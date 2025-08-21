Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вы познакомитесь с традиционной кавказской кухней в небольшом грузинском ресторане.



У вас будет возможность продегустировать пхали, различные виды сыров, рулетики, хачапури, хинкали, мясные блюда… Также вы попробуете два сорта кавказского вина, а тем, кто не пьёт, предложат домашний лимонад с кусочками фруктов.