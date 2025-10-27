Побывать в высокогорных районах у озера Гижгит, в ущелье Адыр-Су и на Поляне нарзанов
Первое и главное, что нужно увидеть на Кавказе — это величественный Эльбрус! Вы отправитесь к склонам легендарного пятысячника по дороге в окружении сказочных горных пейзажей. А по пути сможете взглянуть на озеро Гижгит — бирюзовую жемчужину Приэльбрусья. Оценить красоту ущелья Адыр-Су и отведать целебной воды из минеральных источников.
К Эльбрусу мы поедем по высокогорной асфальтированной дороге. Вы обратите внимание на впечатляющие пейзажи вокруг, а добавит впечатлений крупнейшая горная река — Баксан.
Озеро Гижгит
Недалеко от поселка Былым, среди скалистых гор и зелёных холмов, спрятано от чужих глаз необыкновенно красивое озеро Гижгит с бирюзовой водой. Вы побываете на его берегу и сделаете потрясающие фото.
Посёлок Азау
Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Именно здесь заканчивается асфальтированная дорога — перед нами великан Эльбрус!
Подъём на канатной дороге + обед
На канатной дороге поднимаемся на Эльбрус до станции Гара-Баши (высота 3780 м). Там насладимся заснеженными горными пейзажами и попробуем местную кухню.
Ущелье Адыр-Су
Здесь протекает быстрая река, вокруг горы, покрытые хвойным лесом… Любителям природы точно понравится!
Поляна Нарзанов
Это необычное место, где прямо из-под земли бьют минеральные источники. Вода в них — кладезь полезных элементов, в том числе соединений железа, которые придают ей и окружающему ландшафту необычный оранжевый оттенок.
Наши харизматичные гиды не дадут скучать в дороге. По пути следования и по прибытии на туристические объекты они расскажут интересные факты о регионе и достопримечательностях, встречающихся по пути. Вы услышите о покорении Эльбруса, обычаях и легендах местных жителей.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Забираем из любого города КМВ
На экскурсию допускаются дети от 4 лет, при условии, что ребёнок хорошо переносит дорогу
С собой лучше иметь наличные деньги, часто терминалы не работают из-за плохого интернета
Дополнительные расходы
Билет на канатную дорогу: взрослый — 2200 ₽/чел., детский (6-13 лет включительно) — 1150-1250 ₽/чел. (в зависимости от сезона, оплачивается в кассе)
Желающие могут пообедать в кафе с кавказской кухней (около 600 ₽/чел.), также можно взять перекус с собой
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Пятигорске
Провела экскурсии для 446 туристов
Мы рады приветствовать вас на Северном Кавказе! Меня зовут Оксана — организация туров, бронирование и любые вопросы по маршрутам на мне!:) Мы организуем для вас лучшие экскурсии по самым ярким, читать дальше
захватывающим дух местам Кавказа! Наши программы — это не просто трансфер из точки А в точку В, они насыщены историей, культурой, кавказским гостеприимством. В нашей команде только опытные гиды, со стажем вождения и знанием своего дела на отлично! Туры осуществляются на комфортабельных автомобилях повышенной проходимости до 8 человек.
Юлия
27 окт 2025
Эмоции зашкаливают, восторг неописуемый, слов не хватает, чтобы описать как круто мы провели время. Спасибо организатору Оксане, которая терпеливо отвечала на все мои миллионы вопросов и спасибо нашему гиду Павлу, который так интересно провел нам экскурсию. Все супер, спасибо, спасибо, спасибо!!!