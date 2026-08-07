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Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время

Покорение самой высокой горы КМВ с заботой и свежим кофе на вершине
Приглашаю вас в комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. С учётом ваших пожеланий, мы выберем любую из её пяти вершин и оптимальный маршрут для восхождения.

Я обеспечу интересную беседу и детальную заботу на всём пути, а на вершине вас ждёт вкусный сюрприз.
5
75 отзывов
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время

Описание экскурсии

Ни с чем не сравнимые эмоции

Ты стоишь на вершине горы. Дует ветер. По альпийскому склону волнами колышется трава. Греет солнце. С каждым вздохом всё детальнее стараешься уловить аромат чабреца, рододендрона и листьев дуба. А что вокруг? Только откроешь глаза, куда голову ни поверни — и взгляду не во что упереться: бесконечные просторы над городами КМВ до вулкана Эльбрус с одной стороны и над бескрайними полями с другой. Что чувствуешь? По-бе-да. Над горой, над самим собой. И такая тёплая радость, нежная, спокойная и вдохновляющая. Потом я предложу вам чашечку свежего кофе в самой лучшей кофейне в мире — на вершине Бештау.

Дружеский поход

У Бештау пять вершин: Большой Тау (1403 м), Малый Тау (1254 м), Два брата/Лисий нос (1124 м), Козьи скалы (1167 м), Лохматая (Мохнатая) (1080 м). Мы можем выбрать для восхождения любую или совершить траверс — покорить сразу несколько вершин. Подъём возможен в любое время суток — даже на закате или рассвете. А по пути к цели посетим достопримечательности маршрута (они зависят от траектории движения и выбранной вершины). В нашей программе:

  • Ведический лабиринт, пещера отшельника, место входа в законсервированную шахту, сосновый бор, бардовская стоянка, седловина между Большим и Малым Тау, православный монастырь, Храм солнца (это огромный камень, не здание), ещё один камень Убегающий дракон (он же Бегемот), памятная табличка Ю. Визбору, возможные остатки крепости 3-4 веков н. э.
  • Полюбуемся великолепными кустами папоротников — обожаю их!
  • В конце мая и начале июня увидим единственные в мире реликтовые маки — они растут только на Бештау, занесены в Красную книгу.
  • Попьём родниковую воду из источников, если они повстречаются.
  • А ещё я угощу вас вкусным чаем и восточными сладостями.
  • На вершине сварим кофе в турке на газовой горелке — это очень вкусно и атмосферно!
  • И всё вышеперечисленное — в окружении невероятных видов с высоты птичьего полёта!
  • На протяжении всего пути я и сопровождающие из моей команды будем внимательно следить за вашим комфортом и физическим состоянием.

Кому подойдёт треккинг

Cовершеннолетним со средней физической подготовкой. Дети тоже могут пойти, но только в сопровождении родителей. Будем идти в вашем темпе, не торопясь — восхождения должны быть в удовольствие!

Организационные детали

  • Мы можем начать поход в Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлке Иноземцево
  • Я также могу организовать трансфер по городам КМВ (кроме Кисловодска). Транспорт Kia Ceed универсал, подвезу от места проживания до точки начала восхождения и обратно — 1000 рублей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлке Иноземцево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провели экскурсии для 381 туриста
Я коренной житель Пятигорска, музыкант и любитель походов. Представляю группу гидов — знатоков местных троп, которые рады составить вам компанию и сделать так, чтобы у вас остались незабываемые позитивные впечатления
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от похода, перекусов на привалах и ароматного чая или кофе на вершинах — кстати именно там еда и напитки становятся особенно вкусными! До начала восхождения обсудим детали похода, а сам маршрут мы подберём исходя из ваших индивидуальных особенностей и пожеланий. Пообщаемся, пофотографируемся, а главное — насладимся вдохновляющими эмоциями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
4
3
2
1
Марина
Долго думала, что я хочу сказать об этой экскурсии и вот:
Если Вы хотите влюбиться в горы, почувствовать, что Вы можете больше, чем думаете, побывать в спокойствии и попить чай на
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вершине - Вам это надо.
Саша прекрасный гид и просто интересный человек, с которым это приключение было максимально комфортным.
Без ложной скромности могу сказать, что восхождение на Бештау стало лучшим моментом всей моей поездки.
Уже очень хочется вернуться!

Долго думала, что я хочу сказать об этой экскурсии и вот:
Долго думала, что я хочу сказать об этой экскурсии и вот:
Долго думала, что я хочу сказать об этой экскурсии и вот:
Долго думала, что я хочу сказать об этой экскурсии и вот:
Долго думала, что я хочу сказать об этой экскурсии и вот:
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Александра
Ходила на Бештау с Сергеем, все прошло отлично. Организация, безопасность, коммуникация - 10 из 10. Большое спасибо! 🫰🏼
Ходила на Бештау с Сергеем, все прошло отлично. Организация, безопасность, коммуникация - 10 из 10. Большое спасибо! 🫰🏼
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Полина
Спасибо большое проводнику Елене за этот маршрут! Было очень внимательна, спрашивала про самочувствие. Объяснила как лучше ставить ногу, как проще пройти сложный участок. Рассказала много интересного про горы, окрестности.

Для этого
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времени года погода была соответствующая. Сильный туман внизу и ветер на подходе к вершине. Но это абсолютно не испортило впечатление.
Поднимались не спеша любовались природой, горами и дышали воздухом.
Маршрут действительно не очень сложный, но лучше быть физически подготовленным, чтобы больше наслаждаться, а не умирать при подъеме😁

На вершине выпили вкусный чай с чабрецом и поели домашнего яблочного пирога 😍 познакомились с местными жителями - котами.

Спасибо большое проводнику Елене за этот маршрут! Было очень внимательна, спрашивала про самочувствие. Объяснила как лучше
Спасибо большое проводнику Елене за этот маршрут! Было очень внимательна, спрашивала про самочувствие. Объяснила как лучше
Спасибо большое проводнику Елене за этот маршрут! Было очень внимательна, спрашивала про самочувствие. Объяснила как лучше
Спасибо большое проводнику Елене за этот маршрут! Было очень внимательна, спрашивала про самочувствие. Объяснила как лучше
Спасибо большое проводнику Елене за этот маршрут! Было очень внимательна, спрашивала про самочувствие. Объяснила как лучше
Спасибо большое проводнику Елене за этот маршрут! Было очень внимательна, спрашивала про самочувствие. Объяснила как лучше
Спасибо большое проводнику Елене за этот маршрут! Было очень внимательна, спрашивала про самочувствие. Объяснила как лучше
Спасибо большое проводнику Елене за этот маршрут! Было очень внимательна, спрашивала про самочувствие. Объяснила как лучше
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Елена
Одним словом все отлично
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Света
Нам очень понравилось это мини путешествие.
Подъем подойдет для физически подготовленных людей, не мега спортсменов,но если 10 000 это для вас тяжко - то подъем будет шок-контент Когда поднялись наверх,было супер.
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Очень коасиво и постоянно все меняется,то дымка,облакл,то солнце,то ветер.
Александр -классный парень,творческий,нам было интересно и легко.
Наверху мы попили чай,кофе,поели сладостей,это отдельно удовольствие,цель -не только забраться,но и поесть)))))это мы любим Поднимались по очень живописной тропе,прям осннь,осень,спускали по другой тропе,через каменное море - тоже очень интересно.
На обратном пути слушали музыку Адександра и были довольны,как слоны.
В общем,однозначно рекомендуем!
Саше творческих успехов и побольше туристов,как мы)))))

Нам очень понравилось это мини путешествие.
Нам очень понравилось это мини путешествие.
Нам очень понравилось это мини путешествие.
Нам очень понравилось это мини путешествие.
Нам очень понравилось это мини путешествие.
Нам очень понравилось это мини путешествие.
Нам очень понравилось это мини путешествие.
Нам очень понравилось это мини путешествие.+2
Нам очень понравилось это мини путешествие.
Нам очень понравилось это мини путешествие.
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Татьяна
Большая благодарность Александру за прекрасный поход на Большой Тау. Который состоялся, несмотря на то, что на намеченную дату RSCHS пообещал все кары небесные, включая град. Но другой возможности не было,
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я приехала ненадолго. Александр уточнил почасовой прогноз, посовещались и решили, что успеем подняться и спуститься до начала кар.
Мне выдали палки, и мы пошли прямиком в большую тучу, в которой пряталась намеченная к покорению вершина.
По дороге Саша много рассказывал о горах, и легенды, и научные факты, и истории. Вообще он интересный собеседник, лёгкий в общении, кроме того, заботливый проводник, следящий за тем, чтобы туристу было комфортно.
Так, за разговорами, с остановками на созерцание красоты вокруг и фотографированием мы дошли до вершины. Там, на высоте 1400м, ждал сюрприз - Александр провёл настоящую чайную церемонию.
На обратном пути вовсю сияло солнце, видимость стала отличная. Так что не слишком доверяйте прогнозам, а доверяйте своему чутью и таким замечательным гидам, как Александр. Саша, удачи тебе на самых трудных тропах и дружелюбных попутчиков!

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