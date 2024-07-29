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К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)

Увидеть всё в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Отправимся в край горных ущелий — Кабардино-Балкарию. Суровая теснина, куда редко проникает солнце, и живописные водопады встретят вас в Чегемском ущелье. Мы проедем вдоль горной реки до Города мёртвых и
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боевой башни, затем по серпантину поднимемся на Актопрак, где сделаем несколько остановок с прекрасными видами на высоте 2000 м. Минуя перевал, попадём в Баксанское ущелье к озеру Гижгит. При желании отдохнём на горячих источниках и полетаем на параплане.

5
1 отзыв
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)

Описание экскурсии

Дорога из Пятигорска в горы (1 час)

Вы увидите горы-локалиты во главе с Бештау, озеро Тамбукан, где добывают лечебную грязь, в ясную погоду — Эльбрус. Мы расскажем много интересного про здешние края: как образовались горы и откуда взялась лечебная грязь в озере, чем ущелье отличается от теснины, почему балкарцы покинули перевал Актопрак, а в озере Гижгит нельзя купаться.

Чегемское ущелье

Едем вдоль горной речки меж скал — и вот, Малый Чегемский водопад. Cловно струя из горлышка бутылки, он «падает» с высоты 30 м. Затем проследуем в теснину. Здесь вы прогуляетесь пешком у отвесных стен ущелья. Солнце попадает сюда всего на несколько часов — мы застанем этот момент. Пройдя изгибы ущелья, вы увидите Главные Чегемские водопады, ниспадающие тонкими нитями. Зимой они превращаются в голубую ледяную стену.

Город мёртвых

Мы проедем вдоль горной реки вверх по ущелью и попадём в селение Эль-Тюбю. Прогуляемся к средневековым склепам и прекрасным видам скалистого хребта. Посмотрим на оборонительную башню местного князя Балкарукова и вы услышите его романтическую историю. Сходим к дому местного поэта Кайсына Кулиева и увидим, как жили горцы более ста лет назад. Здесь же находится небольшой музей и проект «Книга в камне».

При желании за отдельную плату вы сможете полетать на параплане с эффектными видами на Чегемское ущелье и снежные пики Кавказа. В этом случае поездка увеличится на 1,5 часа.

Перевал Актопрак

По серпантину мы поднимаемся наверх, на Актопрак, чтобы пересечь горную цепь, разделяющую два ущелья — Чегемское и Баксанское. Справа от нас — отвесные гранитные скалы медного цвета, слева на горизонте — снежные пики Главного Кавказского хребта, кругом — бескрайние просторы и альпийские луга. Мы сделаем несколько остановок, в том числе на пиковой высоте 2000 метров: вы насладитесь видами и сделаете эффектные фото. Отдельного внимания заслуживают удивительное образование в скале «Горные ворота».

Баксанское ущелье и Гижгит

Спускаемся в Баксанское ущелье мимо пасек местных пчеловодов, чьи пчёлы собирают в горах мёд — вы сможете купить его по лучшим ценам. Пересечём Баксанское ущелье, чтобы попасть к озеру Гижгит. Доберёмся до верхней смотровой площадки с лучшим видом на озеро и окружающие горы.

При желании и за дополнительную плату включим в маршрут термальный комплекс Гедуко, в бассейнах которого вы отдохнёте после насыщенного дня. В этом случае поездка увеличится на 1,5 часа.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске и по окончании привезём обратно
  • Поедем на комфортабельных внедорожниках. С радостью возьмём на борт юных путешественников (есть все детские кресла)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед в кафе
  • При включении термальных источников Гедуко в маршрут стоимость экскурсии увеличится на 1500 ₽. Вход в комплекс: 500 ₽ за чел. /час.
  • Полёт на параплане: 9000 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1953 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по
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Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Спасибо огромное за отличный маршрут! Гид Максим учел все просьбы и ориентировался на наши интересы. Спасибо огромное!
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