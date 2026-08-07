Приглашаю вас в комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. С учётом ваших пожеланий, мы выберем любую из её пяти вершин и оптимальный маршрут для восхождения. Я обеспечу интересную беседу и детальную заботу на всём пути, а на вершине вас ждёт вкусный сюрприз.

Описание экскурсии

Ни с чем не сравнимые эмоции

Ты стоишь на вершине горы. Дует ветер. По альпийскому склону волнами колышется трава. Греет солнце. С каждым вздохом всё детальнее стараешься уловить аромат чабреца, рододендрона и листьев дуба. А что вокруг? Только откроешь глаза, куда голову ни поверни — и взгляду не во что упереться: бесконечные просторы над городами КМВ до вулкана Эльбрус с одной стороны и над бескрайними полями с другой. Что чувствуешь? По-бе-да. Над горой, над самим собой. И такая тёплая радость, нежная, спокойная и вдохновляющая. Потом я предложу вам чашечку свежего кофе в самой лучшей кофейне в мире — на вершине Бештау.

Дружеский поход

У Бештау пять вершин: Большой Тау (1403 м), Малый Тау (1254 м), Два брата/Лисий нос (1124 м), Козьи скалы (1167 м), Лохматая (Мохнатая) (1080 м). Мы можем выбрать для восхождения любую или совершить траверс — покорить сразу несколько вершин. Подъём возможен в любое время суток — даже на закате или рассвете. А по пути к цели посетим достопримечательности маршрута (они зависят от траектории движения и выбранной вершины). В нашей программе:

Ведический лабиринт, пещера отшельника, место входа в законсервированную шахту, сосновый бор, бардовская стоянка, седловина между Большим и Малым Тау, православный монастырь, Храм солнца (это огромный камень, не здание), ещё один камень Убегающий дракон (он же Бегемот), памятная табличка Ю. Визбору, возможные остатки крепости 3-4 веков н. э.

Полюбуемся великолепными кустами папоротников — обожаю их!

В конце мая и начале июня увидим единственные в мире реликтовые маки — они растут только на Бештау, занесены в Красную книгу.

Попьём родниковую воду из источников, если они повстречаются.

А ещё я угощу вас вкусным чаем и восточными сладостями.

На вершине сварим кофе в турке на газовой горелке — это очень вкусно и атмосферно!

И всё вышеперечисленное — в окружении невероятных видов с высоты птичьего полёта!

На протяжении всего пути я и сопровождающие из моей команды будем внимательно следить за вашим комфортом и физическим состоянием.

Кому подойдёт треккинг

Cовершеннолетним со средней физической подготовкой. Дети тоже могут пойти, но только в сопровождении родителей. Будем идти в вашем темпе, не торопясь — восхождения должны быть в удовольствие!

Организационные детали