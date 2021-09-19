Что вас ожидает

Плато Шаджатмаз, скалы Аватары и долина Нарзанов

Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками. Вы подниметесь на плато Шаджатмаз, увидите Кисловодскую горную астрономическую обсерваторию и оцените величественные «парящие» скалы с народным названием Аватары. Посетите курортный комплекс долина Нарзанов и попробуете минеральную воду, которую пили еще богатыри Нарты. А еще раскроете тайны горы Тузлук, где располагался языческий храм Солнца и горы Сирх.

Величественные водопады и лучшие виды на Эльбрус

Джилы-Су — известная на всю страну горная здравница. Вы узнаете, как возникло урочище и какие животные в нем обитают. Продегустируете разные виды теплой целебной воды и посетите три водопада, стекающих с ледников Эльбруса: 40-метровый Султан, недосягаемый Эмир и мощный Каракая-Су. В хорошую погоду также побываете на поляне Эммануэля, где альпинисты готовятся к подъему на северный склон Эльбруса.

Организационные детали