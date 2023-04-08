Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню

Убедиться, что Кавказ - это не только шашлык, хычины и домашнее вино

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Готовы открыть утонченный мир кавказской гастрономии и гедонизма? Вместе мы разведаем самые изысканные и вкусные места в окрестностях Пятигорска. Вы познакомитесь с экспертами сыроварения, попробуете местные вина. А я дополню поездку рассказами о виноделии Кавказа и отдыхе аристократии на водах. Разумеется, без интриг никуда — одна история с кефиром чего стоит!
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Открытия на сыроварне

Дегустация сыра, лекция от опытного сыровара и дегустационный сет от шеф-повара — как вам такое начало дня? Мы побываем на частной сыроварне в Пятигорске, которая уже не раз завоевывала награды всероссийских конкурсов. Вы проникнете в секреты сыроварения, а затем в прекрасном зале с панорамными окнами насладитесь блюдами от шефа.
В дегустационный сет войдут:

  • 5 видов сыра от молодого до выдержанного
  • пицца «Quarantaquattro Formaggi» (44 сыра)
  • равиоли на выбор с мраморной говядиной и винно-трюфельным соусом или с местным соленым творогом, зеленым луком и соусом Тоскана
  • тирамису с апельсиновым курдом
  • кофе или чай, вода.
    Дополнительно можно будет подобрать к сету вино.

К виноградникам!

Теперь держим путь за город: в идиллической горной долине нас встретят виноградники и частная винодельня. Я расскажу, что родник эту локацию с лучшими винодельнями Бордо, Пьемонта и Венето. А после экскурсии вы оцените 8 образцов местного вина — и жизнь прекрасна!

Неокавказская кухня

Возвращаемся в Пятигорск — прямиком в современный гастробар, где новые тренды кулинарии подружились с местным колоритом и традиционными продуктами. Вот это сочетание! Попробуем местные деликатесы и, конечно, обсудим увиденное и попробованное.

А на прощание я поделюсь с вами явками и паролями самых вкусных и интересных мест, которые не вошли в нашу программу. Чтобы вы сами смогли отправиться за новыми гастрооткрытиями!

Организационные детали

  • Стартуем в 12-13 часов, чтобы успеть увидеть все самое красивое до темноты
  • Начинаем у сыроварни (туда лучше доехать на такси из центра, пешком будет далековато), заканчиваем в центре Пятигорска
  • Бронирование экскурсии возможно только после подтверждения гида, так как мне нужно будет связаться со всеми локациями и согласовать день и время нашего посещения

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включена организация и бронирование дегустаций, мое сопровождение и трансфер до винодельни и обратно
  • Дегустации и питание оплачиваются отдельно:
    — Сыроварня — 2500 рублей с человека
    — Винодельня — 5000 рублей с группы до 5 человек
    — Гастробар — ваш выбор по меню

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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