K Ksenia Экскурсия-квест в Царском Селе Экскурсия очень понравилось, энергично и нескучно.

А Александра Экскурсия-квест в Царском Селе Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Ребенку было очень интересно!

Д Денис Экскурсия-квест в Царском Селе Очень интересно, познавательно. Прекрасная подача материала. Были с детьми, детям очень понравилось

П Полина Экскурсия-квест в Царском Селе читать дальше детям 7 и 10 лет, очень много узнали интересной информации. Людмила смогла заинтересовать и держать внимание всю экскурсию. В конце дети нашли клад, чему были безумно рады. Буду рекомендовать Людмилу всем свои знакомым.

Мы замечательно провели время! Спасибо, Людмила, за Ваш труд! Людмила настоящий профессионал в своей работе, такой интересной экскурсии у нас еще никогда не было. Интересно было и нам и

C Chris Экскурсия-квест в Царском Селе Fantastik guided tur. Kan anbefale alle ar tage denne tur. Var god fortæller og børbene var helt opslugt.

Фантастическая экскурсия. Рекомендую всем. Он был прекрасным рассказчиком, и дети были полностью поглощены.

Я Яна Экскурсия-квест в Царском Селе Очень понравилась экскурсия с Гульнарой! Спасибо большое!

М Михаил Экскурсия-квест в Царском Селе Замечательная программа-квест, которая подойдет и детям, и взрослым. Такой оригинальный формат экскурсии позволяет легко запомнить полученную информацию и крепко удерживать внимание даже маленьких слушателей.

Е Елена Экскурсия-квест в Царском Селе Нам очень понравилось! Дети в восторге! Спасибо за организацию!!! Много новой информации, все очень интересно и познавательно. Рекомендуем!!!

Т Татьяна Экскурсия-квест в Царском Селе Чудесная, информативная и веселая экскурсия с прекрасной и стильной Гульнарой! нас было 6 чел, все в восторге! Рекомендуем!

З Злата Экскурсия-квест в Царском Селе Огромное спасибо Людмиле за квест. Шилопопистая дочка 8 лет на 2 часа была занята разгадыванием заданий и расширяла свой кругозор интересной информацией о Царском селе, дворцах, архитекторах и статуях в парке. Прогулка удалась на 100 процентов.

о ольга Экскурсия-квест в Царском Селе читать дальше с друзьями до сих пор вспоминаем Вашу замечательную экскурсию и смело могу заявить, что она была лучшей не только из тех экскурсий, которые мы заказывали на Tripster! Желаем Вам здоровья и неиссякаемой энергии! Дарите положительные эмоции, знание и Вашу доброту!!! Лучше поздно, чем никогда))) Спустя почти год пишу этот отзыв о нашем замечательном экскурсоводе Людмиле Петровне! Спасибо Вам огромное! Мы

Е Елена Экскурсия-квест в Царском Селе Гульнара провела прекрасную экскурсию. Мы в восторге. Она развеяла слухи о том,что царское село это скучно! Ни капли! Решили вернуться осенью. Спасибо!

Е Елена Экскурсия-квест в Царском Селе читать дальше Спасибо большое Гульнаре за прогулку! Нам и с погодой повезло, и с экскурсией, и с гидом. Не скучно, информативно, прекрасно провели время! Спасибо большое за интересный формат🤗 В Пушкине были проездом, одним днём, специально искала экскурсию в игровой форме, чтобы детям было интересно. Нам все очень понравилось!

А Анастасия Экскурсия-квест в Царском Селе читать дальше то, что в тот день это уже была третья (!) по счету экскурсия🙈. Гульнара смогла заинтересовать и два часа пролетели незаметно в поисках клада🤩 Ну и родители (мы) прогулялись с огромным удовольствием, узнавая новое и новое с каждым шагом пути.

Отличная атмосфера семейной познавательной прогулки.

Рекомендуем. Не пожалеете😃 Для нас квест провела Гульнара. Дети (15 и 7 лет) с интересом участвовали, вместе, с увлечением! И это несмотря на

А Анна Экскурсия-квест в Царском Селе читать дальше в восторге. Людмила с такой душой, энтузиазмом ее проводит. Профессионал с большой буквы. Сумела найти подход ко всем детям. Кто едет в Царское село с детьми - 100% необходимо попасть именно к Людмиле. Самая лучшая детская экскурсия. Рекомендуем всем. У нас была группа из 5 детей: от 3 до 9 лет. Все были

O Olga Экскурсия-квест в Царском Селе читать дальше удовольствием проходили квест) Приятный сюрприз- сладкий приз и подарок в окончании- неожиданно)) Я, человек, достаточно давно пользующийся данным приложением, оцениваю эту экскурсию очень высоко! Рекомендую, однозначно! 👍 Очень и очень интересная экскурсия!!! Гульнара- потрясающе интересная личность! Знающий и заинтересованный экскурсовод! Наши дети (подростки!) вовлеклись в экскурсию, с

М Мария Экскурсия-квест в Царском Селе Потрясающий квест! Интересно и взрослым, и детям. Экскурсовод Гульнара очень подробно и доступно познакомила с Царским селом, Екатеринском парком. Нам очень понравилось!

О Олеся Экскурсия-квест в Царском Селе Экскурсия для класса. Ставлю оценку по отзывам родителей, присутствующих на экскурсии. По итогам 2-х дней экскурсионных дней - неплохо, познавательно, но не лучшее, что было. Для детей прекрасно, но группа должна быть менее 10 человек.

М Максим Экскурсия-квест в Царском Селе Увлекательный квест по Екатериненскому парку и ближайшим улочкам Пушкина! Для детей интересные задания и познавательная информация. 🌸