Увидеть обитель древних богов, прогуляться среди таинственных склепов и полюбоваться Казбеком
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Описание
Что вас ожидает
Водопады Ингушетии
Вы увидите водопад имени Д. И. Менделеева. Знаменитый учёный посетил эти места в 1886 г. Также посетите Ляжгинский водопад. Этот 20-метровый мощный каскад — самый крупный в республике. Питается он от огромного ледника с вершины горы Малчечкорт.
Гора Цей-Лоам и одноимённый перевал
Цей-Лоам называют обителью местных богов. Древние жители верили, что на вершине горы, скрывающейся за облаками, живёт великий Села — повелитель грома и молний. Поэтому считается, что место обладает особой энергетикой. А с перевала Цей-Лоам на высоте 2085 метров открываются завораживающие виды на северо-восточные склоны Казбека. На смотровой площадке здесь можно сделать отличные кадры.
Комплекс родовых башен Пялинг
На отроге горы, в природном заповеднике «Эрзи», вы увидите 4 боевые башни, святилище, жилые постройки и «солнечные склепы» — специальные сооружения, где за счёт местного климата происходила мумификация усопших. Пялинг менее известен, чем комплексы Вовнушки или Эрзи. Но тем он и хорош. Вы сможете прогуляться среди древних стен в тишине и уединении.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле УАЗ Патриот или Hyundai Starex
- Дорога до первой локации займёт 2–2,5 часа
- Дополнительно оплачиваются посещение заповедника — 160 руб. /чел., по желанию завтрак — от 200 руб. /чел., обед — от 500 руб. /чел.
- Возьмите с собой наличные — при въезде в заповедник карты не принимают
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любом удобном для вас месте в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.