Экскурсии для студентов в Пушкине

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Пушкине, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Волшебство Царского Села
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:30
1800 ₽ за человека
Прогулка по улицам Пушкина
Пешая
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина: исторические здания и интересные факты
Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
10 сен в 09:30
11 сен в 09:30
3900 ₽ за всё до 2 чел.
Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский
Увидеть и сравнить две жемчужины одной императорской резиденции в Пушкине
Начало: У входа в Екатерининский парк
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
5 сен в 14:00
2300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 августа 2025
    Прогулка по улицам Пушкина
    Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала, что в школе не освещалось. Город красивый, посмотреть обязательно нужно.
    Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала, что в школе не освещалось. Город красивый, посмотреть обязательно нужно.
  • А
    Алексей
    11 мая 2025
    Прогулка по улицам Пушкина
    Экскурсовод очень емко и подробно рассказывает о городе. Очень интересный маршрут. Рекомендую
  • О
    Ольга
    14 ноября 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Мы были на машине, поэтому много чего удалось посмотреть и при этом не замерзнуть. Информации Марина дает очень много, все
    читать дальше

    интересно. Но такой формат - на машине - оказался не очень удобен моему мужу, потому что он был за рулем и всё, что говорила Марина в процессе езды, он прослушал, так как отвлекался на незнакомую дорогу.

  • Е
    Екатерина
    31 августа 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Марина - прекрасный экскурсовод, обладающим огромным количеством знаний и интересных фактов. Было очень познавательно и интересно, спасибо ❤️
  • П
    Пётр
    23 августа 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Спасибо огромное очень поноравилось узнал много нового и интересного
  • С
    София
    23 августа 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Спасибо Марине за прогулку. Мы действительно просто гуляли, но при этом нам рассказывали о городе, о его жителях как знаменитых,
    читать дальше

    так и простых, как исторических, так и современных. Даже о местных пернатых, которых мы встречали по пути. Обязательно прогуляйтесь с Мариной. Это отдых от дворцов и помпезности. Милая тёплая атмосфера. Спасибо.

  • Г
    Галя
    7 августа 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Эта экскурсия для тех, кто в Пушкин приехал не в первый раз, кто знаком с дворцами и парками, но хочет узнать что-то новое о Царском Селе.
  • Л
    Лариса
    2 августа 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    В прошлом году экскурсия всем участникам так понравилась, что в этот раз я привела других друзей. И не только они очень довольны, но и я с удовольствием освежила в памяти информацию о замечательном городке. Спасибо, Марина!
  • С
    Светлана
    15 июля 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Отличная экскурсия по городу, с посещением основных достопримечательностей. Много интересной информации по истории города, о его знаменитых жителях.
  • M
    Mariia
    12 июля 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Экскурсия очень понравилась, материал интересный, обстоятельная манера повествования. Гид помог сориентироваться в городе, найти интересные места для самостоятельной прогулки.
  • О
    Ольга
    7 июля 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Марина очень душевный человек, милый, контактный. Много знает, ваша беседа может быть любой глубины, в зависимости от вашей потребности в знаниях) Большое спасибо, было действительно интересно!
  • К
    Константин
    28 апреля 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Марина хорошо владеет материалом об истории Пушкина, зданиях, улицах, известных людях и т. д. и может рассказывать часами! Так что смело бронируйте и пополняйте багаж знаний!
  • С
    Светлана
    12 марта 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Марина квалифицированный гид. Чудесный человек. Прекрасный рассказчик. Хорошо знает историю. Экскурсия была увлекательная и познавательная. Активно рекомендую пользоваться услугами Марины!!!
  • А
    Альберт
    11 марта 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Мы с женой часто бываем в Пушкине, но это всегда дворцы и парки. Очень хотели экскурсию именно по самому городу.
    Марина
    читать дальше

    блестяще провела экскурсию по городу, рассказала много интересных и неизвестных нам фактов и историй. Марина превосходный рассказчик, легко оперирует имнами, эпохами, событиями. Получилось, что вместо пешеходной экскурсии, как планировалаось Мы смогли с Мариной на нашей машимне посетить те места, куда бы пешком за время экскурии добраться бы не удалось.
    Я очень рекомендую Марину как гида и ее экскурсии в Пушкине.

  • И
    Инесса
    1 сентября 2023
    Прогулка по улицам Пушкина
    Великолепная прогулка с замечательным гидом Мариной по прекрасному Царскому Селу! Маршрут разработан так, что экскурсия охватывает все интересные и значимые
    читать дальше

    здания города, но при этом три часа пролетают совершенно незаметно. У Марины - прекрасная речь профессионала, а подача материала изобилует занятными подробностями, которые позволяют слушателю запомнить большое количество фактов и полностью погрузиться в историю… одна из лучших экскурсий по городу, настоятельно рекомендую гостям и жителям Санкт-Петербурга!!!:)

  • E
    Ekaterina
    1 сентября 2023
    Прогулка по улицам Пушкина
    Честно признаюсь, многого не ждала, так как я историк искусства и петербурженка, но так как недавно переехала в Пушкин, хотелось
    читать дальше

    узнать о нем немного глубже и не с точки зрения стандартной экскурсии по дворцам и паркам. Как раз здесь предлагается прогулка по улицам города. Марина превзошла все ожидания и я осталась в полном восторге! З+ часа грамотного, структурированной рассказа(15000 шагов, будьте готовы), все по делу, «без воды» но и не нудно (много фактов и забавных историй), обширный маршрут. К тому же Марина -специалист по творчеству архитектора Данини, который мне также был очень интересен и она всегда готова как ответить на вопросы, так и уйти от стандартного плана и глубже погрузиться в тему, если она вас особенно заинтересовала. Я уже посоветовала эту прогулку своим друзьям, которые тоже здесь живут. Очень рекомендую!

    Честно признаюсь, многого не ждала, так как я историк искусства и петербурженка, но так как недавноЧестно признаюсь, многого не ждала, так как я историк искусства и петербурженка, но так как недавноЧестно признаюсь, многого не ждала, так как я историк искусства и петербурженка, но так как недавноЧестно признаюсь, многого не ждала, так как я историк искусства и петербурженка, но так как недавноЧестно признаюсь, многого не ждала, так как я историк искусства и петербурженка, но так как недавно
  • V
    Vita
    12 июля 2023
    Прогулка по улицам Пушкина
    Экскурсия отличная. Гид Марина рассказала много интересного про Царское село, и про Санкт Петербург. Рекомендую
  • Е
    Елена
    6 мая 2023
    Прогулка по улицам Пушкина
    Нам очень понравился экскурсовод. Подробно, обстоятельно, доходчиво для одиннадцатилетнего ребёнка. Увлекательная получилась экскурсия.
  • Л
    Лариса
    14 ноября 2022
    Прогулка по улицам Пушкина
    Прекрасная экскурсия! Даже люди, живущие в Пушкине уже несколько лет, открыли для себя очень много нового и интересного. Еще раз большое спасибо, Марина!
  • Н
    Наталья
    10 августа 2022
    Прогулка по улицам Пушкина
    Благодарим Марину за насыщенную, познавательную экскурсию. Много нового и интересного узнали о истории города. Увлекательный рассказ и сам маршрут. От души Благодарим!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волшебство Царского Села
  2. Прогулка по улицам Пушкина
  3. Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Екатерининский парк
  2. Самое главное
  3. Александровский парк
  4. Царскосельский лицей
  5. Александровский дворец
  6. Адмиралтейство
  7. Екатерининский дворец
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в августе 2025
Сейчас в Пушкине в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 3900. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Пушкине для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями