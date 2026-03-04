Проедем через Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места. И покажем памятник первым покорителям Эльбруса.
Остановимся у прекрасного озера Гижгит с необыкновенной бирюзовой водой и песчаными пляжами — здесь всегда получаются великолепные фотографии.
Заглянем в Тырныауз — самый высокогорный город России. Вы узнаете, почему когда-то это место опустело, но перспективно для заселения в будущем.
Поднимемся на Эльбрус по канатной дороге. Вам откроется завораживающий вид на горы, альпийские луга и долины Северного Кавказа.
Посетим Поляну нарзанов — вы раскроете, почему земля здесь окрашена в красно-ржавый цвет. И попробуете известные с древних времён целебные воды.
Примерный тайминг
6:00–7:00 — сбор участников 9:00–10:00 — остановка на завтрак 11:30–12:00 — прибытие на озеро Гижгит 12:30–13:00 — подъём по канатной дороге с поляны Азау 15:00–15:30 — выезд 15:30–16:00 — прибытие на Поляну нарзанов 19:00–20:00 — возвращение в город
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser, УАЗ Patriot или другом подготовленном внедорожнике
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Подъём по канатной дороге на Эльбрусе — 2100 ₽ за чел.
Если канатная дорога на Эльбрусе не работает, можем заехать на Чегет — 1100 ₽ за чел.
Питание — 500-600 ₽
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алибек — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 298 туристов
Приветствую! Я Алибек, представитель дружной команды гидов на Северном Кавказе. Мы с гордостью рассказываем путешественникам о местных традициях, культуре и истории. Благодаря нашим экскурсиям вы сможете окунуться в атмосферу кавказского гостеприимства и полюбоваться потрясающими пейзажами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Дата посещения: 16 фев 2026
Наш гид был Артур. Все прошло отлично! Нас возили на комфортном автомобиле. Останавливали в разных местах, фотографировали. помогал Артур во всем. Интересно рассказывал экскурсионный материал. Спасибо!
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