Готовы открыть утонченный мир кавказской гастрономии и гедонизма? Вместе мы разведаем самые изысканные и вкусные места в окрестностях Пятигорска. Вы познакомитесь с экспертами сыроварения, попробуете местные вина. А я дополню поездку рассказами о виноделии Кавказа и отдыхе аристократии на водах. Разумеется, без интриг никуда — одна история с кефиром чего стоит!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Открытия на сыроварне

Дегустация сыра, лекция от опытного сыровара и дегустационный сет от шеф-повара — как вам такое начало дня? Мы побываем на частной сыроварне в Пятигорске, которая уже не раз завоевывала награды всероссийских конкурсов. Вы проникнете в секреты сыроварения, а затем в прекрасном зале с панорамными окнами насладитесь блюдами от шефа.

В дегустационный сет войдут:

5 видов сыра от молодого до выдержанного

пицца «Quarantaquattro Formaggi» (44 сыра)

равиоли на выбор с мраморной говядиной и винно-трюфельным соусом или с местным соленым творогом, зеленым луком и соусом Тоскана

тирамису с апельсиновым курдом

кофе или чай, вода.

Дополнительно можно будет подобрать к сету вино.

К виноградникам!

Теперь держим путь за город: в идиллической горной долине нас встретят виноградники и частная винодельня. Я расскажу, что родник эту локацию с лучшими винодельнями Бордо, Пьемонта и Венето. А после экскурсии вы оцените 8 образцов местного вина — и жизнь прекрасна!

Неокавказская кухня

Возвращаемся в Пятигорск — прямиком в современный гастробар, где новые тренды кулинарии подружились с местным колоритом и традиционными продуктами. Вот это сочетание! Попробуем местные деликатесы и, конечно, обсудим увиденное и попробованное.

А на прощание я поделюсь с вами явками и паролями самых вкусных и интересных мест, которые не вошли в нашу программу. Чтобы вы сами смогли отправиться за новыми гастрооткрытиями!

Организационные детали

Стартуем в 12-13 часов, чтобы успеть увидеть все самое красивое до темноты

Начинаем у сыроварни (туда лучше доехать на такси из центра, пешком будет далековато), заканчиваем в центре Пятигорска

Бронирование экскурсии возможно только после подтверждения гида, так как мне нужно будет связаться со всеми локациями и согласовать день и время нашего посещения

Что входит в стоимость, а что — нет