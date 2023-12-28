Ингушетия - солнечный край башен, гор и водопадов
Индивидуальная экскурсия в Пятигорске

Увидеть обитель древних богов, прогуляться среди таинственных склепов и полюбоваться Казбеком

Ингушетия — небольшая республика, скромно расположившаяся между своими более известными соседями, Северной Осетией и Чечнёй. Этот горный край славится живописными местами, историческими и культурными памятниками. Особенно богат ими Джейрахский район, куда вы и отправитесь. На экскурсии гид расскажет о быте местных жителей и их обычаях.
Ингушетия - солнечный край башен, гор и водопадов
Ингушетия - солнечный край башен, гор и водопадов
Ингушетия - солнечный край башен, гор и водопадов
Ингушетия - солнечный край башен, гор и водопадов
Ингушетия - солнечный край башен, гор и водопадов
Ингушетия - солнечный край башен, гор и водопадов
Ингушетия - солнечный край башен, гор и водопадов
Ингушетия - солнечный край башен, гор и водопадов
Ингушетия - солнечный край башен, гор и водопадов
Ингушетия - солнечный край башен, гор и водопадов
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Описание

Что вас ожидает

Водопады Ингушетии

Вы увидите водопад имени Д. И. Менделеева. Знаменитый учёный посетил эти места в 1886 г. Также посетите Ляжгинский водопад. Этот 20-метровый мощный каскад — самый крупный в республике. Питается он от огромного ледника с вершины горы Малчечкорт.

Гора Цей-Лоам и одноимённый перевал

Цей-Лоам называют обителью местных богов. Древние жители верили, что на вершине горы, скрывающейся за облаками, живёт великий Села — повелитель грома и молний. Поэтому считается, что место обладает особой энергетикой. А с перевала Цей-Лоам на высоте 2085 метров открываются завораживающие виды на северо-восточные склоны Казбека. На смотровой площадке здесь можно сделать отличные кадры.

Комплекс родовых башен Пялинг

На отроге горы, в природном заповеднике «Эрзи», вы увидите 4 боевые башни, святилище, жилые постройки и «солнечные склепы» — специальные сооружения, где за счёт местного климата происходила мумификация усопших. Пялинг менее известен, чем комплексы Вовнушки или Эрзи. Но тем он и хорош. Вы сможете прогуляться среди древних стен в тишине и уединении.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле УАЗ Патриот или Hyundai Starex
  • Дорога до первой локации займёт 2–2,5 часа
  • Дополнительно оплачиваются посещение заповедника — 160 руб. /чел., по желанию завтрак — от 200 руб. /чел., обед — от 500 руб. /чел.
  • Возьмите с собой наличные — при въезде в заповедник карты не принимают
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любом удобном для вас месте в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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