кокоревых — дом Волгиной — усадьба Раевского —
городовое управление — каретник-гараж Царскосельской пожарной части — дом Стеткевич — тюрьма-склад
Кому подойдёт квест
- тем, кто устал от привычных видов Царского Села
- кому интересны соседние с туристическими улицы, где ещё можно дотронуться до истории, а не до её реконструкции
- кто любит внимательно рассматривать детали и подмечать нюансы
Организационные детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и в любое время выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования. Для прохождения нужен стабильный интернет
- Достаточно одного телефона на группу. Если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Садовой улице в г. Пушкин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Пушкине
Провела экскурсии для 3582 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
