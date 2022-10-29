Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов

Приглашаем в насыщенное двенадцатичасовое путешествие в мини-группе

Приглашаем в насыщенное двенадцатичасовое путешествие в мини-группе в сказочное Приэльбрусье! За один день вы увидите с заснеженный Эльбрус и поднимитесь по канатной дороге на высоту 3780 м. Полюбуетесь на вдохновляющие панорамы Баксанского ущелья и реку Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и озеро Гижгит, которое называют Кавказским Байкалом.
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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ноя
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Что вас ожидает 🤩

  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит (Былымское)
  • Пос. Азау
  • Ст. Мир/ст. Гарабаши
  • Гора Эльбрус
  • Поляна Нарзанов (дегустация)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной высокогорной дороге, которая ведёт прямо к Эльбрусу (2500 м. над уровнем моря). Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан.
Пронесемся через живописный облик высокогорного города Тырныауз, знаменитого своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями.
По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом. Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью, обрамленной белыми берегами — абсолютно волшебный фон для фотографий. Водоём абсолютно чист и безопасен, в нем плавает форель — рыба-чистюля.
У подножия Эльбруса мы повстречаем туристический посёлок Азау. Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Зимой она полностью покрыта снегом с небольшими темно-зелеными островками елей, а летом покрыта ковром из луговых цветов.
От Азау на Эльбрус поднимемся по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м. На склоне увидим заснеженные вершины, горные перевалы и насладимся изумительными национальными лакомствами.
На обратном пути мы заедем в Поляну Нарзанов, чтобы взбодриться
продегустировать несколько видов минеральной воды.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер до дома на комфортном внедорожнике,
  • услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание в кафе с кавказской кухней (около 400 руб. /чел.), рекомендуем взять воду с собой,
  • билет на канатную дорогу (около 900-1500 руб. /чел., оплачивается в кассе),
  • стаканчики/бутылки для дегустации нарзана.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до дома на комфортном внедорожнике
  • Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (около 400 руб. /чел.), рекомендуем взять воду с собой
  • Билет на канатную дорогу (около 900-1500 руб. /чел., оплачивается в кассе)
  • Стаканчики/бутылки для дегустации нарзана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Ближе к 20:00 отправим информацию о точном времени выезда и номер водителя-гида на вотсап накануне поездки, будем ждать вас по вашему адресу. Бронируем места по предоплате!
  • Программа может быть изменена в связи с погодными условиями!
  • Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах (до 6/7 пассажиров).
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, воду, дождевик. Канатная дорога оплачивается отдельно. Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении менеджеру), а также в индивидуальной форме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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