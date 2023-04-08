Бештау: восхождение на любую из пяти вершин

Подняться на самую высокую гору КМВ в душевной компании местного жителя

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Приглашаю вас посвятить полдня активному отдыху и отправиться в поход в окрестностях Пятигорска. Исходя из вашей подготовки и пожеланий, мы выберем цель и оптимальный маршрут. Я познакомлю вас с природой и края и местными достопримечательностями. Угощу чаем с восточными сладостями. А главное — это, конечно, ощущения, которые вы испытаете, покорив одну из вершин Бештау.
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин
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Описание

Что вас ожидает

Ни с чем не сравнимые эмоции

Ты стоишь на вершине горы. Дует ветер. Тихо шепчет под ногами трава. Греет солнце. С каждым вздохом всё детальнее стараешься уловить аромат чабреца и листьев дуба. А что вокруг? Только откроешь глаза, куда голову ни поверни — и взгляду не во что упереться: бесконечные просторы над городами КМВ до Главного Кавказского хребта с одной стороны, и над бескрайними полями с другой. А что чувствуешь? По-бе-да. Над горой, над самим собой. И такая тёплая радость, нежная, спокойная и вдохновляющая.

Вот одна из причин, по которой я часто хожу в горы и с радостью сопровождаю путников, решивших отправиться в поход за незабываемыми впечатлениями.

Дружеский поход

У Бештау пять вершин: Большой Тау (1403 м), Малый Тау (1254 м), Два брата (Лисий нос) (1124 м), Козьи скалы (1167 м), Лохматая (Мохнатая) (1080 м). Мы можем выбрать для восхождения любую. А по пути к цели посетим достопримечательности маршрута (они зависят от траектории движения и выбранной вершины). В нашей программе:

  • Это ведический лабиринт, пещера отшельника, место входа в законсервированную шахту, сосновый бор, бардовская стоянку, седловина между Большим и Малым Тау, православный монастырь, Храм солнца (это огромный камень, не здание), ещё один камень Убегающий дракон (он же Бегемот), памятная табличка Ю. Визбору, возможные остатки крепости 3-4 веков н. э..
  • Разумеется, я поделюсь всем, что знаю об этих чудесных местах
  • Полюбуемся великолепными кустами папоротников — обожаю их!
  • В конце мая увидим единственные в мире реликтовые маки — они растут только на Бештау, занесены в Красную книгу
  • Попьём родниковую воду из источников, если они повстречаются
  • А ещё я угощу вас вкусным чаем и восточными сладостями

Кому подойдёт треккинг

Cовершеннолетним со средней физической подготовкой. Дети тоже могут пойти, но только в сопровождении родителей. Будем идти расслабленно, не торопясь — восхождения должны быть в удовольствие!

Организационные детали

  • Мы можем начать поход в Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлке Иноземцево
  • Я также могу организовать трансфер по городам КМВ (кроме Кисловодска). Транспорт Kia Ceed универсал — 300-500 руб. в одну сторону.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлке Иноземцево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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