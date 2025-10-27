Первое и главное, что нужно увидеть на Кавказе — это величественный Эльбрус! Вы отправитесь к склонам легендарного пятысячника по дороге в окружении сказочных горных пейзажей. А по пути сможете взглянуть на озеро Гижгит — бирюзовую жемчужину Приэльбрусья. Оценить красоту ущелья Адыр-Су и отведать целебной воды из минеральных источников.

Описание экскурсии

Баксанское ущелье

К Эльбрусу мы поедем по высокогорной асфальтированной дороге. Вы обратите внимание на впечатляющие пейзажи вокруг, а добавит впечатлений крупнейшая горная река — Баксан.

Озеро Гижгит

Недалеко от поселка Былым, среди скалистых гор и зелёных холмов, спрятано от чужих глаз необыкновенно красивое озеро Гижгит с бирюзовой водой. Вы побываете на его берегу и сделаете потрясающие фото.

Посёлок Азау

Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Именно здесь заканчивается асфальтированная дорога — перед нами великан Эльбрус!

Подъём на канатной дороге + обед

На канатной дороге поднимаемся на Эльбрус до станции Гара-Баши (высота 3780 м). Там насладимся заснеженными горными пейзажами и попробуем местную кухню.

Ущелье Адыр-Су

Здесь протекает быстрая река, вокруг горы, покрытые хвойным лесом… Любителям природы точно понравится!

Поляна Нарзанов

Это необычное место, где прямо из-под земли бьют минеральные источники. Вода в них — кладезь полезных элементов, в том числе соединений железа, которые придают ей и окружающему ландшафту необычный оранжевый оттенок.

Наши харизматичные гиды не дадут скучать в дороге. По пути следования и по прибытии на туристические объекты они расскажут интересные факты о регионе и достопримечательностях, встречающихся по пути. Вы услышите о покорении Эльбруса, обычаях и легендах местных жителей.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Забираем из любого города КМВ

На экскурсию допускаются дети от 4 лет, при условии, что ребёнок хорошо переносит дорогу

С собой лучше иметь наличные деньги, часто терминалы не работают из-за плохого интернета

Дополнительные расходы