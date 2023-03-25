в воскресенье в 06:30

Ингушетия — регион, стремительно набирающий популярность среди путешественников. Горные вершины, каменные крепости и народные легенды зовут! В группе до 50 человек вы отправитесь по местам расселения ингушей-галгаев, «строителей башен». Изучите древние комплексы, символизирующие связь с семьёй и родом. Увидите постройки, не имеющие аналогов на Кавказе.

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Описание

Что вас ожидает

То, что сближает

Вся Ингушетия — это по сути один большой памятник старины. Древность здесь буквально на каждом шагу: христианские храмы, возведённые на месте языческих капищ. Боевые башни с каменной кладкой, местами вросшей в землю. Горные ущелья и источники, которые помнят времена великих потрясений и перемен. Чтобы увидеть всё это, мы отправимся в самое сердце Ингушетии, откуда есть пошла земля галгаев.

Джейрахское ущелье

Миновав Пятигорск и Владикавказ, здесь мы сделаем первую остановку. Рассматривая и сравнивая между собой древние родовые башни, вы словно попадёте в другой мир, где высшую ценность имеют родственные узы и законы гор.

Курортный комплекс «Армхи»

Рядом с Джейрахским ущельем находится горнолыжный курорт, который работает круглый год. По канатной дороге мы поднимемся на обзорную площадку, чтобы полюбоваться панорамными видами на ущелье.

Заповедник Эрзи

Это обязательное место для посещения во время путешествия по Ингушетии. Здесь вы познакомитесь с древними ингушскими постройками — родовыми башнями. Разберётесь в их внутреннем устройстве и назначении.

Храм Тхаба-Ерды

Самый загадочный и малоизученный храм Ингушетии. В постройке присутствуют следы византийской, грузинской, армянской и других культур. Главная изюминка — резьба, лепнина и скульптурные композиции, которые вы попробуете расшифровать.

Башенный комплекс «Вовнушки»

По желанию группы можно заехать в ущелье реки Гулой-хи, к оборонно-сторожевым башням. Две находятся на одной скале, одна — на противоположной. И если не присматриваться, то они кажутся естественным продолжением скал.

Организационные детали

Поездка проходит в приграничной зоне, обязательно возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении, если с вами путешествуют дети

Продолжительность программы до 16 часов

Как происходит бронирование экскурсии

На сайте вы оплачиваете 23% от стоимости экскурсии

Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Что включено в стоимость, а что — нет