Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе

4
4 отзыва
Виталий В.
Виталий В. – Гид из Пятигорска
Эльбрус — самая известная гора в России.

Ее высота составляет 5642 метра.

Многие альпинисты записывают эту вершину в свой топ-лист для восхождений.

Эльбрус привлекает и просто любителей гор ⛰️.

Я вам хочу показать самые красивые 🤩 места и самые красивые 🤩 пейзажи.

У нас будет один день, чтобы прочувствовать атмосферу свободы и насладиться чистым горным воздухом.
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Экскурсия

2 500 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе

Что вы увидите 🤩

  • Баксанское ущелье
  • г. Чегет
  • г. Эльбрус
  • пос. Терскол
  • пос. Азау
  • поляна Нарзанов
  • ст. Мир либо ст. Гарабаши
Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка.
Карачаевцы и Балкарцы живущие на склонах Эльбруса называют его МингиТау — вечная гора. Грузины зовут его Ялбузи — ледяная грива.
Эльбрус может Вас сломать, принять, сделать сильнее, полностью изменить вашу жизнь, забрать ее, подарить друзей или забрать их, важно одно — вы обязаны его увидеть!

Организационные моменты:

    Выезд из Пятигорска в 8.00 от Автовокзала
    Канатная дорога на г. Чегет (3000м. ) 10-12ч
    Канатная дорога на г. Эльбрус (3500-3750м) 11.30-15.30ч
    16.00 " поляна нарзанов"
    16.30 выезд обратно
    🚩 Начало: Автовокзал г. Пятигорск
    🏁 Место завершения: Автовокзал Пятигорска
    Что входит
    • Транспорт
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Билеты на канатные дороги (г. Чегет 900+1600 Эльбрус)
    • Питание 500 руб/чел
    • Оплата снегоходов (ратраков) 1000-2000 руб/чел
    • Оплата гостиниц 2500 за номер
    Важная информация
    Экипировку и состояние здоровья необходимо обсудить с гидом перед экскурсией
    Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
    Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
    Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
    Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
    Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
    Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
    Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
    Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
    Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
    Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
    Время проведения: по набору группы 4-8 человек
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Виталий В.
    Виталий В.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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