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Экскурсии в Приэльбрусье из Пятигорска

Найдено 42 экскурсии в категории «Приэльбрусье» в Пятигорске, цены от 2500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
На машине
Джиппинг
10 часов
-
15%
176 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия по живописным местам Приэльбрусья
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Эльбрусу на комфортабельном внедорожнике. Вас ждут живописные виды, горные перевалы и минеральные источники
Начало: С адресов в пределах КМВ
«Поляна Азау находится между посёлком Терскол и склонами Эльбруса, на высоте 2300 метров над уровнем моря — это наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
3740 ₽4400 ₽ за человека
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
11 часов
84 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
3700 ₽ за человека
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Джиппинг
На машине
На параплане
11 часов
-
5%
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Чегемские водопады и параплан
Пятигорск приглашает на увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, озеру Гижгит и в село Эльтюбю. Полетайте на параплане и насладитесь красотой Кавказа
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
3800 ₽4000 ₽ за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
9 часов
-
10%
79 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия в Пятигорске: Джилы-Су, Шаджатмаз, Долина Нарзанов
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
4500 ₽5000 ₽ за человека
Джип-тур из Пятигорска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Джиппинг
На машине
8 часов
80 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Также поговорим о караванах Шелкового Пути, оставивших след в истории Приэльбрусья»
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
На машине
На микроавтобусе
12 часов
-
25%
64 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: От места вашего проживания
«Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье»
Расписание: ежедневно в 08:00
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
3750 ₽5000 ₽ за человека
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
На машине
11 часов
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
«Мне хочется, чтобы вы почувствовали восторг от красоты и величия Приэльбрусья, чтобы эти места подарили вам эмоции на всю жизнь»
4 авг в 06:00
12 авг в 06:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, ущелье Адыр-Су и возможность подняться на 5100 м
На машине
13 часов
-
10%
28 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит и Байдаевский водопад
Главное не победа, а участие! Насладитесь живописной дорогой и природой. Побывайте на озере Гижгит, Байдаевском водопаде и поднимитесь на Эльбрус
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
«2️⃣ Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья, вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
3780 ₽4200 ₽ за человека
Из Пятигорска - через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляну нарзанов - на Эльбрус
На машине
12 часов
-
10%
41 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Из Пятигорска в сказочное Приэльбрусье
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Эльбрус и озеро Гижгит. Уникальные виды и целебные источники ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«На этой самой высокой обитаемой точке Приэльбрусья вы насладитесь видами, при желании пообедаете в кафе и подниметесь по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
3848 ₽4275 ₽ за человека
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Джиппинг
На машине
12 часов
-
10%
50 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
«Далее направимся в Долину нарзанов в Приэльбрусье»
Расписание: ежедневно в 06:00
1 авг в 06:00
4 авг в 06:00
3960 ₽4400 ₽ за человека
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
12 часов
-
25%
47 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье в мини-группе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Приэльбрусью. Откройте для себя озеро Гижгит, перевал Актопрак, древнее селение Эльтюбю и Чегемское ущелье
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
«Далее в программе — один из самых доступных в окрестности перевалов, который тем не менее остаётся в памяти путешественников как один из красивейших в Приэльбрусье»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
3750 ₽5000 ₽ за человека
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Пятигорска
На машине
11 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит: Пятигорск
Проведите день среди горных вершин Кавказа, поднимитесь на высоту 3500 метров и насладитесь красотой озера Гижгит. Откройте для себя удивительное Приэльбрусье
Начало: У места вашего проживания
«Наш путь лежит в Приэльбрусье — через скальные башни Шхельды и двурогой Ушбы, через ледники и снежные поля, речные долины, загадочные ущелья и альпийские луга»
5 авг в 08:00
16 авг в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Манящий Эльбрус из Пятигорска
На машине
8 часов
-
5%
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Однодневное путешествие к Эльбрусу через ущелья и водопады. Узнайте предания и насладитесь красотой природы без лишних забот
Начало: У вашего места проживания
«Мы отправимся в однодневное путешествие по самым известным местам Приэльбрусья»
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
16 625 ₽17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Пятигорска в мини-группе
Джиппинг
На машине
12 часов
-
20%
19 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и Поляна нарзанов
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к Эльбрусу и Поляне нарзанов. Откройте для себя тайны озера Гижгит и наслаждайтесь красотами Кавказа
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье»»
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
4000 ₽5000 ₽ за человека
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Северному Приэльбрусью. Откройте для себя плато Бермамыт, древний аул Хасаут и целебные воды Джилы-Су
Начало: По вашему адресу
Завтра в 07:30
1 авг в 07:30
25 650 ₽ за всё до 4 чел.
Эльбрус из Пятигорска: от мистики до научных экспедиций
На машине
11 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Эльбрус из Пятигорска: от мистики до науки
Погрузитесь в атмосферу загадочного северного Приэльбрусья, следуя по стопам экспедиций Аненербе и современных учёных. Впечатления гарантированы
Начало: У места вашего проживания
«Исследовательские экспедиции в северное Приэльбрусье, о которых мы поговорим:»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
4500 ₽ за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
На машине
9 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Отправьтесь в уникальное путешествие к подножию Эльбруса, где вас ждут водопады, горные плато и легендарные источники
Начало: От места вашего проживания
«Таинственный мир Северного Приэльбрусья»
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
Джиппинг
12 часов
1015 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии
Начало: Заберем вас по вашему адресу в Пятигорске
«Что вас ждет: Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
1 авг в 06:00
5000 ₽ за человека
Северное Приэльбрусье в мини-группе: Джилы-Су, водопады и Долина Нарзанов
11 часов
385 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия в Северное Приэльбрусье: Плато, Долина, Водопады
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Северному Приэльбрусью, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Накануне поездки уточним ваш адрес в вотсапе/смс
«Она находится в Приэльбрусье — перед спуском в долину реки Хасаут открывается замечательный вид на Эльбрус, поражающий своим величием и красотой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Из Пятигорска на Эльбрус
На машине
На микроавтобусе
13 часов
-
50%
32 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие из Пятигорска на Эльбрус: озера, водопады, история
Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
«В национальном парке «Приэльбрусье», полюбуетесь живописными горными панорамами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
3750 ₽7500 ₽ за человека
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
На машине
8 часов
-
5%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Три ущелья Кабардино-Балкарии
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по трём живописным ущельям Приэльбрусья. Вас ждут альпийские луга, пещеры и величественные водопады
Начало: По договоренности
«Приэльбрусье — настоящий рай для ценителей первозданной природы, богатой истории, мифов и легенд»
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
16 625 ₽17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Живописное Приэльбрусье: тур в мини-группе к главной вершине Европы
Джиппинг
На микроавтобусе
11 часов
58 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Живописное Приэльбрусье: тур к Эльбрусу
Присоединяйтесь к увлекательному туру к Эльбрусу! Восхитительные виды, горные приключения и незабываемые эмоции ждут вас в Приэльбрусье
Начало: Ваш отель
«Приэльбрусье: живописный тур к главной вершине Европы Необязательно быть профессиональным экстремалом, чтобы открыть для себя настоящую красоту горного Кавказа»
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
4625 ₽ за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Пятигорска
Джиппинг
На машине
12 часов
-
5%
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит. Вас ждут живописные виды, канатная дорога и целебные источники Кавказа
Начало: У вашего места пребывания в Пятигорске
«Стартуем из Кисловодска в 6:30 утра, заезжаем за участниками в Ессентуки (в 7:00) и Пятигорск (в 7:30) и направляемся в Приэльбрусье»
Расписание: ежедневно в 07:30
1 авг в 07:30
2 авг в 07:30
3895 ₽4100 ₽ за человека
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью + подъём по канатным дорогам
На автобусе
12 часов
15 отзывов
Групповая
Экскурсия по Приэльбрусью
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: горы, канатные дороги и свежий воздух ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Приэльбрусью
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«На комфортабельном автобусе вы отправитесь в горный край Приэльбрусье»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
2 авг в 06:30
3000 ₽ за человека
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
12 часов
35 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Начало: Ваше место пребывания в Пятигорске
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
6000 ₽ за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Пешая
12 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Наше путешествие пройдет по удивительному маршруту, раскрывающему вам красоту Приэльбрусья»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
4500 ₽ за человека
Джилы-Су и плато Шаджатмаз - поездка в Северное Приэльбрусье
9 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су и плато Шаджатмаз - поездка в Северное Приэльбрусье
Начало: Cообщите гиду о комфортном месте для встречи
«Давайте отправимся к северным склонам Приэльбрусья — туда, где находится урочище Джилы-Су»
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
4500 ₽ за человека
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Начало: Сообщите гиду о комфортном месте для встречи
Расписание: каждый день
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
По дороге с облаками из Пятигорска: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
На машине
13 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
По дороге с облаками: Пятигорск и Приэльбрусье
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Северному Приэльбрусью. Исследуйте плато Бермамыт, древний аул Хасаут и уникальные нарзаны Джилы-Су
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
6000 ₽ за человека
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Начало: Ваше место пребывания в Пятигорске
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье из Пятигорска
Джиппинг
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур в Приэльбрусье
Погрузитесь в мир Кавказа: горы, озера и канатная дорога на Эльбрус ждут вас! Уникальные пейзажи и свежий воздух гарантированы
Начало: В Пятигорске
«Приэльбрусье запомнится вам фантастической природой, кристально чистым воздухом и ошеломляющими видами»
Завтра в 06:00
2 авг в 06:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - к огромному Эльбрусу в крошечной компании
На машине
12 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 3 чел.
Из Пятигорска - к огромному Эльбрусу в крошечной компании
Уехать в горы на целый день и изумиться их красоте
Начало: В удобном для вас месте в Пятигорске
«Въезд на территорию парка «Приэльбрусье» — 200 ₽ за чел»
Расписание: ежедневно в 08:00
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
8000 ₽ за человека
Из Пятигорска - к горе Чегет и леднику Семёрка
На машине
11 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Из Пятигорска - к горе Чегет и леднику Семёрка
Путешествие к горе Чегет и леднику Семёрка из Пятигорска - это уникальная возможность увидеть потрясающие природные красоты и насладиться свежим горным воздухом
Начало: По вашему месту проживания
«Озеро Донгуз — Орун — Кёль расположено между двумя живописными вершинами Приэльбрусья: Донгуз-орун-баши (4450 м) и Накра-тау (4228 м) на склоне горы Чегет»
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
6 авг в 07:00
20 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
7 чудес ущелья Хасаут из Пятигорска
На машине
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
7 чудес ущелья Хасаут из Пятигорска
Увлекательное путешествие по Кавказу: живописные виды, альпаки и древние аулы. Насладитесь природой и историей без толп туристов
2 авг в 08:00
4 авг в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Пятигорска. Горы в сердце, а сердце - в горах
Джиппинг
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пятигорску
Приготовьтесь к насыщенному дню в Приэльбрусье! Горы, водопады и нарзан создадут незабываемые впечатления. Уникальные маршруты и виды ждут вас
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
1 авг в 06:00
38 000 ₽ за всё до 4 чел.
Приэльбрусье
13 часов
Групповая
Приэльбрусье
«Место, воспетое Владимиром Высоцким, покорившее миллионы сердец, дивный горный край - Приэльбрусье»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30
2500 ₽ за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Волшебная природа Приэльбрусья
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебная природа Приэльбрусья
Подняться на самое красивое плато Кавказа, попробовать целительный нарзан и покормить альпак
Начало: По адресу вашего проживания
5 авг в 07:00
9 авг в 07:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Приэльбрусье - с профессиональным гидом-фотографом
На машине
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
В Приэльбрусье - с профессиональным гидом-фотографом
Отправиться по живописному маршруту Кабардино-Балкарии к подножию белоснежного Эльбруса
«Доберётесь до самого высокогорного лыжного курорта в Приэльбрусье»
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
31 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фототур в Приэльбрусье - к подножью высочайшей вершины Европы
Джиппинг
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фототур в Приэльбрусье - к подножью высочайшей вершины Европы
Начало: Обсуждается перед бронированием
«Приэльбрусье — крупнейший центр альпинизма и горнолыжного спорта на Кавказе»
Расписание: Ежедневно в 08:00.
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
31 000 ₽ за всё до 5 чел.
Нетипичный Эльбрус из Пятигорска: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус из Пятигорска: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
«Мне хочется, чтобы вы почувствовали восторг от красоты и величия Приэльбрусья, чтобы эти места подарили вам эмоции на всю жизнь»
4 авг в 06:00
12 авг в 06:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - к сокровищам Приэльбрусья
На машине
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска - к сокровищам Приэльбрусья
Побывать в высокогорных районах у озера Гижгит, в ущелье Адыр-Су и на Поляне нарзанов
Начало: По месту вашего проживания в КМВ
«Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья»
Расписание: ежедневно в 07:00
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
3700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    29 июля 2025
    Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
    В целом все супер, ехала по большей части из-за Актопрака и Гижгита, чтобы полюбоваться красотой. Единственное, думала, что будем подниматься на
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    Чегем на пародром, чтобы полюбоваться видами, но экскурсия это не включает, поэтому если принципиально заехать туда внимательно читайте описание экскурсий, ибо кажется, что они все одинаковые на первый взгляд.

    В целом все супер, ехала по большей части из-за Актопрака и Гижгита, чтобы полюбоваться красотойВ целом все супер, ехала по большей части из-за Актопрака и Гижгита, чтобы полюбоваться красотойВ целом все супер, ехала по большей части из-за Актопрака и Гижгита, чтобы полюбоваться красотойВ целом все супер, ехала по большей части из-за Актопрака и Гижгита, чтобы полюбоваться красотойВ целом все супер, ехала по большей части из-за Актопрака и Гижгита, чтобы полюбоваться красотойВ целом все супер, ехала по большей части из-за Актопрака и Гижгита, чтобы полюбоваться красотой
  • Е
    Елена
    28 июля 2025
    Эльбрус из Пятигорска: от мистики до научных экспедиций
    Погода благоволила, было не душно, дождя не было, хотя грозился. Алексей замечательный водитель и рассказчик, сумел найти подход к каждому
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    клиенту. За что ему огромное спасибо и трек на поляну Эмануеля состоялся, для нас это было наиважным из всего маршрута. Машина чистая, забрал в обещанное время, доставил обратно до самого дома. Рекомендую

  • Л
    Людмила
    28 июля 2025
    Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, ущелье Адыр-Су и возможность подняться на 5100 м
    Нам очень понравилось путешествие по горам Эльбруса. Гид Аслан настоящий горец, который любит и знает свою Родину. Подробно и в
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    красках рассказал быт, культуру и обычаи своего народа, донес до людей все могущество и богатую историю этих мест. Однозначно рекомендую попутешествовать с этим человеком, уверен вы не останетесь равнодушны👍

    Нам очень понравилось путешествие по горам Эльбруса. Гид Аслан настоящий горец, который любит и знает свою
  • И
    Ирина
    27 июля 2025
    Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
    Ездили на экскурсию с Фаридом в июле на комфортабельном автомобиле на Эльбрус. Очень приятный и эрудированный гид, с которым приятно пообщаться. Экскурсия прошла легко и незабываемо.
  • Е
    Евгения
    26 июля 2025
    Манящий Эльбрус из Пятигорска
    Отличная экскурсия. Хорошее знание материала экскурсовода Николая. С погодой повезло, увидели самые красивые места Приэльбрусья. Экскурсию рекомендую. Небольшой совет, чтобы не стоять в очереди за билетами на Эльбрус, можно приобрести электронный вариант.
    Отличная экскурсия. Хорошее знание материала экскурсовода Николая. С погодой повезло, увидели самые красивые места Приэльбрусья. ЭкскурсиюОтличная экскурсия. Хорошее знание материала экскурсовода Николая. С погодой повезло, увидели самые красивые места Приэльбрусья. Экскурсию
  • А
    Алексей
    25 июля 2025
    Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
    Изначально планировалось поехать именно по этой программе, но по природным обстоятельствам наш маршрут был немного изменен на прекрасный Домбай. Хочется
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    отметить Екатерину за оперативное решение данной ситуации. Тур по дамбаю был потрясающим! Впечатления остались яркими и незабываемыми. Особенно хочу поблагодарить нашего гида Фарита за его профессионализм, доброжелательность и интересные рассказы. Он сделал экскурсию еще более увлекательной и познавательной. Рекомендую всем посетить этот тур и обязательно попросить Фарита в качестве гида! Атмосфера максимально приятная и можно сказать - домашняя. Вы лучшие! 😻

  • В
    Виктория
    25 июля 2025
    Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    Экскурсию для нас проводил гид Мурат. В назначенное время забрал нас от адреса проживания. По пути на Эльбрус завез нас
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    в местное кафе, где мы смогли вкусно позавтракать. Также по пути рассказывал нам о местных достопримечательностях и традициях, не забывая дополнять шутками и фотографиями. После посещения канатной дороги на Эльбрус, гид показал нам Поляну Нарзанов и красивейшее озеро Гижгит. В целом экскурсия очень понравилась. День был насыщен впечатлениями и положительными эмоциями. Вечером гид доставил нас до адреса проживания, выполнив свою программу на все 100. Спасибо большое Мурат!

  • С
    София
    24 июля 2025
    Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    Слаженная организация. Бронировали экскурсию на Эльбрус, но в ночь до самой экскурсии сошёл сель и нам были предложены иные варианты…. Итого, мы в не потеряли в впечатлениях своих, съездив на экскурсию в Верхнюю Балкарию вместо Эльбруса…. Советуем данную организацию 100%.
  • М
    Мусаев
    24 июля 2025
    Северное Приэльбрусье в мини-группе: Джилы-Су, водопады и Долина Нарзанов
    Ездили 23 июля на Джилису. Погода была отличная. Эльбрус виден был отлично. Водитель Алексей. . отличный гид. Прекрасный рассказчик. Большой
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    кругозор знаний. К каждому из нас свой подход. Мы ьыли на всех интересных местах. Он увлекательно рассказывал о достопримечательностях. Было такое ощущение, что он очень хороший наш знакомый. С ним был ыдо здорово! На одном живописном месте с видом на Эльбрус. . Он сварил кофе,угостил все нас!!!! . Все было великолепно! Увидели все водопады. Получились отличные фото. . Оценка 5+. Алексею большое спасибо! Отличный водитель и отличный экскурсовод!

  • Р
    Руслана
    24 июля 2025
    По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
    Это было восхитительно! Настолько разнообразный насыщенный маршрут, что дыхание захватывает!! Спасибо огромное гиду Исламу, рассказал про каждую локацию, с ним
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    была дружеская атмосфера, показал самые красивы места, с легкостью и ловкостью провез в труднодоступные. С ним чувствуешь себя в полной безопасности. Каждая локация круче другой, Эльбрус видно как на открытках, а к вечеру погода меняется и не перестает удивлять. И спасибо огромное за свежесваренный чай на последней локации, сердечко в этот момент растаяло. Пламенно рекомендую и обязательно вернусь вновь и уже знаю к какой команде обратиться за новым знакомством с природой Кавказа. Берите теплые вещи и дождевик!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Приэльбрусье»

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  1. Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
  2. Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
  3. Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
  4. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
  5. Джип-тур из Пятигорска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Ущелья
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Парк Цветник
  6. Чегемские водопады
  7. Эолова арфа
  8. Приэльбрусье
  9. Озеро Провал
  10. Перевал Гум-Баши
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июле 2025
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