в воскресенье в 06:30

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
То, что сближает
Вся Ингушетия — это по сути один большой памятник старины. Древность здесь буквально на каждом шагу: христианские храмы, возведённые на месте языческих капищ. Боевые башни с каменной кладкой, местами вросшей в землю. Горные ущелья и источники, которые помнят времена великих потрясений и перемен. Чтобы увидеть всё это, мы отправимся в самое сердце Ингушетии, откуда есть пошла земля галгаев.
Джейрахское ущелье
Миновав Пятигорск и Владикавказ, здесь мы сделаем первую остановку. Рассматривая и сравнивая между собой древние родовые башни, вы словно попадёте в другой мир, где высшую ценность имеют родственные узы и законы гор.
Курортный комплекс «Армхи»
Рядом с Джейрахским ущельем находится горнолыжный курорт, который работает круглый год. По канатной дороге мы поднимемся на обзорную площадку, чтобы полюбоваться панорамными видами на ущелье.
Заповедник Эрзи
Это обязательное место для посещения во время путешествия по Ингушетии. Здесь вы познакомитесь с древними ингушскими постройками — родовыми башнями. Разберётесь в их внутреннем устройстве и назначении.
Храм Тхаба-Ерды
Самый загадочный и малоизученный храм Ингушетии. В постройке присутствуют следы византийской, грузинской, армянской и других культур. Главная изюминка — резьба, лепнина и скульптурные композиции, которые вы попробуете расшифровать.
Башенный комплекс «Вовнушки»
По желанию группы можно заехать в ущелье реки Гулой-хи, к оборонно-сторожевым башням. Две находятся на одной скале, одна — на противоположной. И если не присматриваться, то они кажутся естественным продолжением скал.
Организационные детали
Поездка проходит в приграничной зоне, обязательно возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении, если с вами путешествуют дети
Продолжительность программы до 16 часов
Как происходит бронирование экскурсии
На сайте вы оплачиваете 23% от стоимости экскурсии
Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Что включено в стоимость, а что — нет
В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида
Отдельно оплачивается экологический сбор (150 руб. /чел.) и канатная дорога (450 руб. /чел.)
Посещение комплекса «Вовнушки» по желанию группы, доплата 350 руб. /чел.
в воскресенье в 06:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на проспекте Кирова в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэла — Организатор в Пятигорске
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!
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