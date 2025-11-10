Готовы покорить площадки с превосходным видом на Эльбрус — плато Бермамыт и урочище Джилы-Су? Чтобы вы по максимуму насладились горными панорамами, мы составили необычный маршрут и продумали его до мелочей.
В поездке по историческим серпантинам Военно-Грузинской дороги вас ждут легенды Бандитских скал, настоящая «сокровищница Солнца» и прогулка нетуристическими тропами сквозь ущелья и альпийские луга.
Описание экскурсии
Часть 1 — видовой маршрут к Джилы-Су
- Плато Шатджатмаз. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамами Эльбруса и Кавказского хребта.
- Бандитские скалы. Горные вершины ущелья Харбас интересны не только своей формой. Мы расскажем их захватывающую историю, уходящую во времена гражданской войны.
- «Скалы Аватара». На высоте 2080 метров над уровнем моря вы попадёте в настоящую Пандору: перед вами предстанут «парящие» скалы, окружённые густым берёзово-сосновым лесом. А в кафе поблизости вы сможете перекусить и отдохнуть от дороги.
- Урочище Джилы-Су. Место славится термальными и минеральными источниками. По желанию вы можете даже набрать воды с собой! На подходе к источникам живут суслики, а чуть повыше застыли причудливые скалы «Зубы дракона» — яркий пример известных в геологии эоловых процессов — выветривания.
- Водопад Султан-Су. Недалеко от источников вы увидите один из самых мощных водопадов урочища, высота падения воды ~40 метров.
- Водопад Кызыл-Су. Также в программе «Вода красных скал», окрашенных железистым нарзаном.
- Водопад Каракая-Су. В ущелье реки Малки вы посетите ещё один мощный водопад «Вода черных скал». Путь к нему — отдельный увлекательный маршрут по склонам ущелья с переходом через бурлящую горную реку. К водопаду можно подойти так близко, что в жару он освежит вас прохладными брызгами, а зимой — удивит закованными в лёд струями причудливой формы.
Часть 2 — по бездорожью к плато Бермамыт
- Из урочища Джилы-Су мы поднимемся по необыкновенной дороге, которую называют Бечасын.
- Как вариант, может проехать через древнее поселение Схауат, чтобы попробовать горный нарзан.
- По дороге вдоль обрыва немного пощекочем нервы, наблюдая, как иной раз колесо проходит в метре от пропасти.
- И вот перед нами плато Бермамыт! Отсюда открывается один из лучших видов на Эльбрус и Кавказский хребет. Вы будете очарованы красотой гор, увидите древний амфитеатр и скалы «Два монаха», а также услышите историю и легенды этих мест.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
- Поездка проходит на специально подготовленном внедорожнике с соблюдением всех требований безопасности. К участию допускаются дети любого возраста.
- До договорённости экскурсию можно начать из Ессентуков или Пятигорска.
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию).
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин.
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям.
Дополнительные расходы
- Питание в проверенных кафе с местной кухней — 200-600 ₽ за чел.
- Экосбор при посещении Джилы-Су — 100 ₽ за чел.
- Обзорная площадка (скалы Аватары) — 150 ₽.
- Въезд в национальный парк — 200 ₽.
- Смотровая на горе Бермамыт — 100 ₽.
- Экосбор на водопадах — 100 ₽.
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 6072 туристов
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Н
Надежда
10 ноя 2025
Отличное путешествие и лучший гид! Много остановок в красивых местах, достаточно времени для наслаждения пейзажами и для фото. Места невероятно красивые. Увидели Эльбрус в лучах заката - от красоты дух захватывает))
А
Анна
1 окт 2025
Огромное спасибо всей команде, кто организовывает такие шикарные экскурсии!!!! Особая благодарность нашему водителю и гиду Мурату. (простите если неправильно написала) Это АС в своём деле. Именно с большой буквы. Локации
Круглова
24 сен 2025
Все понравилось
