Ингушетия — небольшая республика, скромно расположившаяся между своими более известными соседями, Северной Осетией и Чечнёй. Этот горный край славится живописными местами, историческими и культурными памятниками. Особенно богат ими Джейрахский район, куда вы и отправитесь. На экскурсии гид расскажет о быте местных жителей и их обычаях.

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Описание

Что вас ожидает

Водопады Ингушетии

Вы увидите водопад имени Д. И. Менделеева. Знаменитый учёный посетил эти места в 1886 г. Также посетите Ляжгинский водопад. Этот 20-метровый мощный каскад — самый крупный в республике. Питается он от огромного ледника с вершины горы Малчечкорт.

Гора Цей-Лоам и одноимённый перевал

Цей-Лоам называют обителью местных богов. Древние жители верили, что на вершине горы, скрывающейся за облаками, живёт великий Села — повелитель грома и молний. Поэтому считается, что место обладает особой энергетикой. А с перевала Цей-Лоам на высоте 2085 метров открываются завораживающие виды на северо-восточные склоны Казбека. На смотровой площадке здесь можно сделать отличные кадры.

Комплекс родовых башен Пялинг

На отроге горы, в природном заповеднике «Эрзи», вы увидите 4 боевые башни, святилище, жилые постройки и «солнечные склепы» — специальные сооружения, где за счёт местного климата происходила мумификация усопших. Пялинг менее известен, чем комплексы Вовнушки или Эрзи. Но тем он и хорош. Вы сможете прогуляться среди древних стен в тишине и уединении.

Организационные детали