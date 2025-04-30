в воскресенье в 06:30

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По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию

Прикоснуться к первозданной природе и достоянию средневековой архитектуры
Ингушетия — регион, стремительно набирающий популярность среди путешественников.

Горные вершины, каменные крепости и народные легенды зовут! В группе до 50 человек вы отправитесь по местам расселения ингушей-галгаев, «строителей башен». Изучите древние комплексы, символизирующие связь с семьёй и родом. И увидите постройки, не имеющие аналогов на Кавказе.
4.7
3 отзыва
По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию
По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию
По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию

Описание экскурсии

Знакомство с Владикавказом

Наша экскурсия начнется во Владикавказе, или как его называют по-осетински — Дзауджикау. Город раскинулся прямо у самого подножия Кавказских гор. Вы прогуляетесь по старинному проспекту Мира, который раньше назывался Александровским, увидите памятник генералу Плиеву, площадь Штыба, дом Вахтангова и набережную реки Терек. И узнаете историю разных по архитектурному стилю зданий. Единственное здание в городе, построенное в готическом стиле — Лютеранская кирха — имеет даже свой секрет!

То, что сближает

Затем мы отправимся в Ингушетию. Вся республика — это, по сути, один большой памятник старины. Древность здесь буквально на каждом шагу: христианские храмы, возведённые на месте языческих капищ. Боевые башни с каменной кладкой, местами вросшей в землю. Горные ущелья и источники, которые помнят времена великих потрясений и перемен. Чтобы увидеть всё это, мы отправимся в самое сердце Ингушетии, откуда есть пошла земля галгаев.

Джейрахское ущелье

Миновав Пятигорск и Владикавказ, здесь мы сделаем первую остановку. Рассматривая и сравнивая между собой древние родовые башни, вы словно попадёте в другой мир, где высшую ценность имеют родственные узы и законы гор.

Заповедник Эрзи

Это обязательное место для посещения во время путешествия по Ингушетии. Здесь вы познакомитесь с древними ингушскими постройками — родовыми башнями. Разберётесь в их внутреннем устройстве и назначении.

Храм Тхаба-Ерды

Самый загадочный и малоизученный храм Ингушетии. В постройке присутствуют следы византийской, грузинской, армянской и других культур. Главная изюминка — резьба, лепнина и скульптурные композиции, которые вы попробуете расшифровать.

Башенный комплекс «Вовнушки»

По желанию группы можно заехать в ущелье реки Гулой-хи, к оборонно-сторожевым башням. Две находятся на одной скале, одна — на противоположной. И если не присматриваться, то они кажутся естественным продолжением скал.

Организационные детали

  • Поездка проходит в приграничной зоне, обязательно возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении, если с вами путешествуют дети
  • Продолжительность программы до 16 часов

Как происходит бронирование экскурсии

  • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
  • Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Оплачивается дополнительно

  • Экологический сбор — 200 ₽ за чел.
  • Посещение комплекса «Вовнушки» по желанию группы — 400 ₽ за чел.

в воскресенье в 06:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет4200 ₽
Дети до 12 лет4100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Кирова в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 1908 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Анастасия
Это была потрясающая незабываемая поездка в Ингушетию. Сначала мы побывали во Владикавказе, город очень понравился, впечатлила окружающая природа, узнали много информации и много увидели памятников и мест в городе. Затем
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мы отправились в горы Ингушетии, где получили просто море эмоций, пейзажи невероятные, красота везде, повезло с погодой, увидели все Кавказские горы с легендарными Эльбрусом и Казбеком. В столовой на границе купили вкусный обед с собой и пообедали на фоне неба и гор на высоте. Спасибо большое отдельно экскурсоводу Дарье за интересное экскурсионное сопровождение, все было очень насыщенно, удалось многое увидеть.

Это была потрясающая незабываемая поездка в Ингушетию. Сначала мы побывали во Владикавказе, город очень понравился, впечатлила
Это была потрясающая незабываемая поездка в Ингушетию. Сначала мы побывали во Владикавказе, город очень понравился, впечатлила
Это была потрясающая незабываемая поездка в Ингушетию. Сначала мы побывали во Владикавказе, город очень понравился, впечатлила
Это была потрясающая незабываемая поездка в Ингушетию. Сначала мы побывали во Владикавказе, город очень понравился, впечатлила
Это была потрясающая незабываемая поездка в Ингушетию. Сначала мы побывали во Владикавказе, город очень понравился, впечатлила
Это была потрясающая незабываемая поездка в Ингушетию. Сначала мы побывали во Владикавказе, город очень понравился, впечатлила
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Анастасия
В целом поездка мне понравилась.
Начну с плюсов: экскурсия была на небольшом автобусе, рассчитанном на 18 человек, что, считаю, очень удобно. Гид Даша прекрасно и очень интересно рассказывала обо всем, начиная
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с момента сбора в Пятигорске, отвечала на все вопросы, шутила, общалась, а меня лично очень выручила перед въездом в Вовнушки, огромное ей спасибо за это) водитель тоже не подкачал, к стати) оказалось, что человек он общительный и с чувством юмора, да и вез очень аккуратно.
Виды Ингушетии просто бомбические, шикарный, чистейший воздух, а на одной из остановок местные жители угощают вкусным травяным чаем с чабрецом)

Из минусов: место завтрака и ужина такое себе: еда невкусная, кашу накладывают из огромного чана, пироги без специй совершенно. Хотя ужин оказался вкуснее: пирог с лимоном, которого не было на завтрак, был вроде бы неплох.
Второй минус: заезд во Владикавказ показался лишним. Очень много совка. Памятник Сталину, которого осетины возводят в культ, там тоже имеется. Много памятников, погибшим (героям конечно же) в различных войнах, вплоть до наших дней. Да и в принципе город весь советский, не за что зацепиться было объективу. Из-за этого мы, можно сказать, потеряли полдня, хотя я бы с большим удовольствием провела больше времени именно в горах, любуясь красотами природы.

В целом поездка мне понравилась.
В целом поездка мне понравилась.
В целом поездка мне понравилась.
В целом поездка мне понравилась.
В целом поездка мне понравилась.
В целом поездка мне понравилась.
В целом поездка мне понравилась.
В целом поездка мне понравилась.+1
В целом поездка мне понравилась.
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Н
Интересное путешествие,а Дарья гид,просто супер,её приятно слушать,много знает и интересно рассказывает,спасибо за огромное удовольствие.
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