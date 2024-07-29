Отправимся в край горных ущелий — Кабардино-Балкарию. Суровая теснина, куда редко проникает солнце, и живописные водопады встретят вас в Чегемском ущелье. Мы проедем вдоль горной реки до Города мёртвых и

боевой башни, затем по серпантину поднимемся на Актопрак, где сделаем несколько остановок с прекрасными видами на высоте 2000 м. Минуя перевал, попадём в Баксанское ущелье к озеру Гижгит. При желании отдохнём на горячих источниках и полетаем на параплане.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога из Пятигорска в горы (1 час)

Вы увидите горы-локалиты во главе с Бештау, озеро Тамбукан, где добывают лечебную грязь, в ясную погоду — Эльбрус. Мы расскажем много интересного про здешние края: как образовались горы и откуда взялась лечебная грязь в озере, чем ущелье отличается от теснины, почему балкарцы покинули перевал Актопрак, а в озере Гижгит нельзя купаться.

Чегемское ущелье

Едем вдоль горной речки меж скал — и вот, Малый Чегемский водопад. Cловно струя из горлышка бутылки, он «падает» с высоты 30 м. Затем проследуем в теснину. Здесь вы прогуляетесь пешком у отвесных стен ущелья. Солнце попадает сюда всего на несколько часов — мы застанем этот момент. Пройдя изгибы ущелья, вы увидите Главные Чегемские водопады, ниспадающие тонкими нитями. Зимой они превращаются в голубую ледяную стену.

Город мёртвых

Мы проедем вдоль горной реки вверх по ущелью и попадём в селение Эль-Тюбю. Прогуляемся к средневековым склепам и прекрасным видам скалистого хребта. Посмотрим на оборонительную башню местного князя Балкарукова и вы услышите его романтическую историю. Сходим к дому местного поэта Кайсына Кулиева и увидим, как жили горцы более ста лет назад. Здесь же находится небольшой музей и проект «Книга в камне».

При желании за отдельную плату вы сможете полетать на параплане с эффектными видами на Чегемское ущелье и снежные пики Кавказа. В этом случае поездка увеличится на 1,5 часа.

Перевал Актопрак

По серпантину мы поднимаемся наверх, на Актопрак, чтобы пересечь горную цепь, разделяющую два ущелья — Чегемское и Баксанское. Справа от нас — отвесные гранитные скалы медного цвета, слева на горизонте — снежные пики Главного Кавказского хребта, кругом — бескрайние просторы и альпийские луга. Мы сделаем несколько остановок, в том числе на пиковой высоте 2000 метров: вы насладитесь видами и сделаете эффектные фото. Отдельного внимания заслуживают удивительное образование в скале «Горные ворота».

Баксанское ущелье и Гижгит

Спускаемся в Баксанское ущелье мимо пасек местных пчеловодов, чьи пчёлы собирают в горах мёд — вы сможете купить его по лучшим ценам. Пересечём Баксанское ущелье, чтобы попасть к озеру Гижгит. Доберёмся до верхней смотровой площадки с лучшим видом на озеро и окружающие горы.

При желании и за дополнительную плату включим в маршрут термальный комплекс Гедуко, в бассейнах которого вы отдохнёте после насыщенного дня. В этом случае поездка увеличится на 1,5 часа.

Организационные детали

Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске и по окончании привезём обратно

Поедем на комфортабельных внедорожниках. С радостью возьмём на борт юных путешественников (есть все детские кресла)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)