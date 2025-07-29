-
15%
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия по живописным местам Приэльбрусья
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Эльбрусу на комфортабельном внедорожнике. Вас ждут живописные виды, горные перевалы и минеральные источники
Начало: С адресов в пределах КМВ
«Поляна Азау находится между посёлком Терскол и склонами Эльбруса, на высоте 2300 метров над уровнем моря — это наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
3740 ₽
4400 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
3700 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Чегемские водопады и параплан
Пятигорск приглашает на увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, озеру Гижгит и в село Эльтюбю. Полетайте на параплане и насладитесь красотой Кавказа
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
3800 ₽
4000 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия в Пятигорске: Джилы-Су, Шаджатмаз, Долина Нарзанов
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
4500 ₽
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Также поговорим о караванах Шелкового Пути, оставивших след в истории Приэльбрусья»
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
25%
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: От места вашего проживания
«Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье»
Расписание: ежедневно в 08:00
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
3750 ₽
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
«Мне хочется, чтобы вы почувствовали восторг от красоты и величия Приэльбрусья, чтобы эти места подарили вам эмоции на всю жизнь»
4 авг в 06:00
12 авг в 06:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит и Байдаевский водопад
Главное не победа, а участие! Насладитесь живописной дорогой и природой. Побывайте на озере Гижгит, Байдаевском водопаде и поднимитесь на Эльбрус
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
«2️⃣ Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья, вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
3780 ₽
4200 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Из Пятигорска в сказочное Приэльбрусье
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Эльбрус и озеро Гижгит. Уникальные виды и целебные источники ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«На этой самой высокой обитаемой точке Приэльбрусья вы насладитесь видами, при желании пообедаете в кафе и подниметесь по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
3848 ₽
4275 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
«Далее направимся в Долину нарзанов в Приэльбрусье»
Расписание: ежедневно в 06:00
1 авг в 06:00
4 авг в 06:00
3960 ₽
4400 ₽ за человека
-
25%
Мини-группа
до 7 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье в мини-группе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Приэльбрусью. Откройте для себя озеро Гижгит, перевал Актопрак, древнее селение Эльтюбю и Чегемское ущелье
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
«Далее в программе — один из самых доступных в окрестности перевалов, который тем не менее остаётся в памяти путешественников как один из красивейших в Приэльбрусье»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
3750 ₽
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит: Пятигорск
Проведите день среди горных вершин Кавказа, поднимитесь на высоту 3500 метров и насладитесь красотой озера Гижгит. Откройте для себя удивительное Приэльбрусье
Начало: У места вашего проживания
«Наш путь лежит в Приэльбрусье — через скальные башни Шхельды и двурогой Ушбы, через ледники и снежные поля, речные долины, загадочные ущелья и альпийские луга»
5 авг в 08:00
16 авг в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Однодневное путешествие к Эльбрусу через ущелья и водопады. Узнайте предания и насладитесь красотой природы без лишних забот
Начало: У вашего места проживания
«Мы отправимся в однодневное путешествие по самым известным местам Приэльбрусья»
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
16 625 ₽
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и Поляна нарзанов
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к Эльбрусу и Поляне нарзанов. Откройте для себя тайны озера Гижгит и наслаждайтесь красотами Кавказа
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье»»
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
4000 ₽
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Северному Приэльбрусью. Откройте для себя плато Бермамыт, древний аул Хасаут и целебные воды Джилы-Су
Начало: По вашему адресу
Завтра в 07:30
1 авг в 07:30
25 650 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Эльбрус из Пятигорска: от мистики до науки
Погрузитесь в атмосферу загадочного северного Приэльбрусья, следуя по стопам экспедиций Аненербе и современных учёных. Впечатления гарантированы
Начало: У места вашего проживания
«Исследовательские экспедиции в северное Приэльбрусье, о которых мы поговорим:»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Отправьтесь в уникальное путешествие к подножию Эльбруса, где вас ждут водопады, горные плато и легендарные источники
Начало: От места вашего проживания
«Таинственный мир Северного Приэльбрусья»
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии
Начало: Заберем вас по вашему адресу в Пятигорске
«Что вас ждет: Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
1 авг в 06:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия в Северное Приэльбрусье: Плато, Долина, Водопады
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Северному Приэльбрусью, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Накануне поездки уточним ваш адрес в вотсапе/смс
«Она находится в Приэльбрусье — перед спуском в долину реки Хасаут открывается замечательный вид на Эльбрус, поражающий своим величием и красотой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
-
50%
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие из Пятигорска на Эльбрус: озера, водопады, история
Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
«В национальном парке «Приэльбрусье», полюбуетесь живописными горными панорамами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
3750 ₽
7500 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Три ущелья Кабардино-Балкарии
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по трём живописным ущельям Приэльбрусья. Вас ждут альпийские луга, пещеры и величественные водопады
Начало: По договоренности
«Приэльбрусье — настоящий рай для ценителей первозданной природы, богатой истории, мифов и легенд»
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
16 625 ₽
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Живописное Приэльбрусье: тур к Эльбрусу
Присоединяйтесь к увлекательному туру к Эльбрусу! Восхитительные виды, горные приключения и незабываемые эмоции ждут вас в Приэльбрусье
Начало: Ваш отель
«Приэльбрусье: живописный тур к главной вершине Европы Необязательно быть профессиональным экстремалом, чтобы открыть для себя настоящую красоту горного Кавказа»
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
4625 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит. Вас ждут живописные виды, канатная дорога и целебные источники Кавказа
Начало: У вашего места пребывания в Пятигорске
«Стартуем из Кисловодска в 6:30 утра, заезжаем за участниками в Ессентуки (в 7:00) и Пятигорск (в 7:30) и направляемся в Приэльбрусье»
Расписание: ежедневно в 07:30
1 авг в 07:30
2 авг в 07:30
3895 ₽
4100 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия по Приэльбрусью
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: горы, канатные дороги и свежий воздух ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Приэльбрусью
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«На комфортабельном автобусе вы отправитесь в горный край Приэльбрусье»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
2 авг в 06:30
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Начало: Ваше место пребывания в Пятигорске
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Наше путешествие пройдет по удивительному маршруту, раскрывающему вам красоту Приэльбрусья»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су и плато Шаджатмаз - поездка в Северное Приэльбрусье
Начало: Cообщите гиду о комфортном месте для встречи
«Давайте отправимся к северным склонам Приэльбрусья — туда, где находится урочище Джилы-Су»
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Начало: Сообщите гиду о комфортном месте для встречи
Расписание: каждый день
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
По дороге с облаками: Пятигорск и Приэльбрусье
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Северному Приэльбрусью. Исследуйте плато Бермамыт, древний аул Хасаут и уникальные нарзаны Джилы-Су
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Начало: Ваше место пребывания в Пятигорске
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур в Приэльбрусье
Погрузитесь в мир Кавказа: горы, озера и канатная дорога на Эльбрус ждут вас! Уникальные пейзажи и свежий воздух гарантированы
Начало: В Пятигорске
«Приэльбрусье запомнится вам фантастической природой, кристально чистым воздухом и ошеломляющими видами»
Завтра в 06:00
2 авг в 06:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 3 чел.
Из Пятигорска - к огромному Эльбрусу в крошечной компании
Уехать в горы на целый день и изумиться их красоте
Начало: В удобном для вас месте в Пятигорске
«Въезд на территорию парка «Приэльбрусье» — 200 ₽ за чел»
Расписание: ежедневно в 08:00
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
8000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Из Пятигорска - к горе Чегет и леднику Семёрка
Путешествие к горе Чегет и леднику Семёрка из Пятигорска - это уникальная возможность увидеть потрясающие природные красоты и насладиться свежим горным воздухом
Начало: По вашему месту проживания
«Озеро Донгуз — Орун — Кёль расположено между двумя живописными вершинами Приэльбрусья: Донгуз-орун-баши (4450 м) и Накра-тау (4228 м) на склоне горы Чегет»
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
6 авг в 07:00
20 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
7 чудес ущелья Хасаут из Пятигорска
Увлекательное путешествие по Кавказу: живописные виды, альпаки и древние аулы. Насладитесь природой и историей без толп туристов
2 авг в 08:00
4 авг в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пятигорску
Приготовьтесь к насыщенному дню в Приэльбрусье! Горы, водопады и нарзан создадут незабываемые впечатления. Уникальные маршруты и виды ждут вас
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
1 авг в 06:00
38 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Приэльбрусье
«Место, воспетое Владимиром Высоцким, покорившее миллионы сердец, дивный горный край - Приэльбрусье»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебная природа Приэльбрусья
Подняться на самое красивое плато Кавказа, попробовать целительный нарзан и покормить альпак
Начало: По адресу вашего проживания
5 авг в 07:00
9 авг в 07:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
В Приэльбрусье - с профессиональным гидом-фотографом
Отправиться по живописному маршруту Кабардино-Балкарии к подножию белоснежного Эльбруса
«Доберётесь до самого высокогорного лыжного курорта в Приэльбрусье»
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
31 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фототур в Приэльбрусье - к подножью высочайшей вершины Европы
Начало: Обсуждается перед бронированием
«Приэльбрусье — крупнейший центр альпинизма и горнолыжного спорта на Кавказе»
Расписание: Ежедневно в 08:00.
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
31 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус из Пятигорска: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
«Мне хочется, чтобы вы почувствовали восторг от красоты и величия Приэльбрусья, чтобы эти места подарили вам эмоции на всю жизнь»
4 авг в 06:00
12 авг в 06:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска - к сокровищам Приэльбрусья
Побывать в высокогорных районах у озера Гижгит, в ущелье Адыр-Су и на Поляне нарзанов
Начало: По месту вашего проживания в КМВ
«Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья»
Расписание: ежедневно в 07:00
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения29 июля 2025В целом все супер, ехала по большей части из-за Актопрака и Гижгита, чтобы полюбоваться красотой. Единственное, думала, что будем подниматься на
- ЕЕлена28 июля 2025Погода благоволила, было не душно, дождя не было, хотя грозился. Алексей замечательный водитель и рассказчик, сумел найти подход к каждому
- ЛЛюдмила28 июля 2025Нам очень понравилось путешествие по горам Эльбруса. Гид Аслан настоящий горец, который любит и знает свою Родину. Подробно и в
- ИИрина27 июля 2025Ездили на экскурсию с Фаридом в июле на комфортабельном автомобиле на Эльбрус. Очень приятный и эрудированный гид, с которым приятно пообщаться. Экскурсия прошла легко и незабываемо.
- ЕЕвгения26 июля 2025Отличная экскурсия. Хорошее знание материала экскурсовода Николая. С погодой повезло, увидели самые красивые места Приэльбрусья. Экскурсию рекомендую. Небольшой совет, чтобы не стоять в очереди за билетами на Эльбрус, можно приобрести электронный вариант.
- ААлексей25 июля 2025Изначально планировалось поехать именно по этой программе, но по природным обстоятельствам наш маршрут был немного изменен на прекрасный Домбай. Хочется
- ВВиктория25 июля 2025Экскурсию для нас проводил гид Мурат. В назначенное время забрал нас от адреса проживания. По пути на Эльбрус завез нас
- ССофия24 июля 2025Слаженная организация. Бронировали экскурсию на Эльбрус, но в ночь до самой экскурсии сошёл сель и нам были предложены иные варианты…. Итого, мы в не потеряли в впечатлениях своих, съездив на экскурсию в Верхнюю Балкарию вместо Эльбруса…. Советуем данную организацию 100%.
- ММусаев24 июля 2025Ездили 23 июля на Джилису. Погода была отличная. Эльбрус виден был отлично. Водитель Алексей. . отличный гид. Прекрасный рассказчик. Большой
- РРуслана24 июля 2025Это было восхитительно! Настолько разнообразный насыщенный маршрут, что дыхание захватывает!! Спасибо огромное гиду Исламу, рассказал про каждую локацию, с ним
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Приэльбрусье»
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