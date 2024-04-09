Винные экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Пятигорске, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Убедиться, что Кавказ - это не только шашлык, хычины и домашнее вино
Начало: В Пятигорске
«кофе или чай, водаДополнительно можно будет подобрать к сету вино»
Завтра в 12:00
7 дек в 12:00
20 000 за всё до 5 чел.
Дегустация традиционных кавказских блюд
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Дегустация традиционных кавказских блюд
Начало: Точный адрес вы узнаете после бронирования
«Дегустация в группе от 4-х до 19-ти человек проводится в общем зале, от 20-ти до 25-ти человек — в винном погребе»
Расписание: В понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00 и в 14:00. В пятницу и субботу в 12:00.
7 дек в 12:00
8 дек в 12:00
3 600 за человека
Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска
Попробовать блюда грузинской кухни в уютном ресторане и узнать о гастрономических традициях региона
Начало: В центре Пятигорска
«Гид также расскажет о здании, в котором проводится дегустация, и особенностях хранения вин»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 14:00
Завтра в 12:00
7 дек в 12:00
3 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Винные туры»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
  2. Дегустация традиционных кавказских блюд
  3. Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Эльбрус
  3. Ущелья
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Эолова арфа
  8. Голубые озёра
  9. Голубые озера
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в декабре 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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