Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Джилы-Су — сокровище Северного Кавказа! Влюбитесь в это место с первого взгляда, проезжая по одной из самых красивых дорог России, минуя величественные ущелья и
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание фото-прогулки
Нас с вами ожидает поездка в горы Кавказа на комфортабельном внедорожнике с профессиональным фотографом. Мы проедем по одной из самых красивых и живописных дорог России — дороге в урочище Джилы-Су. В поездке мы посетим несколько лучших локаций Кабардино-Балкарии. В нашем туре мы никуда не будем спешить, он пройдет размерено. У нас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться природой и приятно пообщаться. Вам не надо будет тратить время чтобы запечатлеть все вокруг на свой телефон. Вы будете наслаждаться красотой гор и любоваться прекрасными пейзажами. На протяжении всего пути я буду делать профессиональные фото в самых живописных локациях и на топовых смотровых площадках. Я с большим удовольствием запечатлю вас, ваши счастливые моменты и эмоции в фотоснимках, которые подарят вам прекрасные воспоминания на долгие годы. Что вас ждет:• Плато Шаджатмаз. Здесь 334 дня в году светит солнце, а количество ясных ночных часов более 1000. Поэтому на плато расположена Кисловодская высокогорная станция Института физики, которая ведёт астрономические наблюдения. Возле обсерватории мы насладимся прекрасными панорамными видами на Кавказский хребет и Эльбрус • «Скалы Аватара» — величественные «парящие» скалы с крутыми серпантинными спусками в несколько сотен метров • Урочище Джилы-Су — сокровищница водопадов и природных красот в самом сердце Кавказа • Водопад Каракая-Су. Мощный каскад, который красив как морозной зимой, так и жарким летом • Водопад Кызыл-Су — его название переводится как «красная вода», поскольку поток стекает по скале, которая имеет багряные включения, контрастирующие с основным оттенком горы • Водопад Султан-Су — прозрачный поток, срывающийся с 40-метровой высоты в мрачное ущелье. Каскад считается самым верхним по течению реки Малки • Смотровые площадки, с которых можно рассмотреть окрестности с разных сторон и оценть их красоту • Сама дорога с серпантинами и перевалами — прекрасная и живописная локация для фото. Важная информация:
- Формат поездки — фототур с лёгким рассказом о посещаемых местах.
- После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания 1 месяц.
- Максимальное количество путешественников — 5 человек, из них двое детей или двое людей ростом ниже 170 см. (из-за ограниченного пространства на 3-ем ряду сидений). При необходимости предоставляется детское кресло.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Шаджатмаз
- Скалы Аватара
- Урочище Джилы-Су
- Водопад Каракая-Су
- Водопад Кызыл-Су
- Водопад Султан-Су
- Смотровые площадки, с которых можно рассмотреть окрестности с разных сторон и оценть их красоту
- Сама дорога с серпантинами и перевалами
Что включено
- Услуги гида-фотографа
- Трансфер на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero
Что не входит в цену
- Экосбор в Джилы-Су - 100 ₽ за чел.
- Обед, перекусы и напитки
Место начала и завершения?
Обсуждается перед бронированим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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