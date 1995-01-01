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Эльбрус - Чегет - Поляна нарзанов

Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Эльбрус - Чегет - Поляна нарзанов
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🎄На новый год!
  • 🔭Обзорная
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Эльбрус - Чегет - Поляна нарзанов
Эльбрус - Чегет - Поляна нарзанов

Что вы увидите

  • Гора "Чегет"
  • Поляна "Азау"
  • Гора "Эльбрус"
  • "Поляна нарзанов"
Эльбрус
Эльбрус – высочайшая вершина Кавказа, России и Европы.
Конечно, все вы слышали об одном из 7 чудес России – горе Эльбрус, наверняка многие его видели по ТВ или на фото. А каково это – побывать на склоне пятитысячника (высота Эльбруса 5642 м. н. у. м. )? Словно гигантский айсберг среди окружающих его заснеженных торосов, возвышается воспетая А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым Шат-Гора – владыка горного Кавказа.
Тысячи людей устремляются в Приэльбрусье не только за новыми впечатлениями – полюбоваться природой, но и за счастьем, т. к. Эльбрус – это самая загадочная и мистическая гора Кавказа. Не случайно многие знаменитые и великие властители и полководцы устремлялись к Эльбрусу, о чем свидетельствуют легенды и предания. Об этом и многом другом Вам расскажут высококвалифицированные экскурсоводы турфирмы «Машук».
Экскурсия на Эльбрус и в Приэльбрусье из Пятигорска самая высокогорная. Во время экскурсии 🧭 действительно может быть головокружение от высоты и нехватки кислорода, т. к. туристы при желании могут поднимаются на высоту около 4000 м над уровнем моря 🌊 экскурсия ⛳ рассчитана на весь день.
Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Все экскурсии сопровождают высококвалифицированные экскурсоводы Турфирмы «Машук»
Что не входит
  • Питание по программе.
  • Канатные дорогие:
  • <strong>гора Чегет:</strong>
  • 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) 950 руб. Детям скидки до 12 лет.
  • <strong>гора Эльбрус:</strong>
  • станция «Старый кругозор» и станция «Мир» (оплачивается сразу 2 уровня). 1050 руб.
  • Подъем на станцию «Гара Баши » 200 руб. /600 руб. (старая и новая канатная дорога) Детям скидки до 12 лет.
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» 50 руб.
Начало и место завершения
🚩 Пятигорск, пр-т Кирова, 26, Парк Цветник
Эльбрус - Чегет - Поляна нарзанов
Эльбрус - Чегет - Поляна нарзанов
Эльбрус - Чегет - Поляна нарзанов
Эльбрус - Чегет - Поляна нарзанов
Эльбрус - Чегет - Поляна нарзанов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Машук
Машук
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