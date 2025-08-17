читать дальше

узнать о нем немного глубже и не с точки зрения стандартной экскурсии по дворцам и паркам. Как раз здесь предлагается прогулка по улицам города. Марина превзошла все ожидания и я осталась в полном восторге! З+ часа грамотного, структурированной рассказа(15000 шагов, будьте готовы), все по делу, «без воды» но и не нудно (много фактов и забавных историй), обширный маршрут. К тому же Марина -специалист по творчеству архитектора Данини, который мне также был очень интересен и она всегда готова как ответить на вопросы, так и уйти от стандартного плана и глубже погрузиться в тему, если она вас особенно заинтересовала. Я уже посоветовала эту прогулку своим друзьям, которые тоже здесь живут. Очень рекомендую!