Чегемские водопады и термальные источники «Гедуко»

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

При себе необходимо иметь удобную одежду и обувь, купальные принадлежности.
Чегемские водопады и термальные источники «Гедуко»
Чегемские водопады и термальные источники «Гедуко»
Чегемские водопады и термальные источники «Гедуко»
Чегемские водопады и термальные источники «Гедуко»

Что вас ожидает 🤩

  • Чегемское ущелье
  • Греческая лестница
  • Греческие пещеры
  • Термальные источники «Гедуко»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Красота и величие Кавказа в полной мере можно ощутить в Чегемском ущелье: бурные водопады, горные реки и каньоны, древнее Городище и развалины храмов, Греческая лестница и пещеры. Возможно, именно здесь побывал Ясон с Аргонавтами в своем путешествии за Золотым руном. В ходе экскурсии мы познакомимся с семейным бытом горцев, их традициями и обрядами.

Нас ждут знаменитые термальные источники “Гедуко” с развлечениями для всей семьи, спортивной площадкой, водными аттракционами, отдельной зоной для самых маленьких и кафе на территории комплекса.

Термальные воды кишпекского источника обладают обезболивающими и противовоспалительными свойствами, показаны при заболеваниях нервной системы, проблемах с сосудами и опорно-двигательным аппаратом.

Важная информация: На территории Кабардино-Балкарской Республики введены следующие ограничения:
- соблюдение масочного режима при посещении общественных мест, мест массового скопления.
- Наличие QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации COVID-19 или справок о перенесенном в течении последних 6-ти месяцев заболевании при посещении объектов питания и мест массового скопления.
При отсутствии справки или QR-кода, необходимо предъявить результат ПЦР-исследования на COVID-19

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Купание в термальных источниках - 250 руб
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 13:20
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 13:20

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