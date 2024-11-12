Поездка в горы Кавказа В путешествие отправимся на комфортабельном внедорожнике с профессиональным фотографом. Мы проедем по одной из самых живописных дорог Кавказа, посетим несколько лучших локаций Кабардино-Балкарии. На протяжении всего пути я буду делать профессиональные фото в самых живописных локациях и на топовых смотровых площадках. В нашем туре мы никуда не будем спешить, он пройдет размеренно. У нас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться природой и приятно пообщаться. На долгую память Вам не надо будет тратить время, чтобы фотографировать всё вокруг на свой телефон. Вы будете наслаждаться красотой гор и любоваться прекрасными пейзажами, а я с большим удовольствием запечатлею вас, ваши счастливые моменты и эмоции на фотоснимках, которые подарят вам прекрасные воспоминания на долгие годы. Что посетим?

Овеянное легендами, лежащее в обрамлении скал озеро Гижгит — внушительных размеров водоём поразит небесно-глубоким цветом. Окружающие его рельефы не оставят равнодушными даже самых искушённых путешественников.

Тырныауз — самый высокогорный город в России. Он известен тем, что через него, по долине реки Баксан, проложена знаменитая дорога к Эльбрусу.

Приэльбрусье — крупнейший центр альпинизма и горнолыжного спорта на Кавказе. Здесь вы полюбуетесь высочайшей вершиной Европы — Эльбрусом.

Поляна Азау — наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья. Расположена между поселком Терскол и склонами Эльбруса на высоте 2300 метров над уровнем моря.

Поляна Чегет — живописное место, которое притягивает тысячу туристов провести активный отдых в Приэльбрусье. В качестве курорта поляна Чегет прекрасна сама по себе. Зимой — чистейший белый снег, румяные люди, запах шашлыка из многочисленных кафе, аккуратные отели, сосновый лес вокруг. Летом — буйство зелени, цветы, шум протекающей поодаль горной реки, возможность отправиться на водопады и покой, абсолютное умиротворение в окружении древних гор, свидетелей вечности. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30-ти дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:.

Поляна Чегет — живописное место, которое притягивает тысячу туристов провести активный отдых в Приэльбрусье. В качестве курорта поляна Чегет прекрасна сама по себе. Зимой — чистейший белый снег, румяные люди, запах шашлыка из многочисленных кафе, аккуратные отели, сосновый лес вокруг. Летом — буйство зелени, цветы, шум протекающей поодаль горной реки, возможность отправиться на водопады и покой, абсолютное умиротворение в окружении древних гор, свидетелей вечности. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30-ти дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:.

• Поляна Чегет — живописное место, которое притягивает тысячу туристов провести активный отдых в Приэльбрусье. В качестве курорта поляна Чегет прекрасна сама по себе. Зимой — чистейший белый снег, румяные люди, запах шашлыка из многочисленных кафе, аккуратные отели, сосновый лес вокруг. Летом — буйство зелени, цветы, шум протекающей поодаль горной реки, возможность отправиться на водопады и покой, абсолютное умиротворение в окружении древних гор, свидетелей вечности. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30-ти дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация: