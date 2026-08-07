Ингушетия приглашает путешественников в удивительный мир горных вершин, бурных водопадов и древних башен. Экскурсия из Пятигорска откроет вам красоту водопада имени Д.И. Менделеева и Ляжгинского водопада, самого крупного в республике.

Вы подниметесь на гору Цей-Лоам, где, по верованиям местных жителей, обитают боги. С перевала открывается панорамный вид на Казбек. Комплекс родовых башен Пялинг в заповеднике «Эрзи» позволит вам ощутить дух истории в уединении. В стоимость включены трансфер и услуги гида, а путь до первой локации займёт всего 2-2,5 часа. Приготовьтесь к приключению, которое останется в вашей памяти навсегда

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Водопады Ингушетии

Вы увидите водопад имени Д. И. Менделеева. Знаменитый учёный посетил эти места в 1886 г. Также посетите Ляжгинский водопад. Этот 20-метровый мощный каскад — самый крупный в республике. Питается он от огромного ледника с вершины горы Малчечкорт.

Гора Цей-Лоам и одноимённый перевал

Цей-Лоам называют обителью местных богов. Древние жители верили, что на вершине горы, скрывающейся за облаками, живёт великий Села — повелитель грома и молний. Поэтому считается, что место обладает особой энергетикой. А с перевала Цей-Лоам на высоте 2085 метров открываются завораживающие виды на северо-восточные склоны Казбека. На смотровой площадке здесь можно сделать отличные кадры.

Комплекс родовых башен Пялинг

На отроге горы, в природном заповеднике «Эрзи», вы увидите 4 боевые башни, святилище, жилые постройки и «солнечные склепы» — специальные сооружения, где за счёт местного климата происходила мумификация усопших. Пялинг менее известен, чем комплексы Вовнушки или Эрзи. Но тем он и хорош. Вы сможете прогуляться среди древних стен в тишине и уединении.

Организационные детали