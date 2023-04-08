Приглашаю вас посвятить полдня активному отдыху и отправиться в поход в окрестностях Пятигорска. Исходя из вашей подготовки и пожеланий, мы выберем цель и оптимальный маршрут. Я познакомлю вас с природой и края и местными достопримечательностями. Угощу чаем с восточными сладостями. А главное — это, конечно, ощущения, которые вы испытаете, покорив одну из вершин Бештау.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ни с чем не сравнимые эмоции

Ты стоишь на вершине горы. Дует ветер. Тихо шепчет под ногами трава. Греет солнце. С каждым вздохом всё детальнее стараешься уловить аромат чабреца и листьев дуба. А что вокруг? Только откроешь глаза, куда голову ни поверни — и взгляду не во что упереться: бесконечные просторы над городами КМВ до Главного Кавказского хребта с одной стороны, и над бескрайними полями с другой. А что чувствуешь? По-бе-да. Над горой, над самим собой. И такая тёплая радость, нежная, спокойная и вдохновляющая.

Вот одна из причин, по которой я часто хожу в горы и с радостью сопровождаю путников, решивших отправиться в поход за незабываемыми впечатлениями.

Дружеский поход

У Бештау пять вершин: Большой Тау (1403 м), Малый Тау (1254 м), Два брата (Лисий нос) (1124 м), Козьи скалы (1167 м), Лохматая (Мохнатая) (1080 м). Мы можем выбрать для восхождения любую. А по пути к цели посетим достопримечательности маршрута (они зависят от траектории движения и выбранной вершины). В нашей программе:

Это ведический лабиринт, пещера отшельника, место входа в законсервированную шахту, сосновый бор, бардовская стоянку, седловина между Большим и Малым Тау, православный монастырь, Храм солнца (это огромный камень, не здание), ещё один камень Убегающий дракон (он же Бегемот), памятная табличка Ю. Визбору, возможные остатки крепости 3-4 веков н. э..

Разумеется, я поделюсь всем, что знаю об этих чудесных местах

Полюбуемся великолепными кустами папоротников — обожаю их!

В конце мая увидим единственные в мире реликтовые маки — они растут только на Бештау, занесены в Красную книгу

Попьём родниковую воду из источников, если они повстречаются

А ещё я угощу вас вкусным чаем и восточными сладостями

Кому подойдёт треккинг

Cовершеннолетним со средней физической подготовкой. Дети тоже могут пойти, но только в сопровождении родителей. Будем идти расслабленно, не торопясь — восхождения должны быть в удовольствие!

Организационные детали