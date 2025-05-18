Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправляемся в невероятное путешествие по одной из самых живописных дорог Европы, которая приведёт нас в урочище Джилы-Су.



Вас ожидают три захватывающих водопада, величественный северный склон Эльбруса и скалы, словно сошедшие со страниц фильма «Аватар». А на плато Шатджатмаз вы сможете увидеть настоящие «зубы дракона». 5 1 отзыв

Михаил Ваш гид в Пятигорске Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-7 человек Когда Ежедневно в 07:00 3700 ₽ за человека

Описание экскурсии Мы отправимся в одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии — в урочище Джилы Су. Его название переводится как «теплая вода», так как здесь из-под земли бьют горячие источники целебной воды. Само урочище находится на северном склоне Эльбруса. Дорога туда признана одной из самых красивых в России. Вокруг источников из камней сооружены небольшие ванны. Вода обновляется довольно быстро, что позволяет купаться всем желающим. За сутки только из одного источника изливается более миллиона литров тёплого целебного нарзана температурой +25 °C. Из-за большой минерализации воды стены каменных ванн покрыты ярким охристым налётом. В Джилы-Су люди едут не только попить лечебной водички и принять нарзанные ванны. Туристов Впечатляют водопады — Султан, Каракая-су, Кызыл Су и Эмир. Хитом урочища считается водопад Султан высотой 40 метров. Если подняться по тропе выше водопада, можно полюбоваться отличной панорамой двуглавого Эльбруса. Здесь находится необычное сооружение из камня, напоминающее древнюю обсерваторию. Ещё выше по течению реки Кызыл-Кол находится Серебряный источник. Вода в нём изливается только в определённый период — с середины июля до середины сентября. Всё остальное время он стоит сухим. Среди необычных природных достопримечательностей в окрестностях ущелья Джилы-Су стоит отметить гору Сирх. На восточном склоне этого спящего вулкана были найдены древние капища и наскальные рисунки первобытных людей, возраст которых превышает 3000 лет. Интересен пик Калицкого, который высится посреди замёрзшего озера Джикаульгенкёз. Его назвали в честь геолога, который работал в этих местах в 30-е годы прошлого века. Одинокая острая скала выглядит совершенно инородным телом. Важная информация: Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Обязательно возьмите с собой документы, удостоверяющие личность.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Урочище Джилы-Су и три водопада

Плато Шатджатмаз

Скалы Аватары

Смотровые площадки с видом на Эльбрус

Долина Нарзанов Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Проход в парк Долина Нарзанов - 150 руб. /чел.

Экосбор - 100 руб. /чел.

Место начала и завершения? Место вашего проживания Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 07:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Важная информация Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде Обязательно возьмите с собой документы, удостоверяющие личность

Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.