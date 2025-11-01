Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками. Вы подниметесь на плато Шаджатмаз, увидите Кисловодскую горную астрономическую обсерваторию и оцените величественные «парящие» скалы с народным названием Аватары. Посетите курортный комплекс Долина нарзанов и попробуете минеральную воду, которую пили ещё богатыри Нарты. А ещё раскроете тайны горы Тузлук, где располагался языческий храм Солнца и горы Сирх.
Величественные водопады и лучшие виды на Эльбрус
Джилы-Су — известная на всю страну горная здравница. Вы узнаете, как возникло урочище и какие животные в нём обитают. Продегустируете разные виды тёплой целебной воды и посетите три водопада, стекающих с ледников Эльбруса: 40-метровый Султан, недосягаемый Эмир и мощный Каракая-Су. В хорошую погоду также побываете на поляне Эммануэля, где альпинисты готовятся к подъёму на северный склон Эльбруса.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортном внедорожнике UAZ PATRIOT либо другом свободном внедорожнике
Входные билеты не включены в стоимость: Джилы-Су — 100 ₽/чел.; экосбор — 300 ₽/чел., дети до 6 лет — бесплатно, Долина нарзанов — 200 ₽/чел., дети до 4 лет — бесплатно
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
С вами буду я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
4700 ₽
5 и более человек
26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3083 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так, читать дальшеуменьшить
как показали бы его друзьям и близким.
Наши гиды-водители обладают большим опытом внедорожного вождения и отлично знают местные традиции. В путешествиях с нами вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды, увидите фантастические панорамы гор, альпийские луга и водопады. Познакомитесь с кавказским гостеприимством и настоящей кухней региона.
Мы предлагаем разные форматы: от спокойных семейных поездок по главным достопримечательностям до выездов с кэйтерингом в горах и кухней от классных поваров. Если вы устали от городской суеты и готовы к приключениям с комфортом — Кавказ ждёт вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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2
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1
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С
Светлана
Отличная поездка, насыщенная программа. Увидели, все что планировали. Организатор учел все наши пожелания. Непередаваемые ощущения и эмоции.
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А
Антон
Экскурсия супер! Гид Владимир отличный! Места и виды шикарные, это невозможно описать, нужно обязательно ехать и смотреть!
+2
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С
Светлана
Восхищены великолепно организованной Сергеем поездкой на Джилы-Су. На протяжении всего маршрута Сергей рассказывал историю края,археологические исследования по теме поездки. Останавливался на обзорных площадках с наиболее красивыми панорамами. Кроме того Сергей -профессиональный водитель,который приложил все усилия,чтобы поездка была комфортной. Наилучшие рекомендации гиду.
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Евгений
Как обычно, решили проветриться в 22:00 суббота, тут же связались,забронировали. На утро машина вовремя и приятная неожиданность - машина лучше, чем ожидали. Водитель опытный и приятный собеседник. Интересный гид и знание местности оставили неизгладимое впечатление. Рекомендую!
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Н
Наталья
Потрясающая поездка. И с точки зрения видов природы и интересного рассказа. У нас были небольшие опасения по поводу УАЗа, но машина действительно оказалась достойной. А водитель настоящий профи. Рекомендую!
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