Вы познакомитесь с традиционной кавказской кухней в небольшом грузинском ресторане.
У вас будет возможность продегустировать пхали, различные виды сыров, рулетики, хачапури, хинкали, мясные блюда… Также вы попробуете два сорта кавказского вина, а тем, кто не пьёт, предложат домашний лимонад с кусочками фруктов.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? На данной дегустации мы познакомим гостей с традиционными блюдами кавказской кухни в атмосфере небольшого грузинского ресторана. Попробуем такие блюда как пхали, сыры Кавказа с зеленью, рулетики с баклажаном и сыром сулугуни, хачапури, хинкали жареные и варёные, мангальные блюда со свининой, курицей — и не только. И, конечно же, вы продегустируете два сорта настоящего кавказского вина и настоящий домашний лимонад с кусочками спелых фруктов. В процессе дегустации поговорим про традиции застолья, тосты и обычаи. Важная информация:
- Дегустация в группе от 4-х до 19-ти человек проводится в общем зале, от 20-ти до 25-ти человек — в винном погребе.
- Экскурсия подходит взрослым и детям 10+ и всем, кто любит вкусно поесть и весело провести время.
Ежедневно в 12:00 и в 14:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точный адрес вы узнаете после бронирования
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00 и в 14:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- К месту дегустации вам нужно добраться самостоятельно (заведение расположено в центре города)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
