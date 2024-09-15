Формат поездки — фототур с лёгким рассказом о посещаемых местах.

После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания 1 месяц.

Максимальное количество путешественников — 5 человек, из них двое детей или двое людей ростом ниже 170 см. (из-за ограниченного пространства на 3-ем ряду сидений). При необходимости предоставляется детское кресло.

Нас с вами ожидает поездка в горы Кавказа на комфортабельном внедорожнике с профессиональным фотографом. Мы проедем по одной из самых красивых и живописных дорог России — дороге в урочище Джилы-Су. В поездке мы посетим несколько лучших локаций Кабардино-Балкарии. В нашем туре мы никуда не будем спешить, он пройдет размерено. У нас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться природой и приятно пообщаться. Вам не надо будет тратить время чтобы запечатлеть все вокруг на свой телефон. Вы будете наслаждаться красотой гор и любоваться прекрасными пейзажами. На протяжении всего пути я буду делать профессиональные фото в самых живописных локациях и на топовых смотровых площадках. Я с большим удовольствием запечатлю вас, ваши счастливые моменты и эмоции в фотоснимках, которые подарят вам прекрасные воспоминания на долгие годы. Что вас ждет:• Плато Шаджатмаз. Здесь 334 дня в году светит солнце, а количество ясных ночных часов более 1000. Поэтому на плато расположена Кисловодская высокогорная станция Института физики, которая ведёт астрономические наблюдения. Возле обсерватории мы насладимся прекрасными панорамными видами на Кавказский хребет и Эльбрус • «Скалы Аватара» — величественные «парящие» скалы с крутыми серпантинными спусками в несколько сотен метров • Урочище Джилы-Су — сокровищница водопадов и природных красот в самом сердце Кавказа • Водопад Каракая-Су. Мощный каскад, который красив как морозной зимой, так и жарким летом • Водопад Кызыл-Су — его название переводится как «красная вода», поскольку поток стекает по скале, которая имеет багряные включения, контрастирующие с основным оттенком горы • Водопад Султан-Су — прозрачный поток, срывающийся с 40-метровой высоты в мрачное ущелье. Каскад считается самым верхним по течению реки Малки • Смотровые площадки, с которых можно рассмотреть окрестности с разных сторон и оценть их красоту • Сама дорога с серпантинами и перевалами — прекрасная и живописная локация для фото. Важная информация: