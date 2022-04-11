Красота и величие Кавказа в полной мере можно ощутить в Чегемском ущелье: бурные водопады, горные реки и каньоны, древнее Городище и развалины храмов, Греческая лестница и пещеры. Возможно, именно здесь побывал Ясон с Аргонавтами в своем путешествии за Золотым руном. В ходе экскурсии мы познакомимся с семейным бытом горцев, их традициями и обрядами.

Нас ждут знаменитые термальные источники “Гедуко” с развлечениями для всей семьи, спортивной площадкой, водными аттракционами, отдельной зоной для самых маленьких и кафе на территории комплекса.

Термальные воды кишпекского источника обладают обезболивающими и противовоспалительными свойствами, показаны при заболеваниях нервной системы, проблемах с сосудами и опорно-двигательным аппаратом.

Важная информация: На территории Кабардино-Балкарской Республики введены следующие ограничения:

- соблюдение масочного режима при посещении общественных мест, мест массового скопления.

- Наличие QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации COVID-19 или справок о перенесенном в течении последних 6-ти месяцев заболевании при посещении объектов питания и мест массового скопления.

При отсутствии справки или QR-кода, необходимо предъявить результат ПЦР-исследования на COVID-19