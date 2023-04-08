Убедиться, что Кавказ - это не только шашлык, хычины и домашнее вино
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Описание
Что вас ожидает
Открытия на сыроварне
Дегустация сыра, лекция от опытного сыровара и дегустационный сет от шеф-повара — как вам такое начало дня? Мы побываем на частной сыроварне в Пятигорске, которая уже не раз завоевывала награды всероссийских конкурсов. Вы проникнете в секреты сыроварения, а затем в прекрасном зале с панорамными окнами насладитесь блюдами от шефа.
В дегустационный сет войдут:
- 5 видов сыра от молодого до выдержанного
- пицца «Quarantaquattro Formaggi» (44 сыра)
- равиоли на выбор с мраморной говядиной и винно-трюфельным соусом или с местным соленым творогом, зеленым луком и соусом Тоскана
- тирамису с апельсиновым курдом
- кофе или чай, вода.
Дополнительно можно будет подобрать к сету вино.
К виноградникам!
Теперь держим путь за город: в идиллической горной долине нас встретят виноградники и частная винодельня. Я расскажу, что родник эту локацию с лучшими винодельнями Бордо, Пьемонта и Венето. А после экскурсии вы оцените 8 образцов местного вина — и жизнь прекрасна!
Неокавказская кухня
Возвращаемся в Пятигорск — прямиком в современный гастробар, где новые тренды кулинарии подружились с местным колоритом и традиционными продуктами. Вот это сочетание! Попробуем местные деликатесы и, конечно, обсудим увиденное и попробованное.
А на прощание я поделюсь с вами явками и паролями самых вкусных и интересных мест, которые не вошли в нашу программу. Чтобы вы сами смогли отправиться за новыми гастрооткрытиями!
Организационные детали
- Стартуем в 12-13 часов, чтобы успеть увидеть все самое красивое до темноты
- Начинаем у сыроварни (туда лучше доехать на такси из центра, пешком будет далековато), заканчиваем в центре Пятигорска
- Бронирование экскурсии возможно только после подтверждения гида, так как мне нужно будет связаться со всеми локациями и согласовать день и время нашего посещения
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включена организация и бронирование дегустаций, мое сопровождение и трансфер до винодельни и обратно
- Дегустации и питание оплачиваются отдельно:
— Сыроварня — 2500 рублей с человека
— Винодельня — 5000 рублей с группы до 5 человек
— Гастробар — ваш выбор по меню
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.