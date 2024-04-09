6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Убедиться, что Кавказ - это не только шашлык, хычины и домашнее вино
Начало: В Пятигорске
«кофе или чай, водаДополнительно можно будет подобрать к сету вино»
Завтра в 12:00
7 дек в 12:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Дегустация традиционных кавказских блюд
Начало: Точный адрес вы узнаете после бронирования
«Дегустация в группе от 4-х до 19-ти человек проводится в общем зале, от 20-ти до 25-ти человек — в винном погребе»
Расписание: В понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00 и в 14:00. В пятницу и субботу в 12:00.
7 дек в 12:00
8 дек в 12:00
3 600₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска
Попробовать блюда грузинской кухни в уютном ресторане и узнать о гастрономических традициях региона
Начало: В центре Пятигорска
«Гид также расскажет о здании, в котором проводится дегустация, и особенностях хранения вин»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 14:00
Завтра в 12:00
7 дек в 12:00
3 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 апреля 2024Все отлично, продуманно и очень вкусно. Было бы таких мест побольше!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Винные туры»
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