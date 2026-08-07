Погрузитесь в атмосферу древних башен и величественных гор Ингушетии, насладитесь уникальной природой
Ингушетия приглашает путешественников в удивительный мир горных вершин, бурных водопадов и древних башен. Экскурсия из Пятигорска откроет вам красоту водопада имени Д.И. Менделеева и Ляжгинского водопада, самого крупного в республике. читать дальшеуменьшить
Вы подниметесь на гору Цей-Лоам, где, по верованиям местных жителей, обитают боги. С перевала открывается панорамный вид на Казбек. Комплекс родовых башен Пялинг в заповеднике «Эрзи» позволит вам ощутить дух истории в уединении. В стоимость включены трансфер и услуги гида, а путь до первой локации займёт всего 2-2,5 часа. Приготовьтесь к приключению, которое останется в вашей памяти навсегда
Описание экскурсии
Водопады Ингушетии
Вы увидите водопад имени Д. И. Менделеева. Знаменитый учёный посетил эти места в 1886 г. Также посетите Ляжгинский водопад. Этот 20-метровый мощный каскад — самый крупный в республике. Питается он от огромного ледника с вершины горы Малчечкорт.
Гора Цей-Лоам и одноимённый перевал
Цей-Лоам называют обителью местных богов. Древние жители верили, что на вершине горы, скрывающейся за облаками, живёт великий Села — повелитель грома и молний. Поэтому считается, что место обладает особой энергетикой. А с перевала Цей-Лоам на высоте 2085 метров открываются завораживающие виды на северо-восточные склоны Казбека. На смотровой площадке здесь можно сделать отличные кадры.
Комплекс родовых башен Пялинг
На отроге горы, в природном заповеднике «Эрзи», вы увидите 4 боевые башни, святилище, жилые постройки и «солнечные склепы» — специальные сооружения, где за счёт местного климата происходила мумификация усопших. Пялинг менее известен, чем комплексы Вовнушки или Эрзи. Но тем он и хорош. Вы сможете прогуляться среди древних стен в тишине и уединении.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
Поездка пройдёт на автомобиле УАЗ Патриот или Hyundai Starex
Дорога до первой локации займёт 2–2,5 часа
Дополнительно оплачиваются посещение заповедника — 160 руб. /чел., по желанию завтрак — от 200 руб. /чел., обед — от 500 руб. /чел.
Возьмите с собой наличные — при въезде в заповедник карты не принимают
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 525 туристов
Интерес к горам я впитал с детства. Мой отец возил автобусные экскурсии по всему Кавказу от Домбая до Цея. Мама работала экскурсоводом в музее «Домик Лермонтова» и в Пятигорском экскурсионном читать дальшеуменьшить
бюро. Остальные члены нашей команды также являются опытными проводниками.
15 лет назад, ещё на обычных УАЗах «козлах», мы пробирались туда, где был в лучшем случае только намёк на дорогу. Сейчас мы возим не в туристические локации, а в места единения с природой. Нешаблонно, индивидуально и увлекательно. Каждый водитель покажет самые красивые места для фото, развеселит местными байками и отнесётся к вам со всей заботой и ответственностью.
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