Эльбрус

Эльбрус – высочайшая вершина Кавказа, России и Европы.

Конечно, все вы слышали об одном из 7 чудес России – горе Эльбрус, наверняка многие его видели по ТВ или на фото. А каково это – побывать на склоне пятитысячника (высота Эльбруса 5642 м. н. у. м. )? Словно гигантский айсберг среди окружающих его заснеженных торосов, возвышается воспетая А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым Шат-Гора – владыка горного Кавказа.

Тысячи людей устремляются в Приэльбрусье не только за новыми впечатлениями – полюбоваться природой, но и за счастьем, т. к. Эльбрус – это самая загадочная и мистическая гора Кавказа. Не случайно многие знаменитые и великие властители и полководцы устремлялись к Эльбрусу, о чем свидетельствуют легенды и предания. Об этом и многом другом Вам расскажут высококвалифицированные экскурсоводы турфирмы «Машук».

Экскурсия на Эльбрус и в Приэльбрусье из Пятигорска самая высокогорная. Во время экскурсии 🧭 действительно может быть головокружение от высоты и нехватки кислорода, т. к. туристы при желании могут поднимаются на высоту около 4000 м над уровнем моря 🌊 экскурсия ⛳ рассчитана на весь день.